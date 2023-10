Grüner Pfeil an Ampel: Neues Schild gilt nicht für Autofahrer

Von: Maximilian Hertel

Teilen

Der grüne Pfeil neben der Ampel ist bekannt. Allerdings gibt es ein ähnliches Schild, was nicht für alle Verkehrsteilnehmer gilt.

Kassel – Ein kleiner grüner Pfeil auf schwarzem Hintergrund: Im Gegensatz zu manch anderen verwirrenden Verkehrszeichen, wie das „halbierte Auto“, ist der Pfeil eine klare Sache. Zumindest sollte das Schild jeder deuten können, der einen Führerschein besitzt oder öfters mit dem Fahrrad unterwegs ist.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Das Schild mit der Bezeichnung 720 StVO, ein nach rechts weisender grüner Pfeil auf schwarzem Hintergrund, ermöglicht es sowohl Auto- als auch Radfahrern bei einer Ampel rechts abzubiegen, obwohl die Ampel noch auf Rot steht. Sofern der Verkehr nicht gefährdet wird, versteht sich. Hier ist nun ein neues Schild hinzugekommen.

Der neue Grüne Pfeil – Dieses Schild gilt nicht für Autofahrer

Was viele nicht wissen: 2019 wurde in ausgewählten deutschen Städten ein Pilotversuch zur Einführung eines neuen Verkehrsschildes durchgeführt. Laut dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) sei an 43 Stellen in den Städten Bamberg, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig, München, Münster, Reutlingen und Stuttgart das neue Zeichen montiert worden. Der bereits bekannte grüne Pfeil, nur auf einem weißen Schild, mit der zusätzlichen Aufschrift „nur“ und einem Fahrrad-Symbol darunter.

Das neue Verkehrsschild für Fahrradfahrer. © Rüdiger Wölk via www.imago-images.de

Im Gegensatz zu dem altbekannten grünen Pfeil, der sowohl für Radfahrer als auch für Autofahrer gültig ist, gilt der neue Grüne Pfeil von 2020, mit dem zusätzlichen weißen Hintergrund, ausschließlich für Fahrradfahrer – wie es das Fahrrad-Symbol auf dem weißen Schild suggeriert. Laut der Straßenverkehrsordnung darf ein Grünpfeil für Fahrradfahrer erst dann angebracht werden, wenn an der entsprechenden Kreuzung ausreichend Sicht auf den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr besteht.

Die Grünpfeilregelung an der Ampel – Ein Erfolg für Radfahrer

Der ADFC stuft den Versuch von 2019 als vollen Erfolg ein und findet darin die Bestätigung, dass das Halteverbot an vielen Ampeln überflüssig sei. Die Grünpfeilregelung erlaube es den Radverkehr zu fördern, da Wartezeiten verkürzt werden oder gar ganz wegfallen. Zu Freuden des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club und vieler Radfahrer wurde der grüne Pfeil für Radfahrer im April 2020 als neues Verkehrszeichen eingeführt.

Beim erlaubten Abbiegen bei einer rot geschalteten Ampel durch einen grünen Pfeil wird dennoch ausdrücklich darauf hingewiesen, auf den Gegenverkehr zu achten. Das Pfeil-Schild für Fahrradfahrer dürfte wohl mit zu den selteneren Verkehrsschildern in Deutschland gehören – ähnlich wie der orange Pfeil auf Autobahnen.