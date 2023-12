Restaurant-Rechnung über 121,40 D-Mark vom 2.1.1988 – Entdecker findet ein Phänomen „gut ablesbar“

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Faszinierend: Ein Facebook-Nutzer fand eine Restaurant-Rechnung aus dem Jahr 1988, über die nicht nur er selbst staunt.

Bochum - Restaurantbesuche sind nicht ganz billig, dieses Thema wird die anstehende Mehrwertsteuer-Anpassung noch verschärfen. Manche sind nach dem Essen eher verärgert als glücklich. Das kann daran liegen, dass unerwartete Extrakosten für einen Extrawunsch wie kürzlich in Emden angefallen sind. Oder einfach daran, nicht bekommen zu haben, was man wollte.

Bochum: Facebook-Nutzer zeigt 35 Jahre alte Restaurant-Rechnung

Aber wie war das Essengehen eigentlich vor vielen Jahren? War früher alles wirklich besser, günstiger? In der Erinnerung vieler bestimmt. Aber es schwarz auf weiß zu sehen, ist dann doch noch mal aussagekräftiger. Kein Wunder also, dass der Fund von Facebook-Nutzer Dirk Ernesti in der Gruppe „Historisches Bochum in Bildern“ eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt.

Der Bochumer fand die Restaurant-Rechnung in den Unterlagen seines Vaters. © Archiv Dirk Ernesti

Es handelt sich um eine Restaurant-Rechnung vom Café-Restaurant Kachelofen in Bochum vom 2. Januar 1988, einem Samstag. Der Beleg ist also gut 35 Jahre alt. Er habe diesen in den Unterlagen seines Vaters gefunden, berichtet Ernesti unserer Redaktion. „Er war selbständig und brauchte das für die steuerliche Anrechnung“, er selbst habe in dem Lokal nie gegessen.

In den Bon tiefer einzutauchen, bringt spannende Erkenntnisse. Ein Alt-Bier schlug mit 2 D-Mark zu Buche, Apollinaris-Wasser mit 1,90 D-Mark, eine Gulaschsuppe (von der gleich zwei bestellt worden waren) kostete 5 D-Mark, das Cordon bleu 16,80 D-Mark. Mit 14 Prozent Mehrwertsteuer ergaben alle Gerichte und Getränke einen Gesamtbetrag von 121,40 D-Mark.

Restaurant-Rechnung aus Bochum: „Allgemeine Teuerung über 35 Jahre gut ablesbar“

Ein Phänomen kann man Ernestis Interpretation nach bestens feststellen: „Allgemeine Teuerung über 35 Jahre gut ablesbar.“ Das Bier sieht er nur als ein Beispiel. „Cordon bleu auf der Abendkarte eines besseren Bochumer Lokals heute eher 25€ (50DM).“ Ein Facebook-Nutzer gibt allerdings zu bedenken: „Der Durchschnittsverdiener hat aber auch nur 1200-1300 Euro umgerechnet verdient im Jahr 1988.“ Ein anderer versucht zu rechnen, wie teuer oder günstig die Rechnung inflationsbereinigt sei.

Doch das führt eigentlich schon zu weit – man kann das Posting auch einfach nur als Zeitreise sehen. Der Vor-Ort-Vergleich in der Hattinger Straße 915 in Bochum lässt sich jedenfalls nicht anstellen: Das Restaurant Kachelofen existiert nicht mehr, laut Einheimischen kann man an der Adresse schon eine Weile nicht mehr satt werden. „Steht leider schon lange leer“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer reagiert: „Das wollte ich auch gerade schreiben. Ein Eckhaus mit einer längst geschlossenen Pizzeria.“ Ein Schlager-Star unternahm kürzlich eine Reise zur Nordsee und präsentierte seinen neuen Hund. (lin)