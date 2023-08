„Mystery-Palette“ bei Mediamarkt für 5999 Euro: Insider packen aus – und einer, der Ähnliches der Ex gekauft hat

Von: Armin T. Linder

„Wer kauft sowas?“ Die „Mystery-Palette“, die bei MediaMarkt für 5999 Euro zu haben ist, sorgt für Diskussionen. Viele spekulieren über den Inhalt - oder glauben ihn zu kennen.

Neuwied - Dieses Angebot ist wohl nur etwas für Leute mit viel Geld und noch mehr Risikobereitschaft. Oder für ambitionierte Restpostenhändler. MediaMarkt verkauft offenbar eine „Mystery-Palette“ für 5999 Euro. Das zeigt ein Foto, das sowohl bei Twitter als auch bei Reddit für Diskussionen sorgt. Tatsächlich hatte MediaMarkt das Bild offenbar selbst im Juli veröffentlicht - mit den Worten „Unsere Boxen kennt Ihr schon.... Jetzt mal was Neues: unsere Mystery-Palette.“ Das gute Stück war wohl in der Filiale in Neuwied (NRW) als Blickfang vor dem verkaufsoffenen Sonntag am 23. Juli ausgestellt.

„Mystery-Palette“ bei MediaMarkt für 5999 Euro sorgt für große Diskussionen

„Mystery-Palette aus unserem gesamten Sortiment“ ist auf dem Schild an der in schwarzem Plastik verpackten Palette zu lesen, dazu das Versprechen: „Enthält Waren im Wert von mindestens 11.111,-“ Hier soll all das „nur“ 5999 Euro kosten. Das Kleingedruckte ist bei genauerem Hinschauen auch zu entziffern, in dem steht unter anderem, dass die Ware vom Umtausch ausgeschlossen sei, sich auch wiederverpackte Ausstellungsstücke oder mehrere identische Produkte auf der Palette befinden können.

Der Reddit-Threaderöffner stellt die Frage: „Wer kauft sowas?“. Rund 700 Kommentare in den ersten fünf Tagen waren die Folge. Viele davon skeptisch. Einer schreibt für mehr als 3.500 Likes: „Der Rabatt ist viel zu gering. Die 11111 Euro sind sicherlich UVP. Bei altem Scheiß bekommst du locker 50% Rabatt auf den UVP. Neue oder gar gefragte Produkte wird der MM nicht auf die Palette packen. Fazit: Niemand mit etwas Hirn wird das kaufen.“ Vielleicht will MediaMarkt damit auch die Fans bestimmter Online- oder TV-Formate wie „Die Retourenjäger“ (RTLZWEI) oder „Storage Wars“ (ProSieben MAXX) ansprechen? Ein Reddit-Nutzer hat eine Idee, wer zuschlagen könnte: „Verzweifelte Leute, die ‚Storage Wars‘ und ‚StorageTok‘ anschauen und denken, da sind 10 PS5 und 20 Flachbildschirme drin und nicht einfach nur 300 iPad-Hüllen.“

„Mystery-Palette“ bei MediaMarkt für 5999 Euro: Massenhaft Rohlinge, Kabel und Hüllen?

Dass die Palette massenhaft alte DVDs oder Smartphone-/Tablet-Hüllen oder unnützes Zubehör („2000 Scart-Kabel. Yeah!“) enthält, wird jedenfalls eifrig spekuliert. „Am Ende sind da 10.000 CD-Rohlinge, 6.000 AAA-Batterien und 4.000 Hüllen für ein Samsung Galaxy S5 drin“, meint einer. „Und noch mehrere Kisten alter USB1-Kabel und RS232-Adapter. Vielleicht noch ein paar SCSI-Kabel“, schließt ein anderer an.

Auch mehrere angebliche Insider melden sich zu Wort, die bei MediaMarkt tätig waren oder sind. Das lässt sich zwar nicht nachprüfen, ihre Aussagen klingen allerdings auch nicht erfunden. So heißt es: „Als jemand, der bei MediaMarkt arbeitet: Bitte kauft diesen Schrott nicht, die Ware in diesen Kisten ist meist Altware und für die meisten Leute absolut nicht brauchbar, es sei denn, man plant, sie zu verkaufen (womit man allerdings auch nicht immer so viel Gewinn macht).“ Ähnlich lautet, was ein anderer Nutzer behauptet: „Das Zeug ist Altware, die schon ewig herumliegt und nicht verkauft wird. Irgendwelche exotische Onlinebestellungen, die nie abgeholt wurden und retournierte Ware. Der Preis von 11.111 Euro bezieht sich auf den UVP. Lasst euch gesagt sein, das lohnt sich nicht, egal in welcher Preisklasse. Ich habe bei Saturn gearbeitet, und da fingen die mit diesem Mysterykram auch vor drei Jahren mit an.“

Betroffener berichtet: Er kaufte seiner Ex wohl bei MediaMarkt eine „Mystery-Box“

Wer den Nervenkitzel sucht, aber nicht gleich 5999 Euro ausgeben will, kann sich bei MediaMarkt übrigens auch in kleinerem Rahmen überraschen lassen - mit „Mystery-Boxen“, über die wir bereits berichtet hatten. Ein Reddit-Nutzer schreibt dazu jetzt: „Hab meiner Ex mal zum Geburtstag für 100 Euro eine Box bei MediaMarkt (glaube ich) gekauft, ich weiß, DUMM, aber nun ja sie ist drauf abgefahren. Was war drin: lauter Ramsch in Kartons die schon angefangen haben auszubleichen. Ein Headset für 30 Euro, Handyhüllen, so ein Schrottamibo (hatten nichtmal ne Switch) und lauter nutzloses anderes Zeug.“

Ein anderer meint: „Habe zweimal für ein paar Monate in ein und demselben Markt gearbeitet und voriges Jahr selbst solche Boxen und Tüten zusammengestellt. Im Grunde haben wir Ware eingepackt, die bei meinem ersten Arbeitsverhältnis acht Jahre zuvor schon Staubfänger war. Das Ganze gemischt mit ein paar wertlosen Kopfhörern, Powerbanks o.Ä.“ Glaubt man den ganzen Erfahrungsberichten und Spekulationen, lässt sich also tatsächlich kein Mystery-Schnäppchen schlagen. Ein Saturn-Kunde hat dort ein Playstation-4-Spiel für 511,29 Euro entdeckt - doch dafür gibt es eine Erklärung. (lin)