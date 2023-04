Besondere Osterfeuer in Deutschland: Hier wird außergewöhnlich schön gefeiert

Von: Robin Dittrich

Am 8. April 2023 werden in ganz Deutschland wieder Osterfeuer angezündet. Hier erfahren Sie, wo es in Deutschland die Schönsten gibt.

Hannover – Zum Osterfest gehören in Deutschland einige Traditionen. Am Ostersonntag verstecken und suchen tausende Familien Ostereier. Und am Samstag – aber auch am Ostersonntag – werden in ganz Deutschland mittlerweile traditionell Osterfeuer angezündet. Hier erhalten Sie eine Übersicht, an welchen Orten es die schönsten Osterfeuer gibt.

Wo gibt es in Deutschland die schönsten Osterfeuer?

Das Osterfeuer gehört zum Osterfest in Deutschland dazu, wie das Suchen und Färben der Ostereier. Am Karsamstag oder Ostersonntag werden dafür in ganz Deutschland kleinere oder große Osterfeuer angezündet. Der Brauch entstammt wohl heidnischem Ursprung. Schon im Jahre 751 wurde das Osterfeuer in einem Briefwechsel zwischen Papst Zacharias und dem Missionar Bonifatius beschrieben.

Am Samstag und Ostersonntag können deutschlandweit Osterfeuer betrachtet werden.

Ob in Hamburg, Bremen oder Oberhausen: Osterfeuer werden in vielen kleineren Dörfern und Großstädten angezündet. Wem ein kleines Feuer im eigenen Dorf nicht genug ist, kann auch weite Strecken auf sich nehmen, um bei besonderen Events dabei zu sein.

Ostern in Nordrhein-Westfalen: Der Osterräderlauf in Lügde

Das wohl speziellste Osterfeuer wird im Ort Lügde in Nordrhein-Westfalen angezündet. Dort ist es seit knapp 300 Jahren Brauch, große Strohräder anzuzünden. Wenn es dunkel wird, werden diese angesteckt und den Osterberg hinabgerollt. Rund 20.000 Zuschauer hat das besondere Event jedes Jahr.

Der Osterräderlauf in Lügde gehört zu den bekanntesten Ostertraditionen in Deutschland.

Die Osterfeuer auf den „4 Köppe“ im nordrhein-westfälischen Attendorn

Viele Besucher zieht es an Ostern auch nach Attendorn. In der Stadt mit rund 25.000 Einwohnern wird das Osterfeuer am Sonntag um 21:00 Uhr auf den „4 Köppe“ abgebrannt. So werden vier Hügel außerhalb der Stadt in Nordrhein-Westfalen genannt. Auf diesen werden Osterfeuer mit riesigen Kreuzen ausgestattet. Im Dunkeln werden diese Osterfeuer dann mit einer Osterkerze angezündet. Das war es aber noch lange nicht: Zusätzlich werden brennende Fackeln geschwenkt, mit denen Feuerkreise in die Luft gemalt werden.

In Attendorn werden zusätzlich zum Osterfeuer am Ostersonntag brennende Fackeln durch die Luft geschwenkt.

Ostern in der Hansestadt: Traditionelles Osterfeuer am Hamburger Elbstrand

In der Hansestadt Hamburg werden vielerorts mal kleinere, mal größere Osterfeuer angezündet. Das wohl bekannteste Osterfeuer gibt es am Elbstrand in Blankenese. Die Größe des Osterfeuers beträgt acht Meter im Durchmesser und fünf Meter in der Höhe. Im Gegensatz zu vielen anderen Events wird das Osterfeuer am Elbstrand schon am Karsamstag abgebrannt – der Start soll gegen 19:00 Uhr erfolgen. Teilweise kann das Osterfeuer auch vom Wasser aus betrachtet werden, da Osterfeuer-Bootsfahrten angeboten werden.

Das Osterfeuer am Elbstrand soll bis zu fünf Meter hoch werden – es wird schon am Karsamstag abgebrannt.

Osterfeuer: An der Nordseeküste in Sankt Peter-Ording feiern

Wen es noch nördlicher als nach Hamburg zieht, kann sich die Osterfeuer in