„Rebellion im Ländle“: Supermarkt bittet um „Verständnis“ - und kassiert eindeutige Antwort

Von: Sina Alonso Garcia

In einem Nürtinger Supermarkt wurden die Einkaufswagen umgestellt - doch ein ganz anderer Fakt sorgt für Lacher. (Symbolbild) © IMAGO/Manuel Geisser

Ein Supermarkt in Nürtingen verweist in einem Aushang auf eine derzeitige Umbauphase. Dabei hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Das Netz lacht über die schwäbisch klingende Schreibweise.

Nürtingen - Auf der Instagram-Seite von notesofgermany werden täglich Fotos von lustigen Aushängen gepostet, die von Nutzern im ganzen Land entdeckt wurden. Die Botschaften auf den Zetteln sind häufig kurios und bringen einen zum Schmunzeln. Auch in Baden-Württemberg sichten Bürger immer wieder amüsante Notizen, wie BW24 schreibt.

Nürtingen: User im Netz lachen herzhaft über kleinen Patzer

Wie ein Beitrag von notesofgermany zeigt, hat sich im Aushang einer Supermarkt-Filiale in Nürtingen ein ziemlich schwäbischer Schreibfehler eingeschlichen. „Liebe Kunden“, steht dort. „Während der Umbauphase erhalten Sie unsere Einkaufswägen in den Boxen auf dem Parkplatz. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Dass der Einkaufswagen im Plural kein „ä“ bekommt, sondern es „die Einkaufswagen“ heißt, scheint an dem Verfasser des Beitrags vorbeigegangen zu sein. Unter den Aushang hat jemand noch ein passiv-aggressives „Nein“ gekritzelt. Das Netz amüsiert sich derweil köstlich über den Patzer. „Na sowas, in meinem Ländle - Rebellion!“, schreibt eine Nutzerin. „Wer nicht wägt, der nicht gewinnt!“, scherzt ein anderer. „Die sagen doch selbst immer: Wir können alles außer Hochdeutsch“, heißt es von einem weiteren Nutzer. Der Beitrag hat inzwischen rund 1000 Likes. Wir lernen: So ein schwäbischer Patzer kann auch sympathisch sein.