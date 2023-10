Neue Verordnung ab Dezember 2023: Regeln für Wein und Sekt ändern sich

Wissen, was drinsteckt: Zutaten und Nährwertangaben auf Weinflaschen werden bald zur Pflicht. © Angel Santana Garcia/Imago

Winzerinnen und Winzer müssen bald offenlegen, was in ihren edlen Tropfen steckt. Nährwert- und Zutatenangaben werden zur Pflicht. Detailfragen bleiben aber noch offen.

Frankfurt – Ob der trockene Riesling zu Fisch und Pasta passt oder seinen Geschmack doch eher zu einem leichten Salat bestmöglich entfaltet, ist als Hinweis auf vielen Weinflaschen zu finden. Informationen auf den Etiketten zu den genauen Zutaten und Nährwerten, wie es bei anderen verpackten Lebensmitteln der Normalfall ist, gibt es bisher nicht. Das soll sich ab dem 8. Dezember 2023 ändern. Dann tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft, die auch bei Wein- und Sektflaschen eine Nährwert- und Zutatenliste vorschreibt.

Regeln für Wein und Sekt ändern sich ab Dezember

Die diesjährige Weinlese ist seit September in vielen Regionen schon im vollen Gang. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zogen kurz davor heftige Gewitter über die Anbaugebiete und verursachten gewaltige Schäden an der Ernte. Und jetzt gibt es weitere Unsicherheiten für die Branche. Denn die Details der Neuregelung zur Auszeichnung der Zutaten und Nährwerte auf Weinflaschen sind noch nicht alle geklärt.

Winzerinnen und Winzer, sowie Branchenverbände reagieren zwar durchaus positiv auf die grundsätzliche Kennzeichnung der Inhalte, um größtmögliche Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher zu gewährleisten. Noch ist aber beispielsweise unklar, ob die neue Regelung den aktuellen Jahrgang betrifft, der sich bereits in der Produktion befindet. Oder ob sie erst ab dem 2024er-Jahrgang gelten wird.

Die neuen Vorgaben sollen laut EU-Kommission für alle ab dem 8. Dezember 2023 hergestellten Erzeugnisse gelten. Doch ab wann ein Wein oder Sekt als hergestellt gilt, ist noch nicht abschließend geklärt. Laut Alexander Tacer, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Sektkellereien (VDS), werde händeringend von der Branche die Antwort der EU-Kommission erwartet, zu welchem Zeitpunkt ein Erzeugnis als hergestellt gelte. Im Moment wird genau das noch zwischen den Verantwortlichen der EU-Kommission und der europäischen Wein- und Sektverbände verhandelt.

Auch laut Bundeslandwirtschaftsministerium laufen derzeit noch Gespräche zu den Details der neuen Regelung. Die rheinland-pfälzische Europaabgeordnete Christine Schneider (CDU), zuständig für Weinfragen, tritt derweil dafür ein, dass ein Wein dann als hergestellt gilt, wenn die alkoholische Gärung abgeschlossen ist. Das würde den 2023er-Jahrgang für die Neuregelung noch ausschließen.

Mit dem QR-Code via Smartphone zur Zutatenliste von Wein und Sekt

Aber auch andere Unsicherheiten über die Details der neuen Vorgaben, sorgen für Unmut bei Winzerinnen und Winzern. Wein- und Sekthersteller sollen die Möglichkeit haben, mit einem QR-Code auf der Flasche die Zutaten und Nährwertinformationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher digital verfügbar zu machen. Mit einem sogenannten E-Label kann so per Smartphone der QR-Code abgescannt werden und die Nährwertliste sowie das Zutatenverzeichnis auf dem eigenen Handy angesehen werden. Das spart Platz auf der Flasche selbst und ermöglicht es weiterhin, Hinweise auf Geschmack und Speisebegleitung unterzubringen.

Noch ist aber die Aufmachung des E-Labels nicht klar vorgegeben. Christian Schwörer, Geschäftsführer des Deutschen Weinbauverbandes in Bonn zeigt sich unzufrieden über die offenen Fragen dazu. Noch sei unsicher, ob der QR-Code mit Worten wie Zutaten und Nährwertinformationen gekennzeichnet werden müsste oder ein „i“ im Sinne von Information ausreichend sei. Eine frühere Abstimmung auch darüber hätte sich Schwörer gewünscht.

Auch in anderen Bereichen gibt es immer wieder Änderungen und Vorschläge für neue Lebensmittelkennzeichnungen. So plant das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zukünftig eine Bio-Medaille und ein Tierhaltungslogo einzuführen.