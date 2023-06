Falle bei der Erbschaftssteuer: Dieser Fehler kann schnell teuer werden

Von: Stella Henrich

Teilen

Ein Vermächtnis bringt nicht immer Geld. Zum Beispiel, wenn die Nachkommen Erbschaftssteuer auf ein Vermögen zahlen müssen, das sie nie in dieser Höhe erhalten haben.

Hamburg ‒ Nicht nur körperliche Merkmale eines Menschen können innerhalb einer Verwandtschaft vererbt werden. Auch Schmuck, Kapitalvermögen, Gemälde und Villen, aber auch Schulden können auf die Sippschaft des Erblassers übergehen. Aktiendepots, Wertpapiere und Kryptowährungen zählen ebenfalls dazu. Sie haben die Vor- aber auch Nachteile, dass sie, je nach Stimmung an der Börse, kräftig steigen – aber ebenso auch kräftig an Wert verlieren können.

Falle bei der Erbschaftssteuer: Entscheidend ist der Todestag des Erblassers

„Das kann Glück oder – sehr teures – Pech für die Erben und Erbinnen bedeuten. Denn maßgeblich für die Höhe der Erbschaftssteuer ist allein der Wert des Nachlasses, also der geerbten Vermögensgegenstände, am Todestag des Erblassers“, sagt Steuerberater Sascha Matussek der Bild-Zeitung. Das bedeutet beispielsweise, wenn der Wert eines Aktiendepots wegen fallender Börsenkurse seit dem Todestag des Erblassers oder der Erblasserin sinkt, „berechnet sich die Höhe der Erbschaftssteuer immer noch nach dem Wert am Todestag“, führt Matussek weiter aus.

Ein Rechenbeispiel: Ein Neffe erbt von seinem Onkel ein Aktiendepot

Wert des Erbes am Todestag: 120.000 Euro Freibetrag: 20.000 Euro Steuerpflichtiger Erwerb in Höhe von: 100.000 Euro Steuersatz: 20 Prozent Zu zahlende Erbschaftssteuer: 20.000 Euro



Quelle: Rechenbeispiel von S. Matussek bei Bild.de

Einen entscheidenden Tipp für Erben und Erbinnen gibt das Online-Finanzportal aktien.net: „Erblasser sollten unbedingt vor ihrem Tod klären, wer Zugriff zum Depot hat, damit die Wertpapiere im Falle eines Crashs schnell verkauft werden können.“ Sonst ergebe sich durch die Erbschaftssteuer häufig eine Steuerfalle, die nur durch einen Antrag auf Erlass der Erbschaftssteuer oder das Nichtantreten des Erbes umgangen werden könne.

Erbschaftssteuer: Wer Aktien erbt, sollte umsichtig sein. Schnell kann ein Erbe zum finanziellen Ruin werden. (Symbolbild) © Ralf Poller/Imago

Falle bei der Erbschaftssteuer: Lange Wartezeiten, bis ein Erbe angetreten werden kann

Doch es muss ja nicht gleich zum Börsencrash nach dem Ableben eines Verstorbenen kommen, manchmal reicht auch bereits ein spürbarer Kursrutsch, um Geld beim Erben zu verlieren. Etwa wenn der Wert des Depots seit dem Todestag – wie in unserem Rechenbeispiel – von 120.000 Euro auf 80.000 Euro fällt, bis das Erbe tatsächlich angetreten werden kann. Denn oftmals entstehen lange Wartezeiten, bis ein Erbe oder eine Erbin den Nachlass „wirklich in den Händen hält“, weiß Steuerberater Matussek aus Erfahrung. Konkret bedeutet das, dass Erbende trotzdem 20.000 Erbschaftssteuer zu zahlen haben, obwohl sie nicht 120.000 Euro, sondern aufgrund des Wertverlustes an der Börse nur 80.000 Euro geerbt haben. Denn der Wert des Depots wird mit den Aktienkursen am Todestag festgesetzt.

Zum Vergleich: Hätte der Neffe diese 80.000 Euro geerbt, wären nach Abzug eines Freibetrages von 20.000 Euro nur 60.000 Euro zu versteuern gewesen. Darauf hätte er dann nur 15 Prozent Erbschaftsteuer zahlen müssen, da in diesem Fall bis 75.000 Euro ein anderer Steuersatz gilt. Dann wäre eine Erbschaftsteuer in Höhe von 9000 Euro für ihn entstanden. Also insgesamt 11.000 Euro weniger.

Beim Vererben macht es auch keinen Unterschied, ob es sich um Aktien, Fonds oder einen ETF, also einen börsennotierten Indexfonds handelt. Wenn Erblasserinnen und Erblasser ein Depot vererben, sollten sie deswegen darauf achten, den Zugang für Erbende so leicht wie möglich zu gestalten und vor ihrem Tod rechtlich eindeutig regeln. „Die anstehenden Schwierigkeiten lassen sich aber auch schon leicht zu Lebzeiten verhindern“, berichtet aktien.net. Denn Aktien oder Depots könnten noch zu Lebzeiten verschenkt werden. Damit entfalle auch die sogenannte Abgeltungssteuer. Damit vom Gewinn am Ende auch noch am meisten übrig bleibt, sollten Anlegerinnen und Anleger ihre Gewinne an der Börse richtig versteuern, raten die Fachleute. Aber auch ein klärendes Gespräch noch zu Lebzeiten des Erblasser kann für Erbende hilfreich sein, um spätere Verluste zu vermeiden.

Falle bei der Erbschaftssteuer: Diese Optionen haben Erben

Wer Aktien oder andere börsennotierte Papiere erbt, sollte besonnen handeln. Wer sich aber vor einem finanziellen Ruin retten muss, hat auch die Möglichkeit, das Erbe des Erblassers nicht anzutreten. Erbende haben sechs Wochen Zeit, um das Erbe auszuschlagen. Auch andere Regeln zum Erbe sollten Erbende kennen. Wer durch ein Erbe seine Existenz gefährdet sieht, kann auch einen Antrag auf Erlass der Erbschaftsteuer bei seinem Finanzamt stellen. Wer sein Erbe dagegen ausschlägt, für den übernimmt der Staat die Schulden.

Vererben von Aktien - nicht ganz so leicht Wie viel Steuern Erben von Aktien- und Wertpapierdepots zahlen müssen, hängt vom Wert des vererbten Depots und vom Verwandtschaftsverhältnis ab. „Die Erbschaftsteuer ermöglicht die Nutzung eines großzügigen Freibetrags, der sich nach dem Verwandtschaftsverhältnis bemisst und bis zu einer halben Million Euro betragen kann“, erklärt das Online-Finanzportal aktien.net. Für das Erbe des Aktiendepots fallen erst einmal keine Steuern außerhalb der Erbschaftsteuer an. Nur Gewinne, die durch die Aktien realisiert werden, unterliegen der Abgeltungsteuer. Entscheiden hierfür ist das Jahr, in dem der Erblasser die Aktien erworben hat.

Erbende, die einen Erlass beim Finanzamt beantragen, sollten dem Bericht von aktien.net zufolge unbedingt darauf hinweisen, dass zum Zeitpunkt der Kursverluste an der Börse kein Zugriff auf das Aktien- bzw. Wertpapierdepot möglich war, weil beispielsweise „der Erbschein fehlte“. In diesem Fall haben Erbende sich nicht selbst in die Notlage gebracht. Der Bundesfinanzhof habe entsprechenden Klagen bereits stattgegeben.

Erblasser, die ihrer Familie und weiteren Angehörigen das leidige Thema „Erben“ ersparen wollen, können ihr Vermögen auch gemeinnützig vererben. Rund 84 Milliarden Euro wurden in Deutschland im Jahr 2020 durch Erbschaften und Schenkungen weitergereicht