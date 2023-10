10 Euro für Extrawunsch in Restaurant: Jetzt erklärt der Gast den viralen Bon

Von: Armin T. Linder

Ganz und gar unzufrieden war eine Restaurant-Besucherin in Niedersachsen mit ihrer Rechnung. Doch es gibt auch Kritik an der Beschwerde. Inzwischen erklärt sie ihren Bon.

Update vom 24. Oktober 2023: Mittlerweile hatte unsere Redaktion Kontakt zur Verfasserin der Restaurant-Rezension. Demnach habe sie diese für die Google-Maps-Bewertungen geschrieben, wo sie immer noch mit einem von fünf Sternen steht. Zudem hatte sie den Text samt Foto an den Betreiber der Facebook-Gruppe in Emden geschickt (was sie unserer Redaktion per Screenshot dokumentieren konnte). Dort schlug der Beitrag größere Wellen. Restaurant-Gast Stefanie (Name auf ihren Wunsch hin geändert) erklärt in einer Mail an unsere Redaktion, wie die Rechnung mit den 10 Euro extra zustande gekommen sei und warum sie sich übers Ohr gehauen fühlt. Wir haben den untenstehenden Artikel entsprechend angepasst.

Unser Ursprungsartikel vom 21. Oktober 2023 (inzwischen inhaltlich aktualisiert):

Emden – Vieles wird teurer dieser Tage, mindestens gefühlt. Restaurantbesuche im In- und Ausland zählen definitiv dazu. Umso ärgerlicher, wenn man danach unzufrieden ist. Oder gar dermaßen stinkig, dass man im Internet eine Beschwerde lanciert. Genau das hat nun Stefanie (Name auf ihren Wunsch hin geändert), Gast eines Lokals in Emden (Niedersachsen), offenbar getan. Das Bild des Bons, der bei Google und bei Facebook gelandet ist, sieht rundum authentisch aus, samt Datum vom 15. Oktober 2023.

Restaurant-Gast schmeckt das Essen, nicht aber die Rechnung

„Wir waren zu dritt dort essen“, berichtet sie von dem Restaurant in Emden-Borssum und nennt dessen Namen (wir verzichten hier darauf). „Zwei von uns haben ein Nudelgericht bestellt und wollten gerne ein Hähnchenschnitzel dazu haben. Über das Essen kann man nichts sagen, aber der Schlag hat uns bei der Rechnung getroffen!“ Warum das Ganze? Weil ein Extrawunsch deutlich mehr zu Buche schlug als von der Person erwartet.

„Wir haben für dieses Nudelgericht, was normalerweise 10 € kostet, 20,50 € bezahlt. 10,50 € extra für ein TK-Schnitzel aus der Fritteuse!? Eine absolute Frechheit. Auf Nachfrage bekamen wir nur patzige Antworten! Das war für uns das letzte Mal, dass wir dort essen gegangen sind!“

Links ein Kundenfoto des Restaurants, rechts der Bon, der Wellen schlägt. © Google/Facebook

Restaurant-Gast aus Emden erklärt den viralen Bon

Anhand des Bons und ohne Zusatzinfos ist leider schwer nachzuvollziehen, wie die 10,50 Euro extra pro Bonus-Schnitzel zustande gekommen sein sollen. Der Zettel weist drei Hauptgerichte aus sowie einmal „Div Speisen“ für zehn Euro. Unserer Redaktion erklärt Stefanie nun die Rechnung: „Wir waren an diesem Abend zwei Erwachsene und ein Kind. Das Kind hat sich Rigatoni al Tonno (10,50 €), Person Nummer 1 Spaghetti mit Spinat bestellt und Person Nummer 2 hat Rigatoni mit Gorgonzola bestellt. Beide Gerichte liegen im Normalfall bei ca. 10 €. Beide Erwachsene wollten gerne ein Schnitzel dazu haben, wir haben gefragt, und es wurde gesagt: bekommen wir. Dann wurde noch ein Salat dazu bestellt, 9,50 €. Und jeder ein Getränk. So weit, so gut. Nun aber die Rechnung: Anstatt eines Nudelgerichts mit extra Schnitzel haben wir jeder ein Schnitzelgericht berechnet bekommen, mit je 15,50 € PLUS jeweils 5 € für die Nudeln. Allerdings haben wir die Beilagen, die normalerweise zu dem Schnitzelgericht gehören, NICHT bekommen.“



Dass ein Extrawunsch auch Extrageld kostet, ist für sie natürlich plausibel. Es geht ihr um das „Wie“. Oder wie Stefanie es ausdrückt: „Dass wir für das Schnitzel mehr bezahlt hätten, war uns klar, und darum ging es auch nicht, aber wir haben, wenn man es richtig rechnet, ca. 10 € für das TK-Schnitzel extra gezahlt. Man kann es auch andersherum rechnen, allerdings bleibt es dabei, dass wir übers Ohr gehauen wurden, denn wie gesagt, wir haben die Beilagen NICHT bekommen! Das ist absolute Verarsche und ist es wert, solch eine Rezension zu schreiben.“

Damit wären nun auch die Details geklärt. Die bei den zahlreichen Facebook-Rückmeldungen aber keine große Rolle zu spielen scheinen. „Hallo was ist hier los?“, lautet einer der Kommentare. Auch wenn unklar ist, ob sich dieser tatsächlich auf die Resonanz zum Beitrag bezieht, wäre die Verwunderung gerechtfertigt: Mehr als 5.000 Kommentare und mehr als 150 Teilungen sammelte der Beitrag in den ersten siebeneinhalb Tagen.

Facebook-User äußern Unverständnis: „Wenn man Geiz geil findet, muss man eben zu Hause essen“

Doch nur die wenigsten schließen sich dem Zorn des Gastes an. Ob es daran liegt, dass die Rechnung anhand des Beitrags alleine nicht so plausibel ist? Die meisten Kommentare haben jedenfalls eher den Tenor des folgenden, für den es fast 6.000 Likes gibt: „Leute wollen essen gehen... Extrawünsche wollen sie geschenkt haben, dann noch das Restaurant öffentlich bloßstellen wollen. Koch selbst!!!!“

Weiter heißt es: „Wenn man Geiz geil findet, muss man eben zu Hause essen“, „Normale Preise für ein Restaurant“, „Das ist doch noch preiswert!!!“. Eine andere Userin sei öfter in diesem Restaurant und „noch nie enttäuscht worden. Preise sind in Ordnung.“ Auch mehrere Menschen aus vermeintlich teureren Regionen melden sich zu Wort: „Ein Schnäppchen. Liebe Grüße aus der Schweiz“ und „Schnäppchen, liebe Grüße aus München“, schreiben sie.

Hinfällig sind aufgrund von Stefanies Erklärung hingegen die verwunderten Kommentare über die Kombination. „Gottlos, wer Schnitzel mit Rigatoni kombiniert“, „Barbaren! Rigatoni al Tonno mit Schnitzel!“ und „Tunfisch-Rigatoni und ein Rahmschnitzel in Kombi? Bist Du schwanger?“ Denn Stefanie und ihre erwachsene Begleitung haben ihren Angaben zufolge die Schnitzel nicht zu Thunfisch-Pasta verspeist, sondern zu Gorgonzola-Rigatoni beziehungsweise Spinat-Spaghetti. Ebenfalls für viel Wirbel im Netz sorgt eine allzu neugierige Frage von Aldi. (lin)