Aldi bricht ungeschriebenes Gesetz und baut Filialen um: Das ändert sich für Verbraucher

Von: Tobias Becker

Beim Einkaufen ist man als Kunde einiges gewohnt. Doch Aldi will nun eine große Veränderung bringen, die andere Discounter bereits hinter sich haben.

Beim Einkaufen hat jeder Mensch seine Vorlieben. Die einen gehen zu Lidl, die anderen zu Kaufland und wieder andere sind gerne bei Aldi oder anderen Supermärkten und Discountern in Baden-Württemberg unterwegs. Bei der Auswahl geht es oft um die Produkte, den Geschmack, aber auch um die Gewohnheit. Bei Aldi Süd müssen sich Kunden nun darauf einstellen, dass sich einiges ändert. Der Discounter-Riese bricht ein ungeschriebenes Gesetz!

Aldi baut um: Struktur beim Aufbau des Discounters ändert sich

In Supermärkten und Discountern gibt es verschiedene Tricks, mit denen Kunden mehr einkaufen sollen. Einige davon hat echo24.de bereits vorgestellt – unter anderem sind die Größe und Form des Einkaufswagens bewusst gewählt. Doch was Aldi Süd nun vor hat, ist etwas, was bislang noch unvorstellbar war.

Kunden des Discounters wissen: Bei Aldi Süd und Aldi Nord sind die Läden gleich aufgebaut. Der Wiedererkennungswert, das Gefühl beim Einkauf zu wissen, wo man etwas findet – die einheitliche Ladenstruktur war bei Aldi vorgegeben, obwohl die Konkurrenz, also Lidl beispielsweise, das schon geändert hatte. Aber: Nun wird auch Aldi den gewohnten Aufbau aufbrechen, wie echo24.de berichtet.

Veränderung bei Aldi: Ladenaufbau wird neu gestaltet

Wie unter anderem „derwesten.de“ berichtet, hatte Aldi Nord schon vor gut einem Jahr damit begonnen, Obst und Gemüse im Eingangsbereich aufzubauen. Bei den meisten Supermärkten und Discountern ist das bereits seit Jahren die Praxis, nicht so bei Aldi. Es war ein interner Test, ob es gut ankommt, denn bisher standen bei Aldi eher Frühstückswaren, wie Kaffee, Marmelade oder Müsli als erstes im Laden.

Wie echo24.de bereits berichtete, sind frische Produkte, wie Obst und Gemüse, im Eingangsbereich auch ein Trick der Discounter, denn sie sorgen für ein positives Gefühl beim Einkauf. Aldi bricht nun mit der eigenen Tradition und stellt nicht nur Obst und Gemüse in den Eingangsbereich, sondern auch Backwaren. Die Änderungen sollen bei Aldi nach und nach folgen. Märkte von Aldi Süd wurden teils schon so umgebaut.

Aldi Süd hat indes vor allem die Kühltheken verändert. Diese sollen seit April mit Türen ausgestattet sein. Eine weitere Veränderung müssen auch andere Discounter und Supermärkte mitgehen, dazu zählen auch Lidl und Kaufland: Die Plastikflaschen bekommen eine neue Funktion. Teilweise haben Hersteller nach den EU-Vorgaben bereits umgestellt, so dass der Deckel der PET-Flaschen nicht mehr abfallen kann. Eine Änderung, die alle betrifft und gegen die Umweltverschmutzung helfen soll.