Wer kann sich das noch leisten? Warum Olivenöl aus Spanien 2023 so teuer ist

Von: Judith Finsterbusch

Für unter 10 Euro pro Liter ist Olivenöl in Spanien 2023 kaum zu bekommen. © David Revenga

Noch nie war Olivenöl aus Spanien so teuer wie 2023. Schuld daran sind Hitze und Dürre im wichtigsten Anbaugebiet Andalusien - aber nicht nur.

Alicante/Jaén - Uhren, Bargeld und Elektrogeräte waren gestern: Das Diebesgut von heute heißt in Spanien Öl. Sage und schreibe 56 Tonnen frisch gepresstes Olivenöl hat die Guardia Civil kürzlich sichergestellt, zwei findige Diebe hatten es in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus einer Ölmühle im Dorf Carcabuey, Provinz Córdoba, gestohlen. Kein Wunder, mit Olivenöl lässt sich dieses Jahr eine goldene Nase verdienen, nie war der Beiname „flüssiges Gold“ so gerechtfertigt, nie waren die Preise für einen der wichtigsten Bestandteile der mediterranen Ernährung so hoch wie 2023, berichtet costanachrichten.com.

Olivenöl aus Spanien: Ein Liter kostet im Supermarkt knapp 10 Euro

In Andalusien läuft die Ernte seit Ende September, Anfang Oktober 2023, in den Bergen der Provinz Alicante rattern die Erntehelfer seit wenigen Tagen die ersten, noch grünen Oliven von den Bäumen und sind dabei so aufmerksam wie nie zuvor. „Diebstähle auf den Feldern, in den Kooperativen oder Ölmühlen waren bei Oliven nie ein Thema, weil Oliven und Olivenöl in Spanien immer günstig waren – anders als beispielsweise Avocados“, sagt Tere Alemany, Sachbearbeiterin beim Bauernverband Asaja in Alicante. Das ist dieses Jahr anders: Die Guardia Civil hat einen Infoabend mit den Landwirten abgehalten und schickt Beamte in zivil, die zwischen den Feldern in den größeren Anbaugebieten patrouillieren. Sie kontrollieren Lieferwagen, die Bauern sind angehalten, verdächtige Fahrzeuge und Personen, die dort nichts zu suchen haben, zu melden.

„Teure Produkte ziehen zwielichtige Gestalten an, das war immer so, und dieses Jahr ist es zum ersten Mal bei den Oliven der Fall. Wir wollen vorbereitet sein“, meint Alemany. Kein Wunder: Im Supermarkt kostet der Liter aceite de oliva virgen extra, Aove, in Spanien aktuell im Schnitt etwas unter 10 Euro, vor einem Jahr zahlten Kunden 4 bis 4,50 Euro, vor zwei Jahren 3 bis 3,50 Euro für einen Liter der besten Olivenöl-Kategorie. Der Grund dafür ist simpel: Andalusien, und damit Spaniens Haupt-Olivenproduzent, kann kaum Öl liefern, Spekulation, Panikmache und Geldgier erübrigen den Rest, in der Produktions- und Vertriebskette versuchen offenbar alle Beteiligten, Profit aus der Situation zu schlagen. Die Verbraucherschutzorganisation OCU hat angesichts der horrenden Preise bereits eine Untersuchung vom Landwirtschaftsministerium gefordert, um möglichen „Missbrauch und Spekulation“ bei der Produktion von Olivenöl aufzuklären.

Preise für Olivenöl aus Spanien explodieren: 2 schlechte Ernten in Folge sind zu viel

350.000 Landwirte bauen in Spanien Oliven an, das Land ist weltweit führender Olivenölproduzent. 80 Prozent der gesamtspanischen Ölproduktion kommt aus Andalusien, davon ein Großteil aus dem „Oliven-Meer“, der Provinz Jaén. Und diese Region fällt 2023 quasi aus. Wassermangel, Dürre und Hitze sind die Hauptprobleme, das zweite Jahr in Folge. „Es gab immer schon schlechte, mittelmäßige und gute Ernten, die sich abgewechselt haben. Aber zwei katastrophale Jahre direkt hintereinander kamen noch nie vor“, erklärt Hugo Quintanilla, Sprecher des Oliven-Sektors bei Asaja Alicante und Betreiber einer Finca im Hinterland der Costa Blanca, wo Quintanilla Oliven anbaut und in seiner eigenen Mühle zum Gourmet-Öl Señoríos de Relleu verarbeitet.

