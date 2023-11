„Offensichtliche Verar***ung“: Supermarkt-Kunde wütend über Süßigkeiten-Verpackung

Von: Sandra Sporer

Ein Kunde regt sich über einen missverständlich formulierten Aufdruck auf einer Aktionspackung auf. Statt sechs waren doch nur fünf Riegel enthalten.

München – Jeder greift gerne zu, wenn es ein gutes Schnäppchen-Angebot gibt. Vor allem in Zeiten hoher Lebensmittelpreise sparen viele beim Wocheneinkauf. Das wissen jedoch auch die Hersteller und machen sich diese Tatsache bei der Werbung für ihre Produkte zunutze.

Deshalb lohnt es sich, beim Einkaufen genau hinzuschauen, ob ein Deal auch wirklich so gut ist, wie er auf den ersten Blick wirkt. Auf ein solches Werbeversprechen scheint auch ein Supermarkt-Kunde beim Kauf einer Aktionspackung „Kinder Choco fresh“ hereingefallen zu sein.

Supermarkt-Kunde ärgert sich über missverständlichen Aufdruck auf Süßigkeiten-Verpackung

„Ich dachte, da wären 6 drin“, schrieb er etwas enttäuscht auf der Plattform Reddit, wo er ein Bild der Packung samt dem Werbeversprechen teilte. Wenn man nicht genau hinschaut, wirkt der Schriftzug wie eines der deutlich häufiger vorkommenden „+1“-Angebote, also beispielsweise „3+1“. Dementsprechend erwartete der Kunde sechs „Choco fresh“-Riegel.

Dieses Werbeversprechen fand ein Supermarkt-Kunde doch sehr missverständlich. Viele stimmten ihm zu. © Screenshot/Reddit

Tatsächlich steht auf der Packung jedoch „5 Stück davon 1 gratis“ – das Gratisprodukt ist also in den 5 Riegeln bereits enthalten. Während das „1 gratis“ jedoch in strahlendem rot erscheint und das „5 Stück“ durch einen weiß-blauen Farbverlauf optisch hervorgehoben wird, tritt das einfarbig blaue „davon“ dadurch vergleichsweise in den Hintergrund. Für den erbosten Kunden ist das eindeutig ein „Ar***loch-Design“. Das verbraucherfreundlichste ist es jedenfalls nicht.

Online teilen viele seine Wut – und berichten von ähnlichen Erlebnissen

Viele stimmen der Meinung des Mannes zu, dass diese Art der Werbung ein No-Go ist. Ein Nutzer bezeichnet den Aufdruck als „offensichtliche Verar***ung“ und berichtet von einem ähnlichen Fall bei Milchschnitte. Auch hier – übrigens vom selben Hersteller – habe es Packungen mit einem Gratisprodukt nach demselben Schema gegeben – und auch Packungen, die dieselbe Anzahl Schnitten ohne Aktionsaufdruck enthielten. Der Logik nach müsste die Aktionspackung günstiger sein – schließlich soll hier eines der enthaltenen Produkte umsonst sein. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen, so der Kommentar-Schreiber.

Ob es auch bei den Choco fresh keine Preisdifferenz zu regulären Packungen gab, ist unklar. In einigen Kommentaren wird dies allerdings zumindest behauptet. Die Debatte unter dem Post dreht sich jedoch schnell primär darum, ob diese Aktion ein Hinweis darauf ist, dass es bald generell kleinere Packungsgrößen geben soll. So meint ein Nutzer zu wissen: „Früher waren in den Packungen standardmäßig 5, jetzt reduzieren sie auf 4.“ Eine Anfrage diesbezüglich durch IPPEN.MEDIA hat der Hersteller Ferrero bislang nicht beantwortet.

Ein Kaufland-Kunde echauffierte sich ebenfalls über eine Mogelpackung. Für Spott sorgte indes die Erklärung von Edeka, warum sie die Packungsgröße eines ihrer Produkte verkleinerten. (sp)