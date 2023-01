„Kein Netz, aber mehr Geld? Ciao!“: So reagiert das Netz auf Preiserhöhung bei O2

Von: Johannes Nuß

Der Mobilfunkanbieter Telefónica mit seinen Marken O2 oder Blau erhöht die Tarife für Neukunden. Die Reaktionen im Internet sind aufgrund der Netzabdeckung geteilt.

München – Der Mobilfunkanbieter Telefónica Deutschland mit seinen Marken O2 und Blau hat mit seiner Ankündigung, die Mobilfunktarife für Neukunden um bis zu 10 Prozent zu verteuern, für geteilte Reaktionen im Internet gesorgt. Vor allem aufgrund der aus Sicht der Verbraucher häufig noch unzureichenden Netzabdeckung zeigen sich die Kunden nicht gerade erfreut.

Der Mobilfunkanbieter hatte zu Wochenbeginn angekündigt, dass man aufgrund der hohen Inflation nun auch im Mobilfunkbereich bei O2 und Blau anfangen müsse, die Preise zu erhöhen. Bis jetzt war der deutsche Mobilfunkmarkt fast gänzlich von der Inflation verschont worden. Andere Mobilfunkanbieter werden wohl in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten dem Beispiel von Telefónica (O2 und Blau) folgen. Auch sollen die Rabatte für Festnetz-Internettarife reduziert werden.

Aus Sicht vieler Kunden haben Blau und O2 aber in vielen Bereichen in Deutschland eine schlechte Netzabdeckung, was aus ihrer Sicht eine Preiserhöhung nicht rechtfertigt. Das Unternehmen hat zwar in den vergangenen Jahren merklich viel dafür getan, dass die Netzabdeckung in Deutschland für O2- oder Blau-Kunden besser wird, in manchen Teilen der Republik lässt dies aber weiterhin zu Wünschen übrig.

So schreibt beispielsweise der Twitter-Nutzer Benjamin: „Mit der Preis-Leistung bin ich zufrieden derzeit, aber das Netz ist noch lange nicht so weit wie die anderen.“ Bei der Verfügbarkeit von LTE beziehungsweise 5G hingegen bescheinigt er der Telefónica Deutschland mit ihren Marken O2 und Blau hingegen ein besseres Angebot, wenngleich dies häufig bei der Schnelligkeit an manchen Orten eher sehr schlecht sei.

Instagram-Nutzer f_backi hingegen will sofort den Mobilfunkanbieter wechseln, aufgrund der angekündigten Preiserhöhung für Neukunden bei O2 und Blau. Er schreibt: „Wird wohl langsam Zeit, zu wechseln. Schon lange mit eurem Netz unzufrieden, aber wenn ihr für kein Netz jetzt auch noch mehr Geld haben wollt, ciao.“

Ein anderer Instagram-Nutzer zeigt mehr Verständnis für die neue Preisgestaltung für Neukunden bei O2 und Blau. Nutzer

andreas_um.szc schreibt: „Ich finde gut, dass es klar kommuniziert wird von der Geschäftsleitung, auch hier in den Sozialen Medien. Aber wenn man die Wahrheit sagt, dann macht man sich schnell unbeliebt. Das ist nun mal so und das muss man aushalten. Grundsätzlich denke ich aber, dass @o2cando @telefonica_de auch nach Preisanpassungen weiterhin ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten wird.“

Steigen sollen die Preise allerdings vorerst nur für Neukunden, wie der Telefónica Deutschland-Chef Markus Haas gegenüber dem Handelsblatt bestätigte. Umgesetzt werden sollen die höheren Preise ab dem Frühjahr 2023. Als Erstes will Telefónica die Prepaid-Tarife von O2 und Blau anpassen, Bestandskunden sollen zunächst verschont bleiben.