Trotz Legalisierung: Wo Cannabis weiterhin illegal bleiben soll

Von: Robin Dittrich

Teilen

Die Legalisierung von Cannabis wurde vom Bundeskabinett gebilligt. Vor allem in Innenstädten soll es aber weiterhin Cannabis-freie Bereiche geben.

Frankfurt – Die Legalisierung von Cannabis war ein zentrales Projekt der Ampel-Koalition. Bis Ende des Jahres soll das Gesetz in Kraft treten. Es herrschen jedoch strenge Regeln darüber, wo Cannabis konsumiert werden darf.

An diesen Orten soll der Konsum von Cannabis weiterhin illegal bleiben

Noch im Jahr 2023 soll es erwachsenen Menschen in Deutschland möglich sein, bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf zu besitzen. Auch bis zu drei weibliche blühende Pflanzen sollen pro erwachsener Person im privaten Eigenanbau erlaubt sein. Der Kauf von Cannabis wird über nicht gewinnorientierte Anbauvereinigungen oder Cannabis-Clubs ermöglicht. Mitglieder, die unter 21 Jahren alt sind, erhalten lediglich 30 Gramm Cannabis pro Monat, wer älter ist, bekommt bis zu 50 Gramm im Monat.

Bis zum Ende des Jahres soll Cannabis legalisiert werden – es gibt jedoch weiterhin einige Einschränkungen. © NurPhoto/Imago (Symbolbild)

Die Ampel-Regierung legte noch weitere Einschränkungen fest, die den Konsum von Cannabis betreffen. So ist dieser in der Nähe von Schulen, Kitas, Spielplätzen und öffentlichen Sportstätten nicht erlaubt – das gilt für einen Umkreis von 200 Metern. In Fußgängerzonen darf laut Gesetzesentwurf zwischen 7:00 und 20:00 Uhr kein Cannabis geraucht werden. Kein Unterschied wird zwischen Freizeit- und medizinischem Konsum gemacht, die Einschränkungen gelten für alle.

Mehr als ein Drittel von München ist für den Konsum von Cannabis gesperrt

In welchen Städten sich die meisten Einschränkungen ergeben, wollte auch cantourage.com herausfinden. Um abzuschätzen, wie groß die gesperrten Flächen in den zwanzig größten Städten Deutschlands in etwa sein werden, wurden sämtliche Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen angesehen. Die größten Einschränkungen wird es demnach in München geben, wo etwa 38 Prozent der Fläche für den Konsum von Cannabis gesperrt sein werden.

In so vielen Prozent der Fläche dieser Städte darf kein Cannabis konsumiert werden:

München: 38 Prozent

38 Prozent Hannover: 30 Prozent

30 Prozent Berlin: 28 Prozent

28 Prozent Nürnberg: 27 Prozent

27 Prozent Frankfurt am Main: 24 Prozent

24 Prozent Bielefeld: 12 Prozent

12 Prozent Duisburg: 10 Prozent

10 Prozent Münster: 9 Prozent

9 Prozent Durchschnitt der 20 größten deutschen Städte: 19 Prozent

Auf dem zweiten Rang landete Hannover mit 30 Prozent, vor Berlin mit rund 27,8 Prozent der Fläche. „Die Teil-Legalisierung von Cannabis wurde aufgrund der vielen Einschränkungen bereits von unterschiedlichen Institutionen und Organisationen kritisiert. Laut unserer Untersuchung bleibt der Konsum von Cannabis bereits in einem Fünftel der Stadtflächen rund um die Uhr illegal“, kritisierte cantourage-CEO Philip Schetter.