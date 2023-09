Dusche blitzschnell reinigen: Ein Trick sagt Kalk den Kampf an

Von: Sophia Lother

Teilen

Verkalkte Dusche? Das muss nicht sein. Ein Reinigungsmittel aus der Küche kann im Nu Abhilfe schaffen.

Kassel – Kalkflecken im Bad, und besonders in der Dusche, sind für viele ein Dorn im Auge. Gerade war das Duschbad noch blitzsauber, doch nach einer Runde duschen ist davon bereits nicht mehr viel zu sehen. Besonders in Regionen mit hohem Kalk-Gehalt im Leitungswasser sind Flecken vorprogrammiert. Aber es gibt einen einfachen Hausmittel-Trick, der in solchen Fällen schnell und vor allem einfach hilft.

Duschkabinen werden mit Klarspüler schnell und streifenfrei sauber. (Symbolbild) © Paul von Stroheim/Imago

Kalkflecken in der Dusche: Mit einem Trick wird sie wieder blitzsauber

Das Beste an dem Tipp ist, dass Sie nicht auf teure Badreiniger angewiesen sind – zumal viele Putzmittel gar nicht unbedingt notwendig sind. Denn viele chemische Reiniger lassen sich sehr einfach ersetzen. Statt also ein neues Reinigungsmittel zu kaufen, genügt oft ein Blick in die Küche.

Dort steht in vielen Haushalten der Klarspüler. Viel zu häufig wird dieser nur in der Spülmaschine eingesetzt, dabei ist Klarspüler ein echter Alleskönner. Und das Vorgehen ist kinderleicht, wie unter anderem das Haushaltsjournal schildert:

Die Duschkabine zuerst gründlich reinigen, hier empfiehlt sich Essig, um hartnäckige Flecken zu entfernen Den Klarspüler dann auf die Oberfläche auftragen und kurz einwirken lassen Anschließend mit kaltem Wasser abwaschen

Kalk in der Dusche langfristig entfernen durch den Lotus-Effekt: So funktioniert der Klarspüler-Trick

Doch wie schafft es Klarspüler, den Kalk längerfristig aus der Dusche zu verbannen? Das ist dem sogenannten Lotus-Effekt zu verdanken. Wie bei einer Lotuspflanze halten sich Wasser und Schmutzpartikel auf einer mit Klarspüler behandelten Oberfläche kaum. Das Wasser perlt von der Oberfläche deutlich leichter ab und nimmt den Dreck einfach mit.

Bereits seit den 1970 Jahren beschäftigt sich die Wissenschaft mit diesem Phänomen. Damals hat der Forscher Wilhelm Barthlott erstmals Lotusblätter unter dem Elektronenmikroskop untersucht, berichtet die Max-Planck-Gesellschaft in ihrem Magazin „Fokus: Kognitionswissenschaften“.

Die 10 wirksamsten Hausmittel zum Putzen: Umweltfreundlich und kostengünstig Fotostrecke ansehen

Im Bad angewendet, kann sich das Wasser somit nicht mehr so leicht auf der Oberfläche der Duschkabine ansammeln. Auch Kalkflecken haben dann deutlich weniger Chancen zu entstehen. Auf den Fließen im Bad kann sich Schmutz ebenfalls schnell ansammeln. Doch mit einem Kniff werden vor allem die Fugen wieder blitzblank. (slo)