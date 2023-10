„Meine Stärken liegen woanders“: Frau bittet Nachbarn mit Aushang um Hilfe – Münchnerin schaltet sich ein

Nicht jeder von uns ist handwerklich begabt. So ging es auch einer Hausbewohnerin, die ihre Nachbarn um Hilfe beim Anbringen einiger Lampen bittet.

Berlin – Beim Einziehen in eine neue Wohnung muss man sich neben dem Möbel-Aufbau und dem Auspacken der Umzugskartons noch um so einige andere Dinge kümmern. Dazu gehört meist auch, Lampen zu montieren. Sonst sitzt man notgedrungen im Dunkeln. Gerade beim Hantieren mit elektrischen Leitungen sollte man jedoch nicht einfach draufloswerkeln. Aber was tun, wenn man selbst nicht die nötigen Fähigkeiten besitzt und auch niemanden kennt, der es tut? Vor diesem Problem stand auch eine Hausbewohnerin in Berlin. Ihre Lösung: Sie bat kurzerhand ihre Nachbarn in einem Aushang um Hilfe.

Hausbewohnerin bittet Nachbarn um Hilfe, um eine Lampe anzubringen

Und das auf sehr sympathische und humorvolle weise. So beginnt sie ihr Hilfeersuchen direkt mit den Worten „Da ich fast Weltmeisterin im Prokrastinieren geworden bin“ und schildert anschließend ihr Problem: „Es wird zu früh dunkel und ich habe noch keine Deckenlampe installiert.“

Und laut eigener Aussage weiß sie auch nicht, wie man eine Lampe richtig anbringt. Auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis gebe es niemanden, der ihr helfen könne. Eine Tatsache, die die Hausbewohnerin humorvoll mit den Worten „Ich suche schon nach Neuen“ kommentiert. Mit ihrem Aushang hofft sie einen gutmütigen Nachbarn zu finden, der ihr helfen kann.

Online können viele das Dilemma der Hausbewohnerin nachvollziehen oder haben es selbst erlebt

Ein Foto des Aushangs wurde vom Instagram-Account Notes of Berlin gepostet. Dort sympathisierten viele mit dem Dilemma der neu Eingezogenen. So schreibt eine Nutzerin: „Das bin original ich, nur dass ich mir als Alternative halt eine Stehlampe geholt habe und fertig.“ So kann man das Problem natürlich auch lösen. Mit ihrem Problem ist die Hausbewohnerin definitiv nicht allein. Ein weiterer Kommentar lautet: „Bitte den Helfer an mich weiterleiten nach München...“

Ein theoretischer Helfer findet sich ebenfalls in den Kommentaren. „Ich würde ihr auf jeden Fall gerne helfen wollen“, heißt es in einem Kommentar. Bleibt nur zu hoffen, dass auch einer der Nachbarn der Hausbewohnerin so hilfsbereit war.