Ein einzelnes schlechtes Jahr, so Quintanilla, kann aufgefangen werden, indem auf Vorräte aus dem Vorjahr zurückgegriffen wird. Der Preis steigt dann, aber nur leicht – wie 2022. Beim zweiten schlechten Jahr in Folge jedoch gibt es kaum noch Vorräte. „In den letzten Wochen, als wir mit Nachrichten bombardiert wurden, dass wieder eine katastrophale Ernte bevorsteht und es kein Olivenöl aus Spanien geben wird, sind die Preise regelrecht explodiert“, sagt Quintanilla. Stichwort Spekulation.

Verhaltener Optimismus zu Beginn der Olivenernte in Spanien: 2023 wird aber schlechter als normal

So schlecht wie zunächst befürchtet dürfte die Ernte in Spanien 2023 letztendlich doch nicht ausfallen, und kaum hatten die Landwirte und Kooperativen ihre Schätzungen zu Beginn der Olivenkampagne veröffentlicht, sanken die Preise wieder – wenn auch nur leicht. So rechnen Andalusiens Olivenölproduzenten etwa mit 2,8 Millionen Tonnen Oliven, aus denen 550.600 Tonnen Öl gepresst werden, 7,4 Prozent mehr im Vergleich zu 2022. In der Provinz Jaén sollen es 215.000 Tonnen Olivenöl werden, 19 Prozent mehr als im Vorjahr – aber immer noch 53 Prozent weniger als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Insgesamt will Spanien 765.399 Tonnen Olivenöl produzieren, 15 Prozent mehr als 2022 und gerade einmal die Hälfte der 1,5 Millionen Tonnen aus 2021.

Schuld an dem extrem hohen Preis für Olivenöl ist, wie gesagt, das Wetter: Kaum Regen im Winter, die ersten Hitzewellen schon zur Blüte im April und Mai, ein extrem trockener und heißer Sommer. „Zu Beginn der Blüte gingen wir noch davon aus, dass wir dieses Jahr eine extrem gute Ernte haben werden. Doch dann kam die frühe Hitze und die Bäume warfen die Blüten ab“, bestätigt Rafa Montava, Präsident der Kooperative in Cocentaina im Hinterland der Costa Blanca. Der anschließende Regen machte die Hitzewelle zumindest hier wieder etwas wett, sorgte dafür, dass die Früchte wachsen konnten – die übliche Wetter-Lotterie eben, die aber nicht überall in Spanien zur Freude der Landwirte endete.

Zufriedene Landwirte in Alicante: Extrem teures Olivenöl kommt kleinen Produzenten zugute

In der Provinz Alicante jedenfalls sind die Landwirte einigermaßen zufrieden, auch wenn die Olivenernte je nach Gebiet sehr unterschiedlich ausfällt. Montava rechnet in Cocentaina mit etwa 2.500 Tonnen Oliven, die rund 700 Mitglieder in die Kooperative bringen sollen. Zumindest die Bauern an der nördlichen Costa Blanca und die in den Bergen haben dieses Jahr Glück gehabt, können die Misere in Andalusien aber freilich nicht auffangen. In Cocentaina und Umgebung sind es hauptsächlich kleine Erzeuger und Hobby-Landwirte, die Olivenöl produzieren – nicht zu vergleichen mit den riesigen andalusischen Unternehmen, die die Supermärkte beliefern und jetzt bei gleichbleibenden oder gestiegenen Fixkosten weniger Ertrag haben.

Im Hinterland der Costa Blanca werden die Oliven jetzt geerntet. © David Revenga

Den kleinen Erzeugern in Alicante kommen die Preissteigerung und die Knappheit in Andalusien gelegen: „Die Nachfrage ist da, das Angebot reduziert, unsere Mehrkosten bei der Produktion halten sich in Grenzen. Viele unserer Mitglieder haben bisher nie gewinnbringend arbeiten können und profitieren jetzt von den hohen Preisen. Für sie lohnt sich der ganze Aufwand zum ersten Mal auch finanziell. Denn die Leute wollen weiterhin gutes Öl und sind bereit, dafür zu bezahlen“, meint Montava und zieht einen pragmatischen Vergleich: „Da spart man sich halt das Bier in der Kneipe und kauft stattdessen gutes Öl. Wir sprechen bei Olivenöl schließlich von einem exzellenten, gesunden Produkt“.

