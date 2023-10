Neue Städte auf dem Fahrplan: Flixtrain erweitert Reise-Angebot in Deutschland

Von: Anna Laura Müller

Flixtrain stellt einen neuen Fahrplan ab Dezember vor. Das Bahnunternehmen kündigt 25 Prozent mehr Sitzplätze an und nimmt neue Reiseziele auf.

München – Seit mehr als fünf Jahren fahren mittlerweile die Züge von Flixtrain auf dem deutschen Schienennetz. Im Frühjahr 2018 starteten die ersten Züge mit der markanten grünen Farbe auf der Fernreisestrecke Hamburg-Köln und kurz später auch zwischen Stuttgart und Berlin. Mittlerweile hat sich das Angebot des Deutsche-Bahn-Wettbewerbers um einiges vergrößert. Und zum nächsten Fahrplanwechsel am 10. Dezember wird Flixtrain noch mehr Züge auf die Schiene schicken.

Flixtrain nimmt neue Reiseziele in den Fahrplan

Für den ab Dezember geltenden Fahrplan nimmt das Eisenbahnunternehmen neue Ziele mit hinzu und nimmt solche wieder auf, die pausieren mussten. Ganz neu dabei ist Bremen. Und auch in kleineren Städten, wie Bensheim zwischen Frankfurt und Mannheim, soll der Zug ab Dezember einen Halt machen. Außerdem werden zukünftig auch Elsterwerda in Brandenburg, Mülheim (Ruhr) und Müllheim (Baden) von den grünen Zügen angefahren. Auch Schönefeld in Berlin nahe dem Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) wird ein neuer Halt.

Die neuen Ziele des Flixtrain:

Bremen

Bensheim

Elsterwerda

Mülheim (Ruhr)

Müllheim (Baden)

Schönefeld

Die Neuaufnahme von vor allem kleineren Städten entspricht einem selbst gesetzten Unternehmensziel, wonach nachhaltige Mobilität auch in ländlichen Gebieten gefördert werden soll. Das Unternehmen Flix, zu dem neben dem Flixtrain auch die Flixbusse gehören, gibt an, dass 31 Prozent der Ziele in Deutschland, die von Flix insgesamt angefahren werden, Orte mit weniger als 20.000 Einwohner seien.

Neben den Neuzugängen kommen auch Ziele wieder zurück in den Fahrplan, in denen vorübergehend kein Flixtrain halten konnte, weil sie „infrastrukturbedingt pausiert werden mussten“, wie es von Seiten des Unternehmens heißt. Die Haltestellen Offenbach, Mainz, Hanau und Wolfsburg werden ab Dezember wieder angefahren.

Weiter Pläne für Sommer 2024

Mit dem neuen Fahrplan ab Dezember wird Flixtrain rund 60 Städte auf der Schiene abdecken. Bis zu achtmal täglich sollen die Züge pro Strecke fahren, so das Bahnverkehrsunternehmen. 25 Prozent mehr Sitzplätze pro Fahrt soll es außerdem geben. Für den Sommer 2024 plant Flixtrain, die Anzahl der Fahrten auf ausgewählten Strecken nochmals zu verdichten. Diese Ankündigung kommt, nachdem das Unternehmen Mitte September bereits Rekordumsätze für das erste Halbjahr 2023 vermeldet hatte.

Flixtrain ist einer von wenigen Wettbewerbern der Deutschen Bahn, die den Fernverkehr mit rund 95 Prozent Marktanteil dominiert. Eines hat Flixtrain dem großen Konkurrenten aber trotzdem voraus: Die Sitzplatzreservierung gibt es immer kostenlos dazu. Bei der DB kostet die weiterhin 4,90 Euro in der zweiten und 5,90 Euro in der ersten Klasse.

Die Deutsche Bahn hat auch schon ihre Fahrplanänderungen für Dezember vorgestellt. Dort soll es so viele Bahnverbindungen im Fernverkehr geben, wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und auch die Österreichische Bundesband (ÖBB) will weiter investieren. Und zwar in neue Nachtzüge, die auch über den Münchner Hauptbahnhof fahren. (alm)