„Das waren noch Preise“: Frau gräbt alte Supermarkt-Kassenbons aus – und verblüfft das Netz

Von: Karolin Schäfer

Ein Supermarkt-Kassenbon lässt Facebook-Nutzer staunen. Bezahlt wurde bei diesem Einkauf noch in D-Mark, denn der Zettel stammt aus dem Jahr 1998.

München – Die Inflation treibt seit Monaten die Preise für Lebenshaltungskosten in die Höhe. Besonders im Supermarkt werden viele Produkte teurer. Zeitweise sorgten vor allem die hohen Gurkenpreise für Furore im Netz. Auch wenn die Preise für einige Produkte im Supermarkt allmählich wieder sinken, bleibt die Inflation nach wie vor auf einem hohen Niveau.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag die Inflationsrate in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat im März bei 7,4 Prozent. „Für die privaten Haushalte fielen im März die erneut höheren Preise für Nahrungsmittel besonders ins Gewicht“, sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. Nun gräbt eine Frau 25 Jahre alte Kassenbons aus. Über die Preise staunt sie nicht schlecht.

Supermarkt-Kassenbon aus dem Jahr 1998: „Das waren noch Preise“

„Alte Kassenzettel, das waren noch Preise“, schrieb die Frau bei Facebook. Dazu veröffentlichte sie Bilder unterschiedlicher Supermarkt-Kassenbons. Darauf gibt es einiges zu entdecken. Die Zettel stammen vom ehemaligen Lebensmitteleinzelhändler Grosso sowie vom Discounter-Riesen Aldi. Aldi ist weiterhin international vertreten, zahlreiche Grosso-Filialen gingen im Jahr 2000 an die Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland zählen.

Ein genauerer Blick auf die Kassenbons bei Facebook verrät also: Diese sind teils schon 25 Jahre alt. Trotz ihres Alters sind die gedruckten Zeilen noch erstaunlich lesbar. Einer der Zettel stammt aus einem Grosso-Markt in Eisenberg in der nördlichen Pfalz vom 18. Dezember 1998. Zu sehen ist ein Großeinkauf mit Zwiebeln, viel Wurst, Fleisch und Linsensuppe.

Für den ganzen Einkauf wurden damals knapp 91 D-Markt bezahlt. Der Euro wurde erst vier Jahre später eingeführt. Umgerechnet hätte der Einkauf heute rund 46 Euro gekostet. Für die Anzahl der angegebenen Lebensmittel dürfte es mit Inflation aber mittlerweile deutlich teurer sein.

Historische Kassenbons aus dem Supermarkt: „Wow, 25 Jahre zurück“

Die Reaktionen der Facebook-Community folgten prompt zu den alten Supermarkt-Bons. „Wow, 25 Jahre zurück“, kommentierte eine Nutzerin. Eine andere staunte über die damaligen Öffnungszeiten, die auf den Zetteln angegeben waren.

Ein Supermarkt-Bon aus dem Jahr 1998 sorgt bei Facebook für Staunen. © Facebook-Screenshot/Michaela Bienroth Heyde

„10 kg Fleischwurst?“, wunderte sich ein Facebook-Nutzer. Die Kassenzettel hätten sich in einem Baustellenordner befunden, erklärte die Frau, die das Foto geteilt hatte. Ihren Angaben zufolge habe es sich damals um Verpflegung für die Helfer gehandelt. Es ist nicht der erste historische Supermarkt-Zettel, der bei Facebook kursiert: Kürzlich sorgte ein Supermarkt-Bon aus Bayern aus dem Jahr 1998 für Staunen.

Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung sind die Verbraucherpreise zwischen 1991 und 2019 um 48,1 Prozent gestiegen. In diesem Zeitraum stiegen auch die Löhne – auf dem Papier um 60,7 Prozent, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Nach Beginn des Ukraine-Krieges zeigt sich: Etwa jeder sechste Deutsche ist durch die Inflation in existenzielle Not geraten – so zumindest das Ergebnis einer Umfrage. (kas)