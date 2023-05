Österreicher entdecken deutsche Grenz-Supermärkte: „Bei dem Preis müsste Rewe längst in Konkurs sein“

Von: Armin T. Linder

Deutschland ächzt unter den Supermarkt-Preisen, doch in Österreich empfinden es viele als noch schlimmer und kaufen über der Grenze ein. Ein Gurken-Posting dient als Beispiel.

Wien - Sage und schreibe 429.000 Mitglieder zählt die Reddit-Gruppe „Austria“ - dort werden viele Themen abgehandelt, die Österreich bewegen. Natürlich bietet dort auch der Supermarkt-Einkauf immer wieder Diskussionsstoff, nur dass über der Grenze Aldi bekanntlich Hofer heißt. Viele Verbraucher in Deutschland ächzen unter den Preisen - doch Österreicher offenbar mindestens genauso sehr.

Österreicher ärgern sich über hohe Preise im Supermarkt

Ein Nutzer setzte in der Austria-Gruppe kürzlich zu einem langen Wut-Post an, der wie folgt beginnt: „Ich war am Wochenende in Berlin und ich dachte, mich trifft der Schlag. Lebensmittel, egal ob im Restaurant oder im Supermarkt, waren um ca. 30 % günstiger als sie hier in den Discountern sind. Warum redet keiner darüber?“ Die Zahlen entspringen natürlich seinem subjektiven Empfinden, doch es gibt auch Fakten. Oe24.at schreibt etwa, laut Berechnung von Statistik Austria seien die Verbraucherpreise im April 2023 um 9,7 Prozent höher gewesen als im April 2022. Die passende Überschrift: „Österreich hat höchste Inflation in ganz Westeuropa“.

Kein Wunder, dass auch Reddit debattiert. „In welchem unserer Nachbarländer ist Einkaufen deutlich günstiger und per Klimaticket erreichbar?“, will etwa eine Person wissen. „Mir kommt es ja schon in Deutschland günstiger vor als in Österreich, und Passau ist auch mit dem Klimaticket erreichbar, aber vielleicht sind Tschechien, Slowakei, Ungarn oder Slowenien noch günstiger? Gibt‘s da Orte, wo man gut und günstiger als in Österreich einkaufen kann und das Klimaticket direkt noch gilt?“ Ein Tipp in den Kommentaren lautet Passau, ein anderer wie folgt: „Bratislava ist hier dein ‚Best Bet‘. Von Wien aus halbwegs gut erreichbar.“

„Komisch, bei den Preisen müsste Rewe doch schon lange in Konkurs sein?“

Immer mehr Österreicher scheinen die deutschen Grenz-Supermärkte zu entdecken. „War heute in Deutschland (Lindau) einkaufen. Da spart man sich schon was und nicht nur bei der Gurke“, schreibt ein Nutzer. Er zeigt ein Schild vom Gemüseregal. Die Gurke kostet dort 49 Cent. „Komisch, bei den Preisen müsste Rewe doch schon lange in Konkurs sein?“, heißt es in einer Reaktion (die mit einem zornigen Statement zur Politik weitergeht und eine entsprechende Debatte lostritt). Wohlgemerkt: Bei dem Foto ist nicht angegeben, ob es sich überhaupt um Rewe handelt oder um eine andere Supermarkt-Kette. Sieht eher nicht nach Rewe aus.

Über dieses Gurken-Foto diskutiert die Reddit-Gruppe. Es soll in Lindau entstanden sein. Dass es sich um Rewe handelt, ist aber reine Spekulation eines Nutzers. © Reddit

„Ich kaufe seit einiger Zeit in Italien/Slowenien ein. Auch alles billiger“, schreibt ein anderer und wird prompt nach Tipps gefragt. Ein anderer stellt fest: Gurken für 49 Cent sind in Österreich auch keine Seltenheit. „Hab gestern Gurken um 49 Cent beim Hofer gesehen. Aus Ungarn. Wtf.“

US-Amerikaner beruhigt die Debatte: Bei ihm sei alles noch teurer

Ein anderer merkt an, dass 49 Cent auch für deutsche Verhältnisse günstig seien. Aber: Netto hat in der Woche bis zum 27. Mai sogar Gurken für 39 Cent auf dem Titel seines Prospekts. Die Rewe-Gurke liegt beim Check unserer Redaktion online am 27. Mai in München bei 95 Cent. Bei MyDealz wurde aber zumindest im Dezember 2022 ein Rewe-Gurkenpreis von 49 Cent gemeldet. Insofern ist das auch bei dieser Supermarkt-Kette realistisch.

Die Reddit-Threads machen jedenfalls klar: Die Österreicher schauen mehr und mehr über die Grenze, so mancher kauft in Deutschland ein, wenn er es schafft. „Letztens die Kiste Gösser-Radler ohne Aktion für rund 12€ gesehen beim Edeka. Bei uns zahlst du doch mindestens 18€ dafür“, schreibt einer. Und dann schaltet sich noch ein Nutzer mit ganz anderem Blickwinkel ein: „Muss sagen: Ich bin US-Amerikaner und finde es ganz lustig, dass diese Einkaufpreise für euch teuer sind. Es ist hier vielleicht zweimal teurer - und steigt noch.“ Ebenfalls bei Reddit gelandet ist ein beeindruckender Pfandbon aus einer Rewe-Filiale, der an der Kasse erstaunte Blicke geerntet habe. (lin)