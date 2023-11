„Euer Ernst, Nordsee?“: Kunde macht bei Softdrink am Bahnhof große Augen

Von: Yannick Hanke

Teilen

Über die Preise in der Gastronomie lässt sich bekanntlich streiten. Ein Kunde der Fast-Food-Kette Nordsee traut seinen Augen kaum – mit Blick auf eine Fanta.

Duisburg – Wer viel unterwegs ist, kommt um das Kaufen von Snacks und Getränken am Bahnhof oder im Flughafen nicht drumherum. Das belegte Brötchen zu verlockend, der Softdrink zu erfrischend, um zu widerstehen – und schon steht eine kleine Mahlzeit bereit. Die ist jedoch nicht immer allzu günstig.

Davon weiß auch ein Nutzer auf X (ehemals Twitter) zu berichten. „Karaya1“ teilt ein Foto, das Fanta- sowie Sprite-Flaschen in einer 0,5-Liter-Größe zeigt. Auch der Preis für das jeweilige Softgetränk ist auf dem Bild abgelichtet – und lässt ihn schier verzweifeln. Wie auch den Edeka-Kunden, der sich über die Liter-Preise beim Supermarkt echauffiert.

„Euer Ernst, Nordsee???“: Kunde klagt über zu hohe Preise für Softdrinks – Diskussion auf Social Media

„Euer Ernst, Nordsee???“, heißt es zunächst einmal. Dann weist der Mann darauf hin, dass die abgelichteten Softdrinks in der Nordsee-Filiale im Duisburger Bahnhof verkauft werden. Der stattliche Preis: 3,29 Euro. Für einen halben Liter, wie zuvor erwähnt. Das Preisschild dokumentiert dies ebenfalls. Und schon ist der digitale Ring für eine Diskussion eröffnet.

Ein Nutzer vom sozialen Netzwerk ordnet direkt ein, dass dies normale Preise für Getränke in der Gastronomie seien. Wer es günstiger haben möchte, möge doch „kurz in die Drogerie“ gehen. Darauf weiß der sich Echauffierende direkt zu reagieren. Auch in der Drogerie sei es seiner Ansicht nach sehr teuer, entsprechende Softdrinks zu kaufen. Die Rede ist von 1,99 Euro für einen Liter. Vielmehr solle man lieber in den Discounter gehen. Die Preisentwicklung im Allgemeinen bezeichnet er als „pervers“. Dachte sich wohl auch der Kaufland-Kunde, der fassungslos war über den Preis für seinen nur zu einem Drittel vollen Einkaufswagen.

Nordsee-Kunde schockiert über Getränkepreise – Belehrung folgt sogleich

Dabei seien die Getränke doch primär für die Menschen gedacht, die in der jeweiligen Gastronomie auch essen, wird angemerkt. Gemeint ist im konkreten Fall also die Nordsee-Filiale im Duisburger Bahnhof. „Da gibt‘s dann wahrscheinlich auch Menüpreise (“Rabatt wird auf das Getränk gewährt“)“, wird beigefügt. „Das mag sein“, weiß „Karaya1“ zumindest ein wenig einzulenken.

Doch auch andere Nutzer von X wissen über ähnliche Erfahrungen zu berichten. Ein Beispiel? Die Bäckerei-Kette Kamps würde ein Mehrkornbrötchen mit Käse für satte 4,50 Euro anbieten, heißt es. Erneut weiß sich „Karaya1“ zu äußern – und befindet, dass 4,50 hierfür gar nicht gehen würden. Eine ähnliche Einstellung hat auch der Lidl-Kunde, der den Preis für eine Wassermelone nicht wahrhaben will.

„Bei dem Preis verdurste ich lieber“: Heftige Reaktion auf Softdrink-Preise bei Nordsee

Mit einer gehörigen Portion Sarkasmus wird Folgendes angemerkt: „Klar, hast du 1998 nicht auch 7,- DM für 1/2 Liter Zuckerwasser gezahlt?“. Wer hierüber großartig nachdenken muss, dem sei direkt gezeigt, wie dieser Kommentar humoristisch zu deuten ist. „Aber ja, die Gewinnerzielungsabsicht ist an so Orten wie Bahnhof/Flughafen schon nah an Wucher“, heißt es ergänzend.

Stein des Anstoßes: Fanta- und Sprite-Flaschen in der Nordsee-Filiale im Duisburger Bahnhof. © Karaya1/X/Screenshot

Zum Schluss darf aber auch nicht der Kommentar fehlen, der am deutlichsten macht, wie den Preisen in der Gastronomie gegenübergestanden wird. „Bei dem Preis verdurste ich lieber oder geh aufs Klo & sauf Leitungseimer, aber niemals zahle ich den Preis. Niemals!“. Ob „Karaya1“ das Softgetränk letztlich gekauft hat, ist übrigens nicht bekannt. Vielleicht hat er eine günstigere Alternative gefunden – und teilt diese noch via Social Media mit. (han)