Expertin warnt: Handy-Panik ist neue Angststörung der jungen Generation

Von: Susanne Sasse

In einer Studie der Privaten Hochschule Göttingen wurde untersucht, welche Ängste der Verlust des Handys bei manchen Menschen auslöst. © Patrick Pleul/dpa

Akku leer oder sogar Handy verloren? Viele geraten da in Panik. Mittlerweile belastet das Menschen so stark, dass Psychologen hier von einer Angststörung sprechen.

München – Vor 50 Jahren ist das Handy erfunden worden – heute können sich viele ein Leben ohne ihr Smartphone nicht mehr vorstellen und geraten sogar in Panik, wenn sie es daheim vergessen, der Akku leer ist oder sie im Funkloch sitzen. Die Psychologin Yvonne Görlich erforscht das Phänomen Nomophobie.

Panik, das Handy zu verlieren: Frauen leiden häufiger unter Nomophobie

Das Wort Nomophobie bedeutet No-MobilePhobie, die Angst, unterwegs nicht erreichbar zu sein! „Geht das Handy verloren oder ist man aufgrund eines Funklochs oder eines leeren Akkus kurzzeitig nicht erreichbar, kommt es zu einem subjektiv verschobenen übermäßigen Angstempfinden“, beschreibt die Psychologie-Professorin Yvonne Görlich die Störung. Ohne ihr Smartphone fühlten sich Betroffene unwohl, sie seien nervös.

Nomophobie ist in Deutschland weit verbreitet, ergab eine erste umfassende Studie zu dem Thema, die Görlich an der Privaten Hochschule (PFH) Göttingen geleitet hat. Die Umfrage ergab, dass fast die Hälfte von 807 Teilnehmenden (49,4 Prozent) ein mittleres Maß an Nomophobie aufwies, bei weiteren 4,1 Prozent war es eine schwere Nomophobie. Frauen leiden der Erhebung zufolge etwas häufiger unter Nomophobie als Männer. „Wir können davon ausgehen, dass Frauen aufgrund eines stärkeren Bedürfnisses nach sozialen Beziehungen das Smartphone stärker zur Kommunikation nutzen und somit höhere Nomophobie-Scores erzielen“, interpretiert Görlich das Ergebnis ihrer Studie.

Obwohl es Überschneidungen mit der Smartphone- und Internetsucht gibt, ist Nomophobie ein eigenständiges Phänomen. „Smartphone-Abhängigkeit zählt zu den Suchterkrankungen, während Nomophobie eine Angststörung ist“, erläutert Görlich. Die Betroffenen erlebten in erster Linie einen Kontrollverlust über ihre Smartphone-Nutzung, der sich auf andere Bereiche ihres Lebens auswirke.

Noch ist Nomophobie keine anerkannte Krankheit – kontrollierte Handy-Nutzung könnte helfen

Noch ist Nomophobie keine anerkannte Krankheit. Für Görlich liegt aber die Frage nahe, „ob Nomophobie in die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) oder das Diagnostische und Statistische Handbuch Psychischer Störungen (DSM) aufgenommen werden sollte und damit als Angststörung anerkannt wird“.

Im ICD seien schließlich auch andere spezifische Phobien wie beispielsweise Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen, aufgelistet. In einer weiteren Studie will die PFH nun untersuchen, inwieweit eine kontrollierte Smartphone-Nutzung Nomophobie, aber auch Depressions-, Angst- und Stresssymptome reduzieren sowie Wohlbefinden und Kreativität fördern kann.