Mann muss wegen digitaler Parkscheibe vor Gericht – ist sie gar nicht erlaubt?

Von: Simon Stock

Wegen eines Knöllchens steht ein Mann in NRW vor Gericht. Es geht im Kern um eine digitale Parkscheibe. Ist ihr Einsatz erlaubt? Woran erkennt man zugelassene Modelle?

Hamm - Knöllchen sind ärgerlich genug. Noch ärgerlicher wird‘s, wenn man glaubt, alles richtig gemacht zu haben. So wie ein Mann aus dem ostwestfälischen Enger (NRW). Als er im benachbarten Bünde zu seinem Auto zurückkehrte, fand er an der Windschutzscheibe eine Forderung über ein Verwarngeld. Dabei hatte er das Auto nur auf einem Parkplatz abgestellt – mit digitaler Parkscheibe.

Der Ärger um dieses Allerweltsknöllchen hat sich aufgeschaukelt und sogar die Justiz beschäftigt, wie wa.de berichtet. Ist die digitale Parkscheibe gar nicht erlaubt? Worauf muss ich beim Kauf achten?

Die digitale Parkscheibe ist ein kleiner Helfer im Alltag und ihre Nutzung in Deutschland seit 2005 unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Anders als eine herkömmliche Parkscheibe kann sie zwar nicht zum Eiskratzen eingesetzt werden, dafür verhindert sie, dass man nach dem Abstellen des Autos das Einstellen der Uhrzeit und das korrekte Platzieren des Plastikmodells vergisst. Das kann auch in Situationen hilfreich sein, in denen der Parkautomat kaputt ist und das Parken unter einer Bedingung kostenlos ist.

Die Funktionsweise der digitalen Variante ist simpel: Sie verfügt über einen elektronischen Bewegungsmelder, der sich beim Abstellen des Motors automatisch auf den Anfang der Parkzeit einstellt. Diese Zeit wird unverändert angezeigt, bis das Auto weiterfährt. Erreichen Sie den Parkplatz zum Beispiel um 9.20 Uhr, stellt sich die elektronische Parkscheibe auf 9.30 Uhr ein. So wie Paragraf 13 der Straßenverkehrsordnung (StVO) das vorschreibt.

Digitale Parkscheibe: An welchen Eigenschaften man erlaubte Modelle erkennt

Die elektronische Parkscheibe muss eigentlich nur gekauft und gut sichtbar an der Windschutzscheibe angebracht werden. Den Rest erledigt sie von allein, sofern die Batterie Saft hat. Knöllchen verhindern aber nur offiziell zugelassene Modelle. Diese Eigenschaften muss eine digitale Parkscheibe aufweisen:

Besitz einer Typengenehmigung

Anzeige im 24-Stunden Zeitformat

Mindesthöhe der Zeitangabe auf dem Display beträgt mindestens zwei Zentimeter



Das Wort „Ankunftszeit“ muss sich in deutscher Sprache außen auf der Parkscheibe befinden

Das Wort „Ankunftszeit“ muss sich in deutscher Sprache außen auf der Parkscheibe befinden Das Verkehrszeichen 314, der weiße Buchstabe „P“ muss auf blauen Hintergrund auf der Parkscheibe angebracht sein

Es dürfen keine weiteren Abbildungen wie Werbelogos auf der Außenseite der Parkscheibe sein

Die Parkzeit darf sich nach dem Abstellen des Fahrzeuges nicht mehr ändern

Der letzte Punkt ist wichtig, denn es werden auch digitale Parkscheiben verkauft, deren Uhr beim Parken mitläuft – sich sozusagen selbst immer weiter stellt. Diese Modelle dürfen im öffentlichen Straßenverkehr nicht verwendet werden. So wie auch das Weiterdrehen der herkömmlichen Parkscheibe während des Parkens nicht erlaubt ist. Wer eine solche mitlaufende Parkscheibe verwendet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert ein Bußgeld.

Digitale Parkscheiben: Problem auf privat betriebenen Parkplätzen möglich

Ein Problem könnte es auch auf privat betriebenen Parkplätzen geben. Es ist nach ADAC-Angaben nicht selbstverständlich, dass elektronische Parkscheiben anerkannt werden. Betreiber regeln das in ihren Nutzungsbedingungen. „Hier gilt die StVO“ – dieses Schild steht vor vielen öffentlich zugänglichen Parkplätzen. Aber es bedeutet nicht das, was viele denken.

Zurück zum Mann aus Enger. Er verfügte über ein erlaubtes Modell und war im öffentlichen Parkraum unterwegs. Also warum das Knöllchen? Die Straßenverkehrsbehörde bemängelte laut Westfalen-Blatt, dass sich die Sonne in der Scheibe gespiegelt hätte und dadurch die Parkscheibe nicht ablesbar gewesen sei. „Digitale Parkscheiben sind erlaubt, aber für uns schlechter abzulesen als die normale blaue“, findet etwa auch eine Politesse aus dem Kreis Unna.

Der vermeintliche Parksünder legte Widerspruch gegen das Knöllchen über 20 Euro ein, dann flatterte ihm ein Bußgeldbescheid über 40 Euro ins Haus und schließlich die Vorladung vor das Amtsgericht Bünde. Dort gab ihm der Richter recht, nachdem er sich die digitale Parkscheibe und das Auto angeschaut hatte. Warum es zum Knöllchen kam, bleibt ungeklärt. Die als Zeugin geladene Politesse erschien nicht vor Gericht.