Aldi bietet zur Wiesn die „German Week“ in den USA an, Deutsche lachen sich bei Produkten aber schlapp

Wer zur Wiesn-Zeit bei Aldi einkauft, der bekommt hin und wieder kuriose Angebote, in den USA während der „German Week“ sind sie noch skurriler.

Chicago – In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es über 2300 Läden der Kette Aldi in über 1400 Städten. Auch in den USA versucht der Discounter die Kunden mit Specials zu locken. Während in Deutschland die Wiesn läuft, dachte sich wohl ein findiger PR-Angestellter, dass die „German Week“ das passende Spezial wären. Und so warb Aldi mit vermeintlich deutschen Klassikern.

Aldi wirbt mit German Week in den USA: „Keine Lederhose erforderlich“

Auf der Plattform X (vormals Twitter) schrieb Aldi USA: „Beginnen Sie die Oktoberfest-Festivitäten mit köstlichen deutschen Leckereien. Es ist keine Lederhose erforderlich“. Einigen US-Kunden ließ sich das nicht zweimal sagen und marschierten zum Aldi. Dort filmten sie eine Vielzahl der Produkte ab, die sie in den Regalen fanden. Und es waren sehr abenteuerliche dabei, wie auch an den Reaktionen auf die Videos in Deutschland zu erkennen ist.

Den Spinat-Ricotta-Strudel oder die „German Style Brats - Beer Bratwurst“ gibt es in der Tiefkühltruhe bei der German Week im Aldi in den USA. © Screenshot TikTok / Twitter

Aldis German Week in den USA: Bienenstich oder doch lieber Spinat-Ricotta-Strudel?

Ein User, der die Regale abfilmte, fand zum Beispiel „Bavarian Soft Pretzels“ in der Tiefkühltruhe, was jetzt nicht ungewöhnlich in Deutschland ist. Es gibt auch „Chocolate Cream Cake“, „Cherry Frangipane Tart“ oder einen „Bienenstich“. Auch „Chicken Schnitzel“ oder kurioserweise einen „Spinach & Ricotta Strudel“, der optisch wie ein Apfelstrudel aussieht, aber mit Spinat und Ricotta gefüllt ist. Dieses Produkt sorgt für viel Gelächter bei deutschen Kommentatoren. „Soooooooo German“, schreibt einer ironisch, oder „Ja genau, das ist typisch Deutsch“, fügt ein anderer an. Die US-Amerikaner filmten die Produkte in den Supermärkten allerdings genauso akribisch ab, wie ein deutscher Aldi-Kunde, der die Würstchen beim Eintopf nachzählte.

Lustigerweise gibt es im Land der Fries auch extra „Potatoe Sticks“. Und im Tiefkühlfach von Aldi finden sich „German Style Brats - Beer Bratwurst“ - als Serviervorschlag wird vorgeschlagen, sie in einem Hot Dog zu essen. Auch typische „Herring Fillets“ werden neben Schokokeksen oder Müsli angeboten. Einige Briten kommentierten die Videos ebenfalls und wünschten sich, dass bestimmte Produkte auch in Aldi-Filialen in Großbritannien angeboten werden. „Bienenstich. Oh my god. Können wir auch einen German Week haben“, schreibt ein User. Über das Pumpernickel-Brot, welches luftdicht eingeschweißt ist, können manche Deutsche nur grinsen.

Auch die „Pretzel Bites“ gefüllt mit Cheddar-Käse oder die „Cranberry Chicken Sausage“ konnte sich die Amerikaner bei der German Week kaufen. © Screenshot TikTok / Aldi

Der Versuch der Amerikaner kommt grundsätzlich nicht schlecht an, aber über manche Produkte lachen sich Deutsche einfach schlapp.