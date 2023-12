Saftiger Nussbraten mit Ofengemüse – den gibt’s nicht nur sonntags

Von: Ines Alms

Nüsse sind als nahrhafte Sattmacher der perfekte Fleischersatz. In diesem Rezept für einen Nussbraten aus dem Backofen entfalten sie ihr volles Aroma.

Die Tradition, sonntags einen Braten zu essen, bewahrt kaum noch einer. Warum auch, wenn man unter der Woche ein Gericht auftischen kann, das nach einer Stunde würzig und kross gebacken aus dem Ofen kommt und niemanden hungrig lässt. Da Nüsse so viele Aromen und Textur mitbringen, lässt sich dieser Braten ohne Aufhebens vegan zubereiten. Und sollten wider Erwarten noch Reste übrigbleiben, kann man diese am nächsten Tag knusprig in der Pfanne braten.

Nussbraten mit Gemüse aus dem Ofen: veganes Rezept für jeden Tag

Wie bei nahezu jedem Braten bieten sich unzählige Beilagen an, von Kartoffelpüree über Couscous bis zu geschmortem Rotkohl – oder eben Ofengemüse, das auf einer zweiten Schiene noch ganz praktisch zeitsparend mitschmort. Hier sollten Sie einfach Gemüse wählen, das Ihnen schmeckt und gerade Saison hat, zum Beispiel Rote Bete, Mangold oder Fenchel.

Für den Nussbraten (für vier bis sechs Personen) benötigen Sie folgende Zutaten:

250 g Nussmischung (z.B. aus Cashewkernen, Haselnüssen, Pekannüssen, Walnüssen) und einige Nüsse oder Cashewkerne zum Garnieren

100 g Belugalinsen

200 g Möhren

1 rote Zwiebel

20 g Petersilie

2 EL Sojasauce

2 EL Senf

2 EL Speisestärke

150 g zarte Haferflocken

2 EL Mehl (z.B. Dinkelmehl)

1 gehäufter EL Gulasch- oder Hackfleischgewürz

Salz

Pfeffer

Zubereitung des Nussbratens, Ofengemüse und Sauce

Für die Zubereitung die Nussmischung in einer Pfanne ohne Fett sanft rösten und auskühlen lassen. Inzwischen die Linsen etwa 20 Minuten in Wasser bei mittlerer Hitze garen, abgießen und abtropfen lassen.

Die abgekühlten Nüsse im Mixer fein hacken und in eine Schüssel geben. Möhren und Zwiebel putzen, schälen und in grobe Scheiben schneiden. Petersilie waschen, trocken schütteln und verlesen. Möhren, Zwiebel, Petersilie, Sojasauce, Senf und Stärke im Mixer mit 50 Milliliter Wasser pürieren. Das Püree mit Haferflocken, Linsen und Mehl zu den gehackten Nüssen geben, mit dem Gulasch- oder Hackfleischgewürz würzen und verkneten. Gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Eine Kastenform (25 cm Länge) mit Backpapier auslegen und die Nussmasse darin verteilen. Den Braten im Ofen 60 Minuten backen.

Wer möchte, bereitet inzwischen das Ofengemüse vor: Dafür 600 g Kartoffeln, 200 g Rote Bete und 400 g Pastinaken schälen und je nach Größe längs vierteln oder achteln. Zwei rote Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Drei Knoblauchzehen durchpressen und mit 60 ml Olivenöl mischen. Das Gemüse mit dem Öl mischen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Das Blech mit Gemüse nach 20 Minuten Backzeit zum Braten in den Ofen schieben und 40 Minuten mitgaren, zwischendurch eventuell einmal wenden.

Den Nussbraten aus dem Ofen nehmen und kurz ruhen lassen. Die Nüsse zum Garnieren in einer Pfanne anrösten und über dem fertigen Nussbraten verteilen. Mit dem Gemüse servieren. Zum Nussbraten passt sehr gut eine Sauce – beispielsweise eine Tomatensauce. Oder, wenn es nicht vegan sein soll, eine Pilzrahm- oder Käsesauce.