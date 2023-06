Wegen Mineralöl: Mehrere vegane Burger-Patties fallen bei Öko-Test durch

Von: Sandra Sporer

Öko-Test hat 17 vegane Burger-Patties untersucht. Einige der getesteten Produkte fielen aufgrund von enthaltenen Mineralölbestandteilen durch.

Kassel – Immer mehr Deutsche entscheiden sich für vegane Fleischersatzprodukte. Im letzten Jahr verzeichnete Deutschland sogar einen historisch niedrigen Fleischverbrauch. Jedoch gibt es auch bei veganen Produkten Unterschiede zwischen guten und weniger guten Marken. Kürzlich hat Öko-Test 17 verschiedene vegane Burger-Patties genauer unter die Lupe genommen. Ein gravierendes Problem stellen nach wie vor Mineralölbestandteile dar, da sieben der getesteten Produkte damit belastet waren. Dennoch konnten die meisten Patties im Geschmackstest des Magazins überzeugen.

Öko-Test weist Mineralölbestandteile in veganen Burger-Patties nach

Bei drei der untersuchten Patties wurden im Labor sogenannte MOAH (aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe) festgestellt. Diese Verbindungen können krebserregend sein. Die betroffenen Produkte stammen von Block House, Dm und Followfood.

Öko-Test berichtet weiterhin, dass im „Mein Veggie Tag The Wonder Burger“, der bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich ist, sogar die als noch bedenklicher geltenden MOSHs (gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe) nachgewiesen wurden. Aus diesem Grund belegt das Produkt den letzten Platz im Test.

Sowohl MOSHs als auch MOAHs sind nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung unerwünschte Stoffe in Lebensmitteln. Obwohl die langfristigen Auswirkungen des Verzehrs auf den Menschen noch nicht abschließend geklärt sind, ist Vorsicht geboten. Es wird empfohlen, von den vier belasteten Produkten besser Abstand zu nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Die veganen Burger-Patties einiger Hersteller sind bei Öko-Test durchgefallen, denn sie enthalten MOAHs und MOSHs. © ingimage/IMAGO

Trotzdem lieferten die Labortests auch einige positive Ergebnisse. In lediglich einem Fall, nämlich beim Produkt „K-take it veggie Vegane Burgerscheiben“ von Kaufland, wurde eine Pestizidbelastung festgestellt. Dabei handelte es sich um ein Spritzmittel, das giftig für Bienen ist. Ähnlich verhielt es sich auch beim Test von Dosentomaten durch Öko-Test. Hier war die Pestizidbelastung ebenfalls gering, jedoch wurden an anderer Stelle bedenkliche Inhaltsstoffe gefunden.

Geschmacklich überzeugen die veganen Burger bei Öko-Test - einige beinhalten jedoch zu viel Salz

Die fünf veganen Burger-Patties, die von Öko-Test mit der Note „sehr gut“ bewertet wurden und sich das Siegertreppchen teilen, sind:

Alnatura Rote Linsen Burger vegan (Alnatura)

Soto Burger Süßkartoffel (Organic Veggie Food)

Food For Future Vegane Burger Patties (Penny)

Rewe Beste Wahl Vegane Burger Patties (Rewe)

Vehappy Vegane Burger Patties (u.a. Edeka, Netto)

Laut Öko-Test gab es geschmacklich kaum etwas zu bemängeln. Nahezu alle Burger waren gut gewürzt und hatten einen angenehmen Geschmack. Ein Kritikpunkt der Tester war jedoch, dass einige der Patties sehr salzig waren. Da ein übermäßiger Salzkonsum langfristig gesundheitsschädlich sein kann, wurde im Test Punktabzug vergeben, wenn ein veganes Patty mehr als 1,7 Gramm Salz pro 100 Gramm enthielt.

Der Belag für den veganen Burger ist nicht unbedingt kalorienarm. Ein Patty enthält durchschnittlich etwa 200 Kalorien. In Kombination mit Brot, Soßen und möglichen Beilagen kann dies schnell zu einer Kalorienbombe führen. Zum Vergleich: Die Variante mit Fleisch hat ungefähr 204 Kalorien, wobei die genauen Werte je nach Hersteller variieren können. Derweil ließ Öko-Test jetzt auch an Iso-Getränken kaum ein gutes Haar. (sp)

