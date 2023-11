Österreich führt neue Vignette ein – So sparen Sie unnötige Kosten bei der nächsten Reise

Von: Teresa Toth, Vivian Werg

Die Fahrt nach Österreich kann für Autofahrer teuer werden, die die Mautgebühren nicht im Blick haben. Doch es gibt Tricks, um die Kosten zu senken.

München – Wer mit dem Auto ins Ausland fahren will, sollte sich vorher über die dortigen Regelungen informieren. Häufig gelten andere Verkehrsregeln als in Deutschland und es drohen hohe Bußgelder bei Missachtung. So müssen Autofahrer etwa beim Winterurlaub in Österreich die „witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht“ beachten. Zuletzt hatte Österreich seinen Bußgeldkatalog angepasst – was auch eine Änderung der Vignette bedeutet.

Bei der Jahresvignette 2024 für Österreich können Autofahrer mit ein paar Tricks bares Geld sparen © Manfred Segerer/ Imago

Österreich führt eine neue Tagesvignette ein

Die Pflicht zur Vignette gilt auf dem Großteil des österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetzes. Durch die Anpassung des Maut-Systems durch die österreichische Bundesregierung wird neben einer Preisänderung ab 2024 auch eine neue Tagesvignette eingeführt. Dies dürfte insbesondere bei Autofahrern, die nur einen Tag in Österreich verbringen oder das Land lediglich durchqueren, auf Zustimmung stoßen. Bisher waren Tagesbesucher oder Durchreisende gezwungen, eine Zehn-Tagesvignette zu erwerben. Es existieren jedoch auch Methoden, mit denen Autofahrer zusätzliche Kosten bei der Vignette einsparen können.

Die Jahresvignette für Österreich ab 2024 soll vierzehn Monate gültig sein

Ab dem 1. Dezember tritt die Jahresvignette 2024 für Österreich (auch als „Pickerl“ bekannt) in Kraft und läuft erst am 31. Januar 2025 aus. Dies ermöglicht Autofahrern, bis zu vierzehn Monate lang die Vorteile einer Jahresvignette für Österreich zu nutzen. Falls Sie Ihre Jahresvignette allerdings erst während Ihres Sommerurlaubs erwerben, lassen Sie mehrere Monate ungenutzt verstreichen. Laut efahrer.com und Chip.de gibt es jedoch Möglichkeiten, dabei noch Geld zu sparen:

Auch wenn Sie es nicht geplant haben, kann ein früher Vignetten-Erwerb sich durchaus lohnen. Denn eine vorhandene Plakette verführt häufig zu spontanen Spritztouren ins Nachbarland, die Sie sonst vielleicht nicht gemacht hätten. Unterm Strich rentiert sich dann eine Jahresvignette.

Der Vorteil der für die Maximaldauer erworbenen Vignette ist auch, dass man sich die mühsame Rechenakrobatik erspart – welche Zeiträume für Vignetten gibt es, was kosten sie, und mit welcher Vignette fährt man je nach Reisedauer tatsächlich besser. Ab August lohnt sich der Kauf einer Jahres-Vignette nicht mehr. Die Kurzzeit-Vignetten stellen dann folglich günstigere Alternativen dar.

Die Vignette ist im Internet zwar nicht günstiger als an der Grenz-Tankstelle, aber mit dem Online-Kauf spart man Zeit, Aufwand und letztendlich doch auch Geld. Denn gerade zur Urlaubszeit herrscht reges Treiben an den Raststätten und Tankstellen und mit dem Kauf einer digitalen Version der Vignette spart man sich nicht nur den Zwischenstopp, sondern auch den einen oder anderen Schokoriegel und „schnellen Kaffee" im Stehen. Was auch noch für die digitale Vignette spricht: Keine Vignette klebt mehr unschön an der Windschutzscheibe oder hinterlässt lästige Spuren.

Die Vignette kann inzwischen problemlos auch digital erworben werden

Art Kosten (für Pkw) Jahres-Vignette 96,40 Euro 2-Monats-Vignette 28,90 Euro 10-Tages-Vignette 11,50 Euro 1-Tages-Vignette 8,60 Euro

Laut Informationen des Reiseportals Reisereporter.de sind rund 6000 Verkaufsstellen in und außerhalb Österreichs vorhanden, an denen die unterschiedlichen Vignetten erworben werden können. Beim Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) sind auch digitale Vignetten verfügbar, die mittlerweile direkt nach dem Kauf gültig sind. Lange galt für die digitalen Vignetten eine 18-tägige Konsumentenschutz-Frist. Diese besteht auch weiterhin für die 2-Monats-Vignette und die Jahres-Vignette.

Eine weitere Sonderregelung in Österreich betrifft das Parken: In der Regel ist dieses kostenfrei. In manchen Bereichen kann es jedoch teuer werden. (vw/tt)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.