Zehn Euro für Olivenöl: Preise in Urlaubsland schießen in die Höhe – was droht Deutschland?

Von: Romina Kunze

Viele Lebensmittelpreise ziehen an. Schuld ist längst nicht nur die Inflation. Ein schlechtes Omen dürfte die Preisentwicklung von Olivenöl im Hersteller-Land sein.

Kassel – Die Zeiten, in denen Speiseöl in den Supermärkten entweder vergriffen oder nur noch zu Wucherpreisen zu haben war, werden viele Verbraucher noch gut im Gedächtnis haben. Wichtige Importe waren durch den Kriegsausbruch in der Ukraine, die als einer der Hauptproduzenten von Getreide gilt, gekappt.

Nun könnte es um andere Import-Produkte aus dem täglichen Gebrauch schlecht bestellt sein. Der Krieg hat damit nichts zu tun; vielmehr fordert der Klimawandel seinen Tribut. Müssen Verbraucher bald wieder tiefer in die Tasche greifen oder stehen sie gar vor leer gefegten Regalen?

Hitze, Dürre, Stürme: Spanien kämpft mit extremem Wetter – Auswirkung auf Oliven-Ernte

Preistreiber vieler Lebensmittel ist 2023 auch das launige, teils extreme Wetter: Neben der gestiegenen Inflation, und höheren Energie- und Personalkosten trugen Hitzeperioden auf der einen Seite sowie Dauerregen auf der anderen auch erheblich dazu bei, dass die Ernte überschaubar ausfällt. Die Folge von geringerem Angebot bei gleichbleibender Nachfrage dürfte auf der Hand liegen: ein höherer Preis für den Verbraucher.

Jüngstes Beispiel: Olivenöl. Dem Mallorca Magazin zufolge sind die Preise dafür zuletzt auf Rekordhöhe angestiegen. Auf der Baleareninsel kostet die Literflasche mittlerweile zehn Euro; eine direkte Folge der extremen Witterungen. Tobten vor Kurzen in Spanien heftige Unwetter, führten vor allem die langen Dürre-Perioden auf dem Festland zu schlechter Ernte in den beiden vergangenen Jahren, schreibt das Magazin. Steigen damit auch bald die Preise in den deutschen Supermärkten?

Spanien ist Hauptlieferant für Oliven-Öl nach Deutschland: Steigen nun die Preise?

Undenkbar ist das Szenario jedenfalls nicht. Zugegeben, verglichen mit Sonnenblumen- oder Rapsöl zählte Olivenöl zwar noch nie zu den preiswerteren Speiseölen, gilt aber aufgrund der vielen ungesättigten Fettsäuren als die gesündere und daher beliebtere Variante. Sollte der Import aus Spanien einbrechen, könnte das „flüssige Gold“ durchaus noch kostspieliger werden.

Aufgrund der vielen ungesättigten Fetten genießt Olivenöl unter Verbrauchern in Deutschland große Beliebtheit. Künftig könnte das „flüssige Gold“ allerdings ein rares Gut werden; oder ein teures. In Herstellerland Spanien schießen die Preise bereits durch die Decke. (Symbolfoto) © Markus Mainka/Imago

Laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) zählt Spanien zu den Top-Drei-Lieferanten von Olivenöl. In 2022 bezog Deutschland gut ein Drittel des Olivenöl-Bestandes von der iberischen Halbinsel (32,38 Prozent). Nur Italien lieferte mehr (45,42 Prozent), wo man 2023 bekanntermaßen ebenfalls mit extremer Hitze und Dürre zu kämpfen hatte. Der dritte Lieferer im Bunde: Griechenland (16,15 Prozent).

Eine Prognose lässt sich nach Einschätzung des Verbands der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID) dennoch nicht daraus ziehen, wie es auf Anfragen von IPPEN.MEDIA heißt. Zur Preisentwicklung trügen demnach neben der kurzfristigen Wettereinflüsse im Herstellerland mehrere Faktoren bei, deren genauen Einfluss nicht absehbar sei.

Oliven-Öl bald Luxusgut? Ernte-Ausfälle durch Dürre schlägt sich auch auf andere Lebensmittelpreise aus

Um zu sehen, wie sich die Dürre in anderen Teilen der Welt auf den hiesigen Markt auswirken kann, muss man nur durch den Gang mit den Nudeln gehen: Die Hartweizen-Ernte in Kanada oder Spanien fällt spärlich aus, dadurch leeren sich die Lagerbestände und der Preis klettert hierzulande und in Europa nach oben. Zwölf Prozent teurer sind sie schon; und werden nach Experten-Meinung wohl noch teurer.

Für gewöhnlich sind Olivenbäume gegen Wärme und Trockenheit gut gewappnet, wie das Branchen-Blatt Mein schöner Garten informiert. Feine Pflanzenhaare auf den Blättern speichern demnach effizient Feuchtigkeit und trotzen so längeren „Durststrecken“ ohne Regen. Doch extrem langen Dürre-Perioden, wie sie zuletzt in Südeuropa vorkamen, sind auch sie nicht gewachsen.

Schon im Frühjahr schlugen Landwirte ob der mauen Ernte in Spanien und Italien Alarm, dass Olivenöl zum Luxus-Gut werden könnte, wie Merkur.de berichtete. Der durchschnittliche Preis für ein Liter Olivenöl lag hierzulande im März 2023 mit 5,40 Euro schon 20 Prozent höher als zum Vorjahr. Dass er angesichts der momentan Preise im Hersteller-Land Spanien auch hier anziehen wird, erscheint also nur logisch. Umso ärgerlicher, wenn das „flüssige Gold“ aufgrund von falscher Lagerung rasch verdirbt. (rku)