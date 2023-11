Die beste (Hafer-)Milch 2023 – das sind die Gewinner-Marken

Ökotest und Stiftung Warentest prüfen im Jahr 2023 Milch und Hafermilch. Dabei befinden sie einige Marken für gut. Welche die besten Milch sind, erfährst du hier.

In diesem Jahr hat Stiftung Warentest Milch, Ökotest Hafermilch unter die Lupe genommen. Bei beiden Tests gibt es klare Verlierer, aber auch Gewinner, die überzeugten. Unter den Verlierern sind Produkte mit seltsamem Geschmack oder Schimmelpilzgiften. Zu welcher Milch man greifen sollte, erfährst du hier:

Die beste Hafermilch laut Öko-Test

Hafermilch ist nachhaltig, weil sich Hafer regional anbauen lässt und viel weniger Wasser und Fläche braucht als der große Konkurrent Kuhmilch. Pro Kilo Hafermilch werden 0,3 Kilogramm CO2 freigesetzt – Kuhmilch hat mit 1,4 Kilogramm CO2 pro Kilo einen deutlich größeren Fußabdruck. Auch ansonsten schneiden die Haferdrinks im Labor von Öko-Test positiv ab. Immerhin 30 der 36 untersuchten Drinks bekommen die Note „sehr gut“, berichtet HEIDELBERG24.

Komplett durchgefallen ist dagegen der Bio Haferdrink Nature des Anbieters Black Forest Nature. Hier wurde eine so hohe Konzentration an Schimmelpilzen nachgewiesen, dass bereits ein Glas davon den Verdauungstrakt schädigen und das Nerven- und Immunsystem stören kann. Die Test-Gewinner reichen von den teureren Bio-Produkten oder Barista-Drinks bis zu den günstigen Eigenmarken von Aldi, Kaufland, Edeka und Co.

Hier der vollständige Artikel zur Hafermilch im Öko-Test. Und hier schon mal einige der Gewinner im Überblick:

Share Bio Hafer Natur und Share Bio Hafer-Barista, Note : sehr gut

: sehr gut Gut Bio Hafer Drink Natur Barista Qualität, Note : sehr gut

: sehr gut Alnatura Hafer Alge Drink, Bioland und Alnatura Hafer Drink Natur, Bioland, Note: sehr gut

Die beste Milch laut Stiftung Warentest

Stiftung Warentest testete in diesem Jahr Vollmilch. Obwohl der Konsum von Kuhmilch weiter rückläufig ist, liegt der Pro-Kopf-Verbrauch sogenannter „Konsummilch“ laut Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Jahr 2021 bei satten 47,8 Kilogramm. Insgesamt 18 der getesteten 28 Produkte seien laut Stiftung Warentest „gut“ – 6 sogar „sehr gut“.

Das schlechteste Urteil im Milch-Test erhält unter anderem die „Frische Landmilch“ von Landliebe mit der Note „befriedigend“. Diese schmeckte und roch laut Testbericht „nicht frisch“, sondern habe eine „chemisch-plastikartige Fehlnote“, obwohl die Test-Experten die Glasflasche wie auf dem Etikett empfohlen lichtgeschützt gelagert hätten. Lies hier den ganzen Artikel zur Milch bei Stiftung Warentest. Die Testsieger laut Stiftung Warentest:

Schwarzwaldmilch „Bio Frische Vollmilch“: Note „sehr gut“ (1,2)

„sehr gut“ (1,2) Aldi „Fair&Gut Tierwohl Weidemilch“: Note „sehr gut“ (1,3)

„sehr gut“ (1,3) Gläserne Molkerei „Bio Frische Heumilch“: Note „sehr gut“ (1,3)

„sehr gut“ (1,3) Denn‘s Biomarkt „Demeter Dennree Frische Vollmilch“: Note „sehr gut“ (1,4)

„sehr gut“ (1,4) Edeka „Demeter Nordfrische Bauernmilch Unsere Bio Vollmilch“: Note „sehr gut“ (1,5)

„sehr gut“ (1,5) Arla Bio „Frische Weidemilch“: Note „sehr gut“ (1,5)

Hafermilch und Kuhmilch im Vergleich: Wie gesund sind die Getränke?

Haferdrinks bieten eine wunderbare Alternative zur herkömmlichen Milch. Wer aufgrund einer speziellen Diät oder aus gesundheitlichen Gründen verzichtet, greift oft zu einem Ersatzprodukt. Diesbezüglich gibt es mehrere Studien, die die Vor- und Nachteile der beiden Trink-Erzeugnisse herausarbeiten. Doch, ist Hafermilch tatsächlich so ungesund wie Cola?

Fakt ist: In Hafermilch ist Zucker enthalten, dessen Menge durch den deutschen Verbraucherschutz geregelt ist. Bei der Kennzeichnung „ohne Zucker“ ist die Regel, dass auf 100 Milliliter höchstens 0,5 Gramm Zucker anfallen dürfen. „Ohne Zuckerzusatz“ heißt allerdings nicht, dass die Produkte nicht trotzdem sehr zuckerhaltig sind. (rah)