„Preise werden sich ungefähr einpendeln“ - Wie es mit dem Olivenöl aus Spanien weitergehen soll

Und wie werden sich die Preise weiter entwickeln? Montava glaubt nicht, dass spanisches Olivenöl noch einmal so günstig wird wie vor ein paar Jahren. „Der Preis wird vielleicht leicht sinken, sich aber ungefähr auf dem Niveau einpendeln, auf dem wir uns jetzt bewegen“, meint der Kooperativen-Chef. Paradoxerweise könnte spanisches Olivenöl dieses Jahr im Ausland übrigens günstiger sein als in Spanien, weil die Großhändler die Preise schon vor dem Sommer ausgehandelt haben – als die Blüte noch nicht von der Hitze zerstört war und alles auf eine gute Ernte hindeutete.

Vor Ende des Jahres wird das neue Olivenöl von der diesjährigen Ernte ohnehin nicht in den Supermärkten in Spanien ankommen, aktuell werden in den Alicantiner Bergen die grünen Oliven geerntet, die für Gourmet-Öle verwendet werden. „Sie sind aromatischer, fruchtiger als die schwarzen, reifen Früchte, die von selbst vom Baum fallen“, erklärt Quintanilla aus Relleu. Allerdings sind sie härter, schwieriger zu pflücken – und haben weniger Ölgehalt. „Wir merken natürlich auch die Trockenheit. Normalerweise liegt der Ölanteil bei meinen Oliven bei rund 18 Prozent, dieses Jahr komme ich auf 13, Kollegen berichten von elf. Wir brauchen also mehr Oliven für dieselbe Menge Öl“, erklärt der Agraringenieur.

Sind die aktuellen Preise für Olivenöl aus Spanien fair?

Ob er als Produzent sich über die hohen Preise freut? Quintanilla bleibt bei der Antwort diplomatisch: „Der Preis sollte so sein, dass die Bauern Gewinn machen, sich aber die Konsumenten Olivenöl als bestes und gesündestes pflanzliches Fett leisten können. Die Produktionskosten liegen bei etwa 3,50 bis 4 Euro pro Liter Öl, der Preis von 3,50 Euro der letzten Jahre war also absolut nicht fair. 5 bis 6 Euro wären angemessen“, meint er. Dass Öl in der Zukunft wieder zu solchen Preisen erhältlich sein wird, hält Quintanilla aber ebenfalls für mehr als fraglich. „Wenn das Öl aus der aktuellen Ernte in den Supermärkten ist, wird der Preis noch einmal leicht sinken, sich aber dauerhaft sicherlich bei knapp zehn Euro einpendeln“, bestätigt er die Einschätzung von Montava.

Gutes Olivenöl gehört zur Ernährung in Spanien einfach dazu. © David Revenga

Bleibt die Frage, wer sich das leisten kann. Kooperativen-Chef Montava weiß zu berichten, dass Großbetriebe, etwa Backwaren-Hersteller, bereits auf günstigere Alternativen wie Sonnenblumenöl umgestiegen sind. Und die ganz normalen Familien in Spanien, die ohnehin schon mit den gestiegenen Preisen zu leiden haben? „Der Konsum von Olivenöl bleibt eine Priorität der Verbraucher, die dem Produkt wegen seiner Qualität auch bei hohen Preisen treu bleiben“, lautet die Behauptung in einem Bericht der Vereinigung der spanischen Oliven-Gemeinden Aemo.

Folgen extrem hoher Olivenöl-Preise - Spanier suchen günstige Alternativen

Die Zahlen des Landwirtschaftsministeriums könnten auf einen anderen Trend schließen lassen. Die neuesten Werte kommen aus August, als die Privathaushalte in Spanien 45.000 Liter Öl konsumierten, 5.000 mehr als vor einem Jahr. Aber: Der Anteil von Olivenöl stieg binnen eines Jahrs um nicht einmal 1.000 Liter auf 30.600, der von Sonnenblumenöl von 9.600 auf 12.600 Liter. Und: Der Konsum von billigem, raffiniertem Tresteröl aus den „Abfällen“ der Oliven stieg um über 40 Prozent.

Auf die Frage, wie es mit dem Olivenöl in Spanien weitergehen soll, haben die Landwirte noch keine rechte Antwort gefunden, dass das Klima immer extremer wird, ist kein Geheimnis. Ist die Rückkehr zum traditionellen Trockenanbau ohne zusätzliche Bewässerung die Lösung? „Ein Olivenbaum ist als mediterrane Art zwar genügsam und kommt mit sehr wenig Wasser aus. Wenn er aber für die Ölproduktion tragen soll, reichen die immer geringeren Regenmengen dafür nicht mehr aus“, sagt Quintanilla. Die Versorgung, versichern die großen Öl-Produzenten, ist nach wie vor gesichert. Nur zu welchem Preis?