„Chicken“ bei McDonalds besteht nicht mal zur Hälfte aus Hühnchen: Insider decken Tricks auf

Von: Michelle Mantey

Teilen

Eine Insiderin enthüllt eine Marketingmasche von McDonalds. Mit dem Trick soll den Kunden Hähnchenfleisch verkauft werden, wo nur weniges ist.

München – Vor knapp einem Jahr deckte RTL in einer Folge der Sendung „Team Wallraff“ Missstände bei Burger King auf. Das Team um den Investigativjournalisten Günter Wallraff löste damals einen großen Skandal aus. Nun berichtet das ZDF in der Dokumentationsreihe „ZDFzeit“ über die Fast-Food-Kette McDonalds. Ehemalige Mitarbeiter berichten über Marketingtricks und decken bestimmte Maschen des Schnellrestaurants auf. Diese sollen nicht nur das Kaufverhalten der Kunden beeinflussen, sondern auch die Wahrnehmung der Produkte.

Die Chicken-Nuggets sind ein beliebter Klassiker der Fast-Food-Kette. Jedoch deckt eine Insiderin nun auf: „Bei den Chicken McNuggets ist das Besondere, woraus sie gemacht sind, denn diese sind mit Hähnchenfleisch und nicht aus Hähnchenfleisch“, erklärt die ehemalige Mitarbeiterin aus dem PR-Management von McDonalds, „das ist ein ganz einfacher Trick aus der Marketing- und Kommunikationsbranche.“

Insider berichten über Tricks bei McDonalds. So sind in Chicken-Nuggets weniger als 50 Prozent Hähnchenfleisch enthalten. © Arnulf Hettrich/IMAGO

Wie viel Hähnchen steck tatsächlich in den Chicken-Nuggets von McDonalds?

Wirft man also einen Blick auf die Zutatenliste, so geht daraus hervor, dass das Hähnchenprodukt nicht mal zu 50 Prozent aus Fleisch besteht. Beim Verspeisen eines Chicken-Nuggets isst man somit hauptsächlich ein Gemisch aus folgenden Zutaten:

46 Prozent Hähnchenbrustfleisch

Wasser

Pflanzliche Öle, wie Sonnenblumen- oder Rapsöl

Mehl, wie Maismehl, Weizenmehl

Weizengrieß

Salz, natürliches Aroma, Gewürze

Quelle: McDonalds

Laut der Insiderin soll McDonald das Hähnchenfleisch nur aus Kostengründen mit den anderen Zutaten mischen. Der Hersteller bezieht laut ZDF-Bericht 26 Prozent des Hähnchenfleischs aus Deutschland und 74 Prozent aus Europa. „Teures Hähnchenfleisch oder billige Füllstoffe? Natürlich setzt McDonalds da auf billige Füllstoffe, denn so können sie den Profit pro Chicken McNugget erhöhen.“

Erst kürzlich berichtet McDonalds, ihre klassischen Produkte nach 50 Jahren optimiert zu haben. Jedoch sind die Chicken-Nuggets von dieser Rezeptur-Änderung nicht betroffen.

Chicken McNuggets von McDonalds schneiden auch im Testergebnis mit „ausreichend“ ab

Schaut man sich die Nährwertetabelle etwas genauer an, so besteht das Produkt hauptsächlich aus Eiweiß und Fett. Bei dem Konkurrenten Burger King sieht es ähnlich aus.

Chicken McNuggets / (pro 100 g) King Nuggets / (pro 100 g) 241 (kcal) / 1011 (kJ) 238 (kcal) / 995,8 (kJ) 11 Gramm Fett 12,9 Gramm Fett 19 Gramm Kohlenhydrate 16,1 Gramm Kohlenhydrate 15 Gramm Eiweiß 13,8 Gramm Eiweiß Quelle: McDonalds Quelle: BurgerKing

In einer aktuellen Studie von Öko-Test schnitten die Chicken McNuggets von McDonalds mit der Note „ausreichend“ ab. Die King-Nuggets von Burger King bekamen mit „ungenügend“ eine noch schlechter Bewertung. Grund dafür war der laut Öko-Test in den King-Nuggets enthaltene 3-MCPD-Fettsäureestern, der unter Verdacht steht, Nierenversagen hervorzurufen oder eine Tumorbildung zu verursachen. Wie viel Prozent Hähnchenfleisch in diesen Nuggets steckt, geht aus den von Burger King veröffentlichten Informationen nicht hervor. (mima)