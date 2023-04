Öffnungszeiten an Ostern: Dürfen Bäcker offen haben?

Sonderregelung an Ostermontag

+ © IMAGO /Darius Dzinnik / Shotshop Öffnungszeiten während der Feiertage: Dürfen Bäcker an Ostern offen haben? © IMAGO /Darius Dzinnik / Shotshop

Nur eben schnell zum Bäcker: An den Osterfeiertagen ist Brötchen holen nicht so einfach, denn es gelten geänderte Öffnungszeiten.

München – Bei einem gemütlichen Oster-Frühstück mit der Familie dürfen frische Brötchen nicht fehlen. Doch an den Osterfeiertagen gelten geänderte Öffnungszeiten. Wann dürfen Bäckereien öffnen?

Wer sich an den Osterfeiertagen auf den Weg macht, um Brötchen zu holen, will sicherlich nicht vor verschlossenen Türen stehen. Ein Blick auf die Öffnungszeiten kann sich daher lohnen.

Geänderte Öffnungszeiten über die Feiertage: Wann Bäckereien öffnen dürfen

Insgesamt neun Feiertage sind in Deutschland bundesweit einheitlich geregelt, Karfreitag und Ostermontag zählen auch dazu. Keine Regel ohne Ausnahme. Das gilt für die Öffnungszeiten von Bäckereien an Ostermontag doppelt: Während für Bäcker eine Ausnahmeregelung gilt, kommt an Ostermontag eine eigene Sonderbestimmung zum Tragen. Aber der Reihe nach.

„Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt“, steht in Artikel 139 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Einige Branchen und Berufsgruppen sind davon allerdings ausgenommen.

Laut Ladenschluss-Gesetz dürfen Verkaufsstellen von Bäcker- und Konditorwaren, frischen Früchten, Blumen und Zeitungen auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Allerdings nur für eine eingeschränkte Dauer. Was das genau bedeutet, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. In Bayern sind die verkürzten Öffnungszeiten auf drei Stunden begrenzt, in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen dürfen Bäcker an einem Feiertag fünf Stunden öffnen. Aber nicht am Ostermontag, Pfingstmontag und dem 2. Weihnachtstag.

6. April – Gründonnerstag : Der Gründonnerstag ist kein gesetzlicher Feiertag, entsprechend haben Bäckereien regulär geöffnet.

: Der Gründonnerstag ist kein gesetzlicher Feiertag, entsprechend haben Bäckereien regulär geöffnet. 7. April – Karfreitag : Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag. Bäckereien dürfen geöffnet haben, allerdings nur mit verkürzten Öffnungszeiten. Lediglich Bäckereien an Flughäfen oder Bahnhöfen sowie Bäckereien mit Cafébetrieb haben am Karfreitag ganz normal offen.

: Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag. Bäckereien dürfen geöffnet haben, allerdings nur mit verkürzten Öffnungszeiten. Lediglich Bäckereien an Flughäfen oder Bahnhöfen sowie Bäckereien mit Cafébetrieb haben am Karfreitag ganz normal offen. 8. April – Karsamstag : Der Karsamstag ist kein gesetzlicher Feiertag, sodass alle Geschäfte und auch Bäckereien wie an einem normalen Samstag geöffnet sind.

: Der Karsamstag ist kein gesetzlicher Feiertag, sodass alle Geschäfte und auch Bäckereien wie an einem normalen Samstag geöffnet sind. 9. April – Ostersonntag : Wie auch am Karfreitag dürfen Bäcker am Ostersonntag nur mit verkürzten Öffnungszeiten Brötchen und Backwaren verkaufen, es sei denn, die Verkaufsstellen befinden sich an Flughäfen oder Bahnhöfen oder haben ein dazugehöriges Café.

: Wie auch am Karfreitag dürfen Bäcker am Ostersonntag nur mit verkürzten Öffnungszeiten Brötchen und Backwaren verkaufen, es sei denn, die Verkaufsstellen befinden sich an Flughäfen oder Bahnhöfen oder haben ein dazugehöriges Café. 10. April – Ostermontag: Der Ostermontag ist in Deutschland eine Ausnahme von der Ausnahme: Bäckereien sind am 10. April deutschlandweit geschlossen, nur in Niedersachsen gilt unter bestimmten Umständen eine andere Regelung. Es handelt sich nicht nur um einen Feiertag, sondern nach Ostersonntag um den zweiten in Folge. Bäcker dürfen aber nur am ersten von zwei aufeinanderfolgenden Feiertagen öffnen. Ausnahmen gibt es wiederum für Bäckereien an Flughäfen, Bahnhöfen oder mit Cafébetrieb, sie dürfen öffnen.

Für die Öffnungszeiten von Supermärkten und Discountern gelten an den Osterfeiertagen wiederum andere Regeln als für Bäckereien.