Drastische Lidl-Neuerung: Zahlreiche Artikel aus der Gemüse-Abteilung fliegen aus dem Sortiment

Von: Carolin Gehrmann

Aus Gründen des Klimaschutzes ändert Lidl sein Obst- und Gemüseangebot. Einige Waren sind in Deutschland künftig nicht mehr erhältlich.

Kassel – Der Discounter Lidl stellt sein Angebot in allen Filialen in Deutschland um. Kundinnen und Kunden müssen sich beim Einkaufen also auf Änderungen einstellen. Bestimmte Artikel aus dem Obst- und Gemüsesortiment werden sie dort künftig nicht mehr vorfinden. Denn der Lebensmittelkonzern hat sich entschlossen, ab sofort kein frisches Obst und Gemüse mehr zu verkaufen, das mit dem Flugzeug importiert wurde.

Lidl ändert sein Angebot an frischem Obst und Gemüse – einige Supermarkt-Produkte nicht mehr erhältlich

Mit der Entscheidung wolle Lidl einen weiteren Schritt in Sachen Klimaschutz gehen, wie die Lebensmittel Zeitung am 13. September berichtet. Bereits in den Jahren zuvor habe man aus diesem Grund das Angebot an eingeflogenem Obst und Gemüse immer weiter reduziert. Den vollständigen Verzicht auf Flugware in Deutschland sehe man in Bezug auf die Klimabemühungen des Unternehmens als „finalen Schritt“, wie ein Sprecher dem Blatt mitteilte.

Der Hintergrund: Beim Transport von Waren mit dem Flugzeug werden deutlich mehr Emissionen ausgestoßen als beim Transport per Schiff oder Lkw. Expertenschätzungen zufolge kommen auf dem Luftweg etwa das zehn- bis 15-fache an klimawirksamen Treibhausgasen zusammen, wie die Verbraucherzentrale erklärt.

Die Lidl-Frischetheken mit Obst und Gemüse werden auch in Deutschland künftig nicht mehr mit importierter Flugware bestückt. © Manuel Geisser/IMAGO

Lidl-Sortiment: Eingeflogene Ware in deutschen Discounter-Filialen künftig nicht mehr verfügbar

Auch wenn Flugware nach eigenen Angaben nur einen kleinen Anteil des Obst- und Gemüsesortiments ausmache, wolle Lidl künftig darauf verzichten, um den CO₂-Abdruck weiter zu verkleinern. Wie hoch der Anteil genau ist, sagte Lidl nicht.

Ob es sich bei einem angebotenen Lebensmittel um Flugware handelt, ist für Verbraucher selbst nicht zu erkennen, da dies nicht ausgewiesen werden muss, erklärt die Verbraucherzentrale. Oft ist dies bei Ware mit geringer Haltbarkeit der Fall, wie zum Beispiel bei Mangos aus Thailand oder Brasilien. Längerlebige Waren wie Bananen können auch über den Seeweg transportiert werden.

Lidl setzt stärkeren Schwerpunkt auf saisonales und regionales Obst und Gemüse

Bei Lidl wolle man ab sofort stärker auf saisonal und regional verfügbares Obst und Gemüse aus Deutschland und Europa setzen, heißt es der Lebensmittelzeitung zufolge, etwa beim grünen Spargel, der bisher außerhalb der Saison eingeflogen wurde.

In anderen europäischen Ländern hat der Discounter den Verkauf von Flugware bereits eingestellt, in der Schweiz sogar schon seit 2009. 2020 folgte Österreich, 2022 kamen Schweden und in diesem Jahr die Niederlande hinzu. Andere Lebensmittelhändler verzichten ebenfalls auf Luftfracht. Aldi Nord importiert eigenen Angaben zufolge nur über den See- oder Landweg.

In anderen europäischen Ländern bereits keine Flugware im Lidl-Sortiment

Auch Aldi Süd und Rewe verzichten weitestgehend auf Flugware, heißt es bei der Lebensmittelzeitung. Stattdessen wolle Aldi das regionale Angebot ausbauen. Wie regional die Produkte beim Discounter am Ende wirklich sind, ist zum Teil umstritten.

