Rewe zeigt Liveübertragung aus Schweinestall – genau über der Wursttheke

Von: Maximilian Hertel

Der Supermarkt-Riese Rewe zeigt auf Bildschirmen über der Wursttheke Livebilder aus dem Schweinestall. Eine klare Ansage oder makaberes Marketing?

Aachen – Aushänge und Nachrichten an die Kunden sind in so manchen Filialen von Rewe keine Seltenheit. Erst im September sorgte ein emotionaler Rewe-Zettel auf Reddit für Spekulationen. Ein Nutzer veröffentlichte nun auf dem Kurznachrichtendienst X ein Video, das einen Livestream aus einem Schweinestall in einem Rewe in Aachen zeigen soll. Solche Liveübertragungen der Tiere sind auch in anderen Filialen in Nordrhein-Westfalen zu sehen.

Liveübertragung aus Schweinestall in einem Rewe in Aachen – „Die sehen richtig zufrieden aus.“

Am 12. Oktober postete der Nutzer „Wakanda“ ein Video auf X (ehemals Twitter), das nach eigener Aussage in einem Rewe-Markt in Aachen aufgenommen sei. Das Video zeigt, wie sich dutzende Schweine in einem Stall tummeln. In der oberen rechten Bildschirmecke ist das Zeichen für eine Liveübertragung zu sehen. Der X-Nutzer kommentiert das Wohlbefinden der Tiere mit „die sehen richtig zufrieden aus“.

Ob es sich dabei tatsächlich um eine direkte Übertragung aus dem Schweinestall handelt, ist unklar. Auch die Fleischtheke lässt sich nicht eindeutig einem Rewe in Aachen einordnen. Allerdings wäre dies nicht das erste Mal, dass Echtzeitübertragungen von Tierställen bei Rewe gezeigt werden. Zumindest in Filialen in Nordrhein-Westfalen ist dies gängige Praxis.

Rewe-Franchise in NRW – „Verbrauchertäuschung?! Nicht mit uns!“

Ein Franchisenehmer aus NRW, Rewe Richrath, zeigt Livestreams von Kühen und Schweinen sowohl in den Filialen als auch auf rewe-richrath.de. Auf der Website heißt es, es seien darin die Tiere von Bauernhöfen zu sehen, von denen Produkte bezogen würden. Die Partner der Rewe-Gruppe besitzen über 15 Rewe-Märkte in und bei Köln. Die Liveübertragung diene dazu, noch mehr Transparenz und Kundenvertrauen zu schaffen. Richrath wirbt insbesondere mit regionalen Produkten in den Filialen.

In einem Blockbeitrag auf der eigenen Website mit dem Titel „Verbrauchertäuschung?! Nicht mit uns!“ prangert der Franchisenehmer andere Discounter und Supermärkte an: „Deshalb fordern wir: Die Zeit leerer Versprechen in Bezug auf Tierwohl und faire Partnerschaft muss vorbei sein!“. Weiter heißt es, führende Supermärkte würden sich immer wieder mit Ihren Werbeaussagen schmücken, daran halten würden sie sich allerdings nicht.

Nach Kritik von NGO’s an Rewe und Co. – Hat Rewe aus der Vergangenheit gelernt?

Nachdem 2020 eine Studie von der NGO Greenpeace publik wurde, laut der zu diesem Zeitpunkt 88 Prozent des Fleisches in Supermärkten aus qualvoller Tierhaltung stammen würden, ernteten Supermarktketten wie Rewe, Aldi und Netto schwere Kritik. Auch andere NGO's, wie die Albert Schweitzer Stiftung kritisierten immer wieder die Umstände der Tierhaltung bei den Lieferanten der Supermärkte.

In einem Statement auf rewe.de weist die Rewe-Gruppe die Vorwürfe von sich und verweist auf die 2019 eingeführt Kennzeichnung der Haltungsformen. Außerdem arbeite Rewe eng mit dem Deutschen Tierschutzbund zusammen und verpflichte sich dazu, bis Ende 2023 umfangreiche Maßnahmen zum Schutze des Tierwohls durchzusetzen: „Bis Ende des Jahres 2023 werden wir den Anteil der Eigenmarken-Geflügelprodukte mit Haltungsstufe 3 und 4 in den REWE Märkten verdoppeln und bis Ende 2026 mindestens 20 Prozent unseres Eigenmarken-Geflügelsortiments in Stufe 3 und 4 der Haltungsform anbieten“.