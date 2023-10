Massiver Datenklau bei Hotel-Kette Motel One: Millionen Kundendaten frei im Netz verfügbar

Von: Teresa Toth

Teilen

Bezahldaten, Adressen und Reiseinformationen von Motel One Gästen der letzten Jahre sind im Internet aufgetaucht. Eine Hackergruppe bekennt sich zu dem Angriff.

München – Motel One gehört zu den renommiertesten Hotelketten Europas. Doch nun sieht sie sich einem folgenschweren Angriff ausgesetzt: Nachdem kürzlich Berichte über ein Datenleck bei Vodafone auftauchten – was das Unternehmen jedoch dementierte – soll nun Motel One Ziel eines Hackerangriffs geworden sein.

Gästelisten seit 2016 sollen Ziel des Hackerangriffs auf Motel One gewesen sein

„Die Motel One Gruppe ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Dabei drangen die bisher unbekannten Täter in die internen Systeme des Hotelbetreibers ein“, teilt die Hotelkette in einer Pressemitteilung auf ihrer Website mit. Medienberichten zufolge sind Namen und Reiseinformationen von Millionen Kunden im Netz aufgetaucht. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung (SZ) enthält der fast sechs Terabyte umfassende Datensatz nahezu vollständige Gästelisten der letzten Jahre – um genau zu sein seit 2016. Auch private Rechnungsadressen, Geburtsdaten von Kunden, interne Geschäftszahlen und einige Mobiltelefonnummern von Mitarbeitern seien online einsehbar.

Motel One bestätigt, dass sich unter den veröffentlichten Daten 150 Kreditkartendaten von Gästen befinden. Die betroffenen Personen wurden bereits vom Hotel per Mail informiert. „Wir melden uns selbstverständlich direkt bei den Betroffenen, sofern die weitere Untersuchung weitere Hinweise auf besondere Risiken für Betroffene ergeben sollte“, so das Unternehmen. Der Geschäftsbetrieb und damit auch zukünftige Reservierungen seien trotz des Angriffs nicht in Gefahr, informiert die in München ansässige Hotelkette.

Hackergruppe ALPHV hat sich zu dem Hackerangriff auf Motel One bekannt

Laut dem SZ-Bericht hat sich die Hackergruppe ALPHV, auch bekannt als Black Cat, zu dem Angriff bekannt, bei dem vermutlich Geld erpresst werden sollte. Die Hackergruppe ist für ihre Rücksichtslosigkeit bekannt – in der Vergangenheit veröffentlichte sie bereits sensible Daten von Krebspatienten. In der Pressemitteilung versichert Motel One, dass IT-Sicherheitsexperten den Vorfall untersuchen. Zudem wurde Strafanzeige erstattet.

Die Hotelkette Motel One verfügt über 74 Hotels in zehn Ländern. © Alexander Pohl/imago

Die Übernachtungsdaten stammen laut dem SZ-Bericht von sogenannten „Notfall-Listen“, die die Hotels der Kette täglich erstellen. Auf die Frage, warum diese Daten offensichtlich über Jahre hinweg gespeichert wurden, gab Motel One auf Anfrage der Zeitung keine Antwort. Dieter Müller, Gründer und Mitinhaber der Kette, dessen Daten ebenfalls in dem Datenleck veröffentlicht wurden, forderte angesichts des umfangreichen Datenlecks die Politik auf, die Cyberabwehr deutlich zu verstärken.

Laut einem IT-Sicherheits-Bericht steigt die Gefahr von Hacker-Angriffen

Ende Mai gab es einen Hacker-Angriff auf einen Dienstleister der Krankenkasse Barmer, bei dem persönliche Kundendaten entwendet wurden. In einem Bericht zur IT-Sicherheit 2022 unterstreicht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), dass die Cyber-Bedrohung auf einem historischen Höchststand ist. Besonders alarmierend sei, dass im Jahr 2021 in Deutschland über 20.000 Sicherheitslücken in Software-Produkten identifiziert wurden. Dies entspricht einer Zunahme von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr, so das BSI.

Ein kürzliches Datenleck bei Google deckte auf, wie viel die Mitarbeiter des Tech-Unternehmens verdienen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Alina Schröder sorgfältig überprüft.