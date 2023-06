O2, Telekom und Vodafone sammeln Ihre Daten – so verhindern Sie es

Von: Michelle Brey

Teilen

O2, Vodafon, Telekom und Co. sammeln Daten der Kunden. (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der Schutz der eigenen Daten ist vielen besonders wichtig. Mobilfunkanbieter ermöglichen das oft innerhalb weniger Klicks. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Kassel – Wie bewegen sich Kunden im Supermarkt? Wo halten sich Touristen auf? Wo ist besonders viel los? Handydaten können allerlei Informationen liefern. Dabei geht die Auswertung unserer Daten weit über die Bewegung hinaus. Auch Informationen wie Alter oder Geschlecht speichern Netzanbieter wie O2 und Telekom.

Nicht selten werden diese Daten dann auch weiterverkauft. Das möchten viele Menschen nicht – und ist eine Thematik, die unter den Datenschutz fällt. Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter schlug die Nutzung von Handy-Daten sogar im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor.

Doch was lässt sich gegen den Verkauf der Daten an Dritte ausrichten? Bei zwei Anbietern ist ein Widerspruch ganz einfach. Wie genau das funktioniert – und wer das „graue Schaf“ unter den Netzanbietern ist, erfahren Sie hier.

O2: Selbst entscheiden - Eine SMS genügt, um Datenauswertung zu widersprechen

Netzanbieter O2 (Telefonica) bietet seinen Kunden einen einfachen Service, um der „Teilnahme an statistischen Auswertungen“ zu widersprechen. Es wird lediglich eine SMS mit dem Wort „Abmelden“ benötigt. Im Anschluss erhalten Kunden eine Bestätigung, wie der Website zu entnehmen ist. Alle Schritte im Überblick:

Senden Sie eine SMS mit dem Text „Abmelden“ an die Nummer 66866.

Abmelden steht in diesem Fall für „Ich möchte nicht teilnehmen“, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt.

Nach Eingang Ihrer SMS erhalten Sie eine Bestätigung.

Indes rollt jedoch auf O2-Kunden eine regelrechte Kündigungswelle zu. Tausenden Nutzern soll ihr Handy-Vertrag gekündigt werden.

Mobilfunkanbieter Telekom: Opt-Out-Service nutzen, um Datenweitergabe zu widersprechen

Auch Telekom macht es seinen Kunden einfach. Der entsprechende Service, um Datenauswertung beziehungsweise -weitergabe zu widersprechen, heißt Opt-Out. Die entsprechenden Daten würden anonymisiert übermittelt werden, heißt es auf der Website.

Die Daten gelangen an die T-Systems International GmbH, welche die Daten nutzt, „um hieraus zum Beispiel Hochrechnungen über Verkehrsflüsse zu erstellen“, so die Information des Unternehmens. Über den Opt-Out-Prozess lässt sich diesem Vorgang widersprechen. So funktioniert das im Detail:

Wählen Sie ihre Vorwahl und geben Sie ihre Telefonnummer auf der Website ein.

Anschließend klicken Sie auf den Button „Bitte Code zusenden“.

Sobald Sie den Code per SMS erhalten haben, geben Sie diesen in dem dafür vorhergesehenen Feld ein. Es handelt sich um einen Code mit vier Stellen.

Letzter Schritt: Mit einem Klick auf „Code abschicken“ vervollständigen Sie Ihren Widerruf.

Netzanbieter: Widerspruch einfach gemacht bei O2 und Telekom - und bei Vodafone?

Während ein Einspruch beziehungsweise Widerruf bei Telekom und O2 also ziemlich einfach ist und wenig Zeit benötigt, ist das bei Vodafone so nicht möglich. Zwar gibt es einen sogenannten Datenschutz-Service, über welchen man Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Widerspruch beantragen kann. Auch ist es möglich, über die App des Anbieters eine Auskunft zu erhalten. Doch eine direkte Möglichkeit, Widerspruch wie bei O2 oder Telekom einzulegen, existiert nicht, wie auch CHIP berichtete.

Zuletzt verlor der Netzanbieter Hunderttausende Kunden. Das könnte unter anderem an den Preisen liegen, die von Vodafone sogar für Bestandskunden erhöht wurden. (mbr)