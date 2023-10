Blauer Sticker an Autos: Das bedeutet der Aufkleber auf der Heckscheibe

Autofahrer in der Pflicht

Immer häufiger sind Autos, die an der Heckscheibe einen blauen Aufkleber haben, in Deutschland zu sehen. Für einige Autofahrer ist der Sticker Pflicht.

Hamm - Im Straßenbild sind die weißen Ziffern auf blauem Hintergrund auf vielen Stickern zu sehen: Was bedeutet der blaue Aufkleber auf der Heckscheibe von immer mehr Autos in NRW und ganz Deutschland? Viele Aufkleber auf Autos können zu Problemen für die Halter führen, die blauen Heckscheiben-Sticker sind in einigen Fällen aber sogar eine Pflicht.

Blauer Aufkleber an Autos: Das bedeutet der Sticker auf der Heckscheibe

Die Pflicht zum blauen Aufkleber gilt bereits seit dem 1. August 2021: Es ist eine Ordnungsnummer für Mietwagen. Alle gewerblichen Fahrdienstleister müssen die Nummern auf ihrer Heckscheibe anbringen. Dazu zählen auch Unternehmen wie Uber, Bolt und Free Now, berichtet wa.de.

Auf dem Sticker ist eine Zahlenfolge, der oft auch ein Buchstabe vorangestellt wird. Der Buchstabe zeigt die Herkunft des Autos, also aus welcher Stadt oder welchem Kreis es kommt, etwa B wie Berlin.

Richtige Taxis müssen ähnliche Aufkleber schon länger tragen. Die Kennzeichnung ist hier ebenfalls auf der Heckscheibe, aber nicht blau-weiß, sondern schwarz und gelb.

Blauer Sticker auf der Heckscheibe ist Pflicht: Fahrer weisen damit wichtige Voraussetzungen nach

Mit dem blauen Sticker auf der Heckscheibe müssen die Autohalter nachweisen, dass sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

gültiger TÜV

polizeiliches Führungszeugnis des Fahrers

erweiterter Versicherungsschutz für die Beförderung von Fahrgästen

Wenn der blaue Sticker fehlt, ist für Fahrgäste erst einmal Vorsicht geboten: Der fehlende Aufkleber kann ein Hinweis darauf sein, dass ein Gewerbe nicht angemeldet wurde und der Fahrer die Voraussetzungen nicht erfüllt.

