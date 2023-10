UPS-Kundin fordert ungewöhnlichen Ablageort von Paketboten – „Wenn ich nicht zu Hause bin...“

Von: Vivian Werg

Teilen

Paketzusteller geraten immer wieder ins Visier verärgerter Kunden. Dass diese aber hin und wieder auch vor Herausforderungen stehen, zeigt ein aktueller Fall.

Berlin – Zustell-Odyseen, skurrile Benachrichtigungszettel, fragwürdige Ablageorte – in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Reddit berichten Kunden von den kuriosesten Erfahrungen.

So wählte ein Amazon-Bote einen Ablageort aus, der nur durch Zufall gefunden werden konnte. Ein Päckchen einer DHL-Kundin wiederum landete in der Mülltonne. Über Paketzusteller wird oft geschimpft. Dabei ist der Job eines Paketboten gewiss nicht immer einfach und oftmals körperlich sehr anspruchsvoll – wie nun eine Nachricht einer UPS-Kundin an den Paketboten zeigt. Denn nicht nur der Ablageort ist ungewöhnlich, vom Boten wird für die Zustellung auch einiges an Kraft abverlangt.

Kundin verfasst Nachricht an UPS-Boten – mit einer ungewöhnlichen Bitte

Paketboten haben oft ihr eigenes Päckchen zu tragen. So dürfte der Lieferant bei dieser Nachricht nicht schlecht gestaunt haben: „Lieber UPS-Lieferant“ heißt es auf einem Zettel, der an der Tür eines Hauseingangs klebt. „Wenn ich nicht zu Hause bin, können Sie bitte die Matratze auf den Balkon, Erdgeschoss rechts werfen. Danke“.

Der Beitrag erschien bei Instagram auf dem Kanal „notesofgermany“. Ein Sammelsurium an Notizen, Zetteln, Schildern und sonstigen Hinweisen aus ganz Deutschland. Die Bildunterschrift verrät, dass die handgeschriebene Notiz aus Pankow, Berlin stammt. Was dürfte eine Matratze in der Regel wiegen? Das hängt sicherlich von den Faktoren wie Größe, Material und Dicke ab. Bei einer Queen oder King-Größe könnte die Matratze locker um die 45 Kilogramm schwer sein.

Im Netz reagieren User belustigt über die Nachricht der UPS-Kundin

Der Beitrag sorgte bei Instagram-Usern für reichlich Belustigung:

„Kein Problem! Sie müssen wissen, unsere Zusteller haben in ihrer Ausbildung ein 6-wöchiges Matratzenwurf-Seminar absolviert, mit Reichweite bis in den dritten Stock! Wir liefern zu ihrer vollsten Zufriedenheit“!

„Wer um alles in der Welt kann eine Matratze werfen? Die Dinger sind doch sauschwer“.

„...und wenn Sie noch eine Hand für den Fernseher von Frau Müller im ersten Stock freihätten – das ist der Balkon mit den vertrockneten Geranien. Vielen Dank im voraus“.

„Matratzenweitwurf“.

Während ein User den Hinweis gibt, dass für eine solche Lieferung normalerweise eine Spedition beauftragt wird und man in der Regel einen Termin dafür vereinbart, zeigen andere wenig Mitleid für den Paketboten: „Naja, die werfen doch auch sonst alles regelmäßig irgendwo hin. Bei uns zum Beispiel einfach über den Zaun in den Garten (kein Witz). Da sollte das machbar sein“, schreibt ein User. „Beim Werfen sind die ja teilweise eh schon sehr gut“, kommentiert ein anderer.

Im Netz machen häufig kuriose Aushänge und Zettel die Runde

Den Erfahrungsberichten im Netz zufolge scheint die Kritik, die Paketboten häufig ausgesetzt sind, teilweise nicht völlig unberechtigt zu sein. Andererseits gibt es aber auch ungewöhnliche Benachrichtigungen wie diese, die für Staunen sorgen und die Arbeit der Boten erschweren. In Blankenese hatte vor kurzem ein Hausbewohner dem Paketboten ebenfalls einen überraschenden Hinweis hinterlassen.

Aber auch unter Nachbarn kommt es hin und wieder zu skurrilen Benachrichtigungen. So machten Anwohner mit einer eindeutigen Botschaft auf einen Fehltritt des Nachbarn aufmerksam. Ein anderer verärgerter Anwohner forderte seine Nachbarn sogar auf, sich zu trennen. (Vivian Werg)