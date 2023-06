Verwunderung über ungeschriebenes Gesetz an deutschen Supermarkt-Kassen – „Wie ein Zwang“

Von: Armin T. Linder

Eine Frau schaltete sich aus einer Lidl-Filiale in die Warentrenner-Diskussion ein. Denn die Person vor ihr hatte keinen platziert. © Twitter

Sie halten es vermutlich auch ein, ohne es zu merken: Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz an deutschen Supermarkt-Kassen, das einmal mehr für Diskussionen sorgt.

München – Die Deutschen gelten als besonders penibel. Wo andere gerne mal Fünfe gerade sein lassen, existieren in Deutschland gefühlt unzählige geschriebene und ungeschriebene Gesetze, die alles regeln. Eines der besten Beispiele: der Warentrenner! Er zeigt an, wo der Supermarkt-Einkauf eines Kunden endet und der des nächsten anfängt. Und ist immer wieder Gegenstand erbitterter Diskussionen. Ob man den Warentrenner liebt oder nicht: Er gehört in Deutschland einfach dazu.

Warentrenner-Nutzung im Supermarkt: Ein besonders deutscher Brauch?

Jetzt hat der Twitter-Nutzer „Nietzsche“, dem über mehr als 10.000 Nutzer folgen, etwas losgetreten. Es trendete sogar der Hashtag „Warentrenner“! Begonnen hat es mit seiner Feststellung, dass der Warentrenner für den Deutschen – bei ihm scherzhaft „Almans“ genannt – der Warentrenner ein Muss ist: „Komplett egal, wie viel Platz du auf dem Laufband an der Kasse zwischen deinem Einkauf und dem von der Person vor/hinter dir lässt: Ein richtiger Alman wird immer vorwurfsvoll schnaufend den Warentrenner nachträglich dazwischen packen.“

Der schräge Brauch an deutschen Kassen - was hat man davon zu halten? Eine Welle von Kommentaren überflutete Twitter. „Finde das jedes Mal so absurd“, meint eine Nutzerin. „Das ist Tradition!!!“ ein anderer. Einer fühlt sich ertappt. „Ich mache das auch so und ich fühle mich nicht gut dabei, aber ich kann nicht anders, es ist wie ein Zwang.“ Ein anderer stellt fest: „So will es das Gesetz!“ Und „Nietzsche“ hat noch eine ergänzende Feststellung: „Die Einkäufe so klar zu trennen, ist aber auch 1 bisschen sexy.“

Wer ist denn nun für den Warentrenner im Supermarkt zuständig?

Es kommt auch noch zu einer Detaildiskussion! Ausgelöst unter anderem durch die Umfrage, die er gestartet hat und die in gut vier Tagen mehr als 17.000 Beteiligungen fand. Mehr als 80% der Abstimmer sind der Meinung, dass die Person vorne den Warentrenner hinter ihren Einkauf zu legen habe.

Eine Nutzerin meldet sich daraufhin aus dem Lidl zu Wort und schreibt, sie sei gerade in der Situation. Die Person vor ihr hat keinen Warentrenner gelegt. Wie das Ganze ausging und ob es Stress mit der Kassiererin gab, verrät sie allerdings nicht. Auch eine andere Kundin fühlt sich vom Warentrenner-Thema unter Druck gesetzt: „Der Struggle ist real, Warentrenner sind soziale Konventionen, die mir Angstschweiß verschaffen, ich weiß nie, wann ich ihn korrekt nutze, zu spät, die Person vor mir hat Angst, dass mein Einkauf auf ihrem Bon landet, zu früh, die Person hinter und vor mir fühlt sich vorverurteilt.“

Ausländer wundern sich auch gerne mal über die Deutschen in diesem Kontext. „The Warentrenner. Drive Germans crazy simply by not using it“, hieß es einst bei Twitter.

„Kassentoblerone“: Der Supermarkt-Warentrenner hat sogar einen Wikipedia-Eintrag

Interessant: Der Warentrenner hat sogar seinen eigenen Wikipedia-Eintrag - in der deutschen Ausgabe, versteht sich. Dort ist zu lesen, dass es sich um ein „stabähnliches Gebilde von etwa 30 cm Länge“ handle, das auch „Warentrennstab, Warentrennbalken, Kassentoblerone, Kassentrennstab oder Warenbegrenzungsteil“ genannt werde. „Kassentoblerone“? Den Begriff kennen wohl auch nicht alle. Ein Twitter-Nutzer weist auf einen weiteren Namen hin: „Wusstet ihr eigentlich, dass Warentrenner auf Plattdeutsch ‚Miendientje‘ heißen? Eine Kombination aus den Worten ‚mien‘ und ‚dien‘. Man trennt damit an der Kasse also wortwörtlich ‚meins‘ und ‚deins‘.“

In anderen Ländern gibt es ähnliche Vorkehrungen, aber wohl kein anderes Volk benutzt den Warentrenner mit so viel Hingabe wie die Deutschen. Ein Twitter-Nutzer findet die Debatte hingegen überschätzt: „Ich schaue schlimmer, wenn jemand Runde Flaschen quer zum Laufband ablegt.“ Aber das ist dann noch mal eine ganz andere Geschichte. Auch ein anderer Supermarkt-Fehler ist verbreitet: Ein bestimmtes Getränk sollte eigentlich nie auf dem Kassenband landen. (lin)