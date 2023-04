In Gefahrensituation: So verschickt Ihr Handy automatisch eine Notfall-SMS

Von: Karolin Schäfer

In Notfallsituationen können am Handy bestimmte Tasten gedrückt werden, um den Notruf zu wählen. Hier lesen Sie, was Sie dazu wissen müssen.

München – In akuten Notfallsituationen wie bei schweren Unfällen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen sollte der Notruf gewählt werden. Innerhalb weniger Minuten sind dann die rettenden Einsatzkräfte vor Ort. Doch nicht immer hat man ein Handy zur Hand – zumal man das meist auch noch entsperren muss. Dafür ist in einigen Gefahrensituationen keine Zeit oder der eigene Zustand lässt es nicht zu.

Für solche Situationen gibt es bei vielen Smartphones bestimmte Tastenkombinationen, die Notfallaktionen auslösen. So können einerseits der Notruf, andererseits aber auch zuvor ausgewählte Notfallkontakte benachrichtigt werden, berichtet merkur.de.

Notfall-Nachricht verschicken: So funktioniert Notruf-Funktion bei Android-Handys

Damit Sie die Funktion nutzen können, müssen vorab die entsprechenden Einstellungen beim Smartphone aktiviert werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich dabei je nach Betriebssystem und Gerät.

Bei Android-Handys kann dies über die Einstellungen „Notfall-SOS“ ausgewählt werden. Zunächst muss die SOS-Funktion aktiviert werden. Im Anschluss wird festgelegt, welche Notfallaktionen bei der Tastenkombination ausgelöst werden soll. Das klappt jedoch nur, wenn auf dem Smartphone mindestens Android 12 läuft, meldete der Google-Support. Diese Aktionen können Sie auswählen:

Lokale Notrufnummer wählen

Informationen wie Standort mit Notfallkontakten teilen

Notfallvideos aufzeichnen

Um die Notfall-Funktion auszulösen, muss mindestens fünfmal die Ein-/Aus-Taste des Handys gedrückt werden. Ist es in den Einstellungen aktiviert, kann dabei auch ein Alarmton ausgelöst werden. Danach folgt ein fünfsekündiger Countdown. Dies ist die letzte Möglichkeit, um die Notfall-Funktion auszuschalten. Nach Ablauf der Zeit wird die entsprechend eingestellte Notfallaktion ausgeführt – also etwa der Rettungsdienst alarmiert oder automatisch der Live-Standort verschickt.

Bei Android und iOS-Handys muss in Gefahrensituation nicht erst der Notruf gewählt werden – eine Tastenkombination reicht, um Hilfe anzufordern. © Simon Adomat/imago

Automatisch den Notruf absetzen: Wie es beim iPhone klappt

Auch bei iOS-Geräten gibt es das wichtige Feature ab dem iPhone 8, allerdings wird hier immer ein Notruf abgesetzt, berichtet Chip. Um das zu aktivieren, müssen Sie in den Einstellungen Ihres Apple-Geräts zum Reiter „Notruf SOS“ navigieren. Hier können dann unterschiedliche Tastenkombinationen ausgewählt werden, um einen Notruf auszulösen:

Seitentaste und eine der Lautstärketasten gedrückt halten

Mindestens fünfmal die Seitentaste schnell drücken

Ähnlich wie bei Android-Smartphones läuft nach Betätigung der Tastenkombination ein Countdown. Zudem ertönt ein schriller Alarmton. Läuft der Countdown ab, wird über das iPhone der Rettungsdienst gewählt. Zusätzlich kann noch die Funktion „diskret anrufen“ ausgewählt werden. In einem solchen Fall wird der Notruf ohne Warntöne abgesetzt. Notfallkontakte können in der vorinstallierten „Health“-App hinterlegt werden. Diese enthalten dann bei Verwendung der Notfall-Funktion den aktuellen Standort.

Notruf: Unter welchen Rufnummern Rettungsdienst und Polizei erreichbar sind

Ansonsten sind aber auch immer Feuerwehr- oder Rettungsdienst unter der 112 zu erreichen – sogar im Ausland. Die Nummer gilt nämlich in ganz Europa. Unter der 110 gelangen Sie zum Polizei-Notruf. Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung können beispielsweise über die Notruf-App Nora innerhalb Deutschlands Hilfe anfordern.

Anfang März fand in Deutschland der bundesweite Warntag statt. Bei dem Probealarm haben Millionen Menschen über das Handy-Warnsystem „Cell Broadcast“ eine Warnnachricht aufs Smartphone bekommen, um den Ernstfall zu üben. (kas)