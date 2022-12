Umstrittener Spaghetti-Trick geht viral – „Italien-Einreiseverbot schon verhängt bekommen?“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ein Spaghetti-Trick sorgt unter Pasta-Fans für unterschiedliche Reaktionen. Die einen sind baff, andere empört - auch Menschen aus Italien.

München - Es gibt so manchen verbreiteten Trick, einfache Lebensmittel besonders kreativ zu dekorieren, und das teils schon seit Jahrzehnten. Der berühmt-berüchtigte Wurstigel (oder seine Pendants mit Mett oder Käse) ist nur ein Beispiel davon, und auch ein Spritzbeutel kann bei Cremes oft einiges bewirken. Erbittert diskutiert wurde auch, was hier eine Hobby-Köchin mit ihrer Pizza macht. Aber kannten Sie auch schon die Wurst-Spaghetti?

Wurst-Spaghetti: Nudel-Trick sorgt bei Twitter für Diskussionen

Eine Twitter-Nutzerin nicht. Doch mit zwei Fotos, die sie wohl bei Facebook aufgeschnappt hatte, landete sie dort einen kleinen viralen Hit. „Ich war gerade kurz bei Facebook. Und jetzt muss ich euch etwas zeigen“, schreibt sie. Die Folge: rund 2.000 Likes in weniger als drei Tagen, dazu etwa 150 Retweets und stapelweise Kommentare.

Die beiden Fotos und das passende „Rezept“ erschließt sich jedem auf Anhieb: Bockwurststückchen mit einem Schwung harter Spaghetti aufspießen, alles zusammen kochen, und schon ergibt sich ein höchst ungewöhnlicher Anblick: Die Nudeln ziehen sich auf dem Servierteller durch die Wurst.

Wurst-Spaghetti: Viele haben‘s schon gekocht, anderen ist der Trick neu

Für die einen ist der Kniff ein alter Hut („Ich kenne das als Halloween-Fingerfood: Das sollen dann (etwas abgeändert) Spinnen darstellen“), wie sich in den Reaktionen zeigt. Oder sie haben‘s wohl schon gekocht (siehe zweiter Tweet oben): „1. 2018 hat angerufen und will sein Rezept zurück. 2. Es schmeckt mega geil!“, schreibt eine Nutzerin und präsentiert ebenfalls mehrere Fotos.

Andere kannten den Trick noch gar nicht und sind baff. „Ich wollte schon immer mal meine Frau überraschen und kochen. Genau dieses Gericht werde ich nachmachen, tolle Idee“, schreibt einer. „Das ist ja mal cool!“ und „Schaut gar nicht so schlecht aus“ andere. „Wenn man die Dinger in Tomatensoße kocht, sind die nicht wässrig“, schreibt eine als Bonusclou.

Viele überzeugt das Rezept aber aus unterschiedlichen Gründen nicht. „Menschen sollten Sinnvolles tun, nicht so n Blödsinn. ... aber witzig isses“, schreibt ein Nutzer. In einer anderen Reaktion heißt es: „Hab das vor Jahren auch mal gemacht, und die Nudeln waren im mittleren Teil noch total hart, die Wurst aber völlig weich.“ Und in einer dritten: „Wozu? Ernsthaft. Ich verstehe dieses Essen absolut nicht. Das ist eines von der Sorte: Ich habe zwei Dinge, die nicht zusammenpassen, zu Hause, und was koche ich daraus.“

Auch ein mutmaßlicher Vegetarier rümpft die Nase: „Das Tier war schon tot, gehäckselt, in Substanzen zerlegt, mit Wasser und Salz gestreckt, in Kunstdarm gepresst und gebrüht. Wie kommt man dann auf die Idee, die Einzelteile aufzuspießen und erneut zu garen? Im Hollywood würde man sagen: Übertreib mal nicht mit der Blutrache.“

Wurst-Spaghetti: Mutmaßlich nichts für Italiener

Andere sind eher zu Scherzen aufgelegt. „Wichtig: Das Wurstspaghettiwasser kann noch wochenlang als Mundwasser verwendet werden. Dazu einfach kleinere Mengen mit der Kaffeemaschine frisch zubereiten. Den Rest im Kühlschrank aufbewahren“, witzelt einer. Und zwei andere meinen: „Ein Einreiseverbot nach Italien schon verhängt bekommen?“ und „Ahahaghgh!! Schrecklich!! Viele Grüße aus Italien.“. Auch an anderer Stelle sorgte eine ungewöhnliche Pasta-Kombination für Ärger. (lin)