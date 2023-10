Verkehrszeichen erklärt: Das bedeutet das „A“ neben einer Ampel – Hätten Sie es gewusst?

Von: Richard Strobl

Nicht allen Verkehrszeichen begegnet man als normaler Verkehrsteilnehmer jeden Tag. Hätten Sie gewusst, was das „A“ neben einer Ampel bedeutet?

Berlin – Das Farbenspiel der deutschen Ampeln in Rot, Gelb und Grün sollten eigentlich alle Personen, die zumindest als Fußgänger im Straßenverkehr unterwegs sind, kennen. Doch auf deutschen Straßen lauern auch immer wieder Schilder und Zeichen, die eben nicht so geläufig sind und bei vielen nur für große Fragezeichen sorgen. So etwa das orange „Ei“ oder auch ein „A“ auf einer Ampel.

So ging es auch einem Reddit-User, als er neben einer Ampel eine zweite kleine Ampel mit nur einer - und eben nicht drei - Anzeigemöglichkeiten entdeckt. Sofort wird die Schwarmintelligenz zu Rate gezogen und der User stellt ein schnell geknipstes Foto von der Szenerie ins Netz. Verbunden mit der Frage: „Was bedeutet das A neben der Ampel?“

Verkehrszeichen sorgt für Fragezeichen: Wofür steht denn nun das „A“?

Und das Internet liefert in diesem Fall relativ schnell mögliche Antworten: „Ankündigung der Freiphase für Busse aka ‚Achtung, Grün kommt bald‘“, kommentiert ein Nutzer unter den Post. Schnell entwickelt sich jedoch eine Diskussion, denn andere User haben andere Ideen: „Das ist die Anforderungsampel vom ÖPNV“, meint etwa ein Nutzer.

Und mit dieser Erklärung trifft der zweite User voll ins Schwarze.

Auch andere Nutzer erkennen das Zeichen sofort. Wie aus dem FF meint einer etwa: „Signalbezeichnung St 9 a, Bedeutung: Anforderung des Fahrsignals ist bei der Lichtsignalanlage registriert. Woher ich das weiß? Ich bin Straßenbahnfahrer und sehe dieses Zeichen hunderte Male täglich.“

Der Hintergrund: Bus- und Bahnfahrer können sich für eine Ampel „anmelden“, um dort nicht bei Rot stehen zu müssen, sondern freie Fahrt zu bekommen. Diese Anmeldung passiert entweder via GPS oder automatisch mit Induktionsschleifenplatten oder Frequenzempfang, wie der Remscheider General-Anzeiger erklärt.

Verkehrszeichen „A“ erklärt: Doch Vorsicht – auch ein „K“ ist in Deutschland zu sehen

„Das leuchtende A ist ein Quittierungssignal, welches bestätigt, dass die Ampel den Bus oder die Bahn erkannt und es mit der Anforderung auch geklappt hat. In der Konsequenz bedeutet dies für das Fahrzeug, bevorzugt eine Grünphase zu erhalten“, erklärt Dipl.-Ing. Stefan Ehl, Kraftfahrzeugexperte der Sachverständigenorganisation KÜS, gegenüber dem Blatt.

Autofahrer müssen das „A“ also nicht weiter beachten. Sie können es aber als Indiz dafür nehmen, wie lange sie an einer Ampel stehen müssen. Zeigt die kleine Ampel das „A“ an, so bekommt der ÖPNV-Fahrer Vorrang – und Autofahrer müssen in den meisten Fällen länger warten.

In einigen Städten wird statt dem „A“ übrigens auch ein „K“ angezeigt. Hier steht der Buchstabe für „Kontakt“. Die Bedeutung ist letztlich die Gleiche. Doch Vorsicht: In anderen Städten kann das „K“ auch ein Abfertigungssignal sein und darauf hindeuten, dass eine Fahrt bald freigegeben wird, wie bussgeldkatalog.de berichtet.

