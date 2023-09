Über WhatsApp mit Telegram und Signal chatten: Sensations-Update kommt

Von: Emanuel Zylla

Der Digital Markets Act der EU drängt Meta zur EU-Konformität. Laut aktuellem Beta-Update von WhatsApp könne die App bald mit anderen Messengern kommunizieren.

München – Beim aktuellen WhatsApp-Beta-Update (Version 2.23.19.8) für Android erhält der Messenger vom Meta-Konzern die Fähigkeit, auch mit Apps der Konkurrenz, wie etwa Signal und Telegram, kommunizieren zu können. Das hat WABetaInfo herausgefunden, ein WhatsApp-Newsportal. Das Update ist zwar derzeit im Google Play Store verfügbar, laut Google sind aber derzeit sämtliche Plätze für Beta-Tester belegt. Es braucht also noch etwas Geduld, bis alle WhatsApp-Nutzer in den Genuss der neuen Funktionen kommen.

WABetaInfo habe einen Hinweis auf diese positive Entwicklung in der Beta-Version von WhatsApp gefunden. Ein unfertiger neuer Abschnitt der App soll „Third-party-chats“ heißen, also Chats mit Usern von anderen Messengern. Zwar habe da noch so gar nichts funktioniert, aber das Newsportal veröffentlichte dazu einen Screenshot und wagte eine These: „Der Titel bestätigt uns, dass sie daran arbeiten.“

Gesetze in Europa verlangen es: WhatsApp-Kunden könnten bald mit Usern anderer Messenger chatten

Dass Meta allerdings seinen beliebtesten Messenger der Deutschen auch für andere Messenger-Dienste öffnen könnte, habe nichts mit Nächstenliebe für seine Kunden zu tun. Es gehe hier um eine EU-Vorschrift, der sich auch ein Tech-Gigant wie Meta beugen muss: dem Digital Markets Act (DMA), das Gesetz über digitale Märkte, das am 1. November 2022 in Kraft getreten ist. Das möchte Technologiekonzernen strengere Regeln vorgeben und den Wettbewerb fördern, indem auch kleinere Apps bessere Chancen erhalten, sich auf dem von Tech-Riesen dominierten Markt durchzusetzen. Um „faire und offene digitale Märkte“ gehe es dabei.

Laut der EU-Kommission gilt WhatsApp, auch wegen seiner großen Nutzeranzahl, als „Gatekeeper“, als „Pförtner“. Den Status trägt, wer „eine gefestigte und dauerhafte Position auf dem Markt hat“ oder in Zukunft haben wird.

Die EU habe Meta eine Frist von einem halben Jahr gesetzt, einen sogenannten „Interoperationalitätsdienst“ in seine Software zu integrieren. Unklar sei hingegen, ob das Unternehmen aus Menlo Park in Kalifornien diese Funktion auch in Ländern außerhalb der EU einführen möchte.

Mit dem neuen Update bekommt WhatsApp einen neuen Look und eine Filterfunktion. Bisher kommen aber nur Beta-Tester in den Genuss dieser Funktionen. © Rüdiger Wölk/IMAGO

Druck der EU auf Meta führt zu mehr Kundenfreundlichkeit – Fragen zur Datensicherheit offen

Durch die Änderungen bei WhatsApp würde also kein Kontozwang mehr existieren, niemand müsste mehr seine Userdaten an Meta abgeben und WhatsApp installieren, um dessen User erreichen zu können. Es würde Schluss sein mit unterschiedlichen Messenger-Apps auf dem Smartphone, nur weil etwa Kollegen WhatsApp nutzen, der Freundeskreis Signal und der Familienchat in Telegram stattfindet.

Fragen werfe allerdings noch die Verschlüsselung und damit die Datensicherheit auf, wenn zwei unterschiedliche Messenger miteinander kommunizieren. Sicher sei laut WABetaInfo nur, dass eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch in Zukunft und interoperable zwischen den Apps beibehalten werden müsse.

Die WhatsApp-Anwendung wird ständig weiterentwickelt. Wenn Sie die Senden-Taste länger drücken, öffnet sich mittlerweile beispielsweise ein neues Nachrichtenmenü. (zy)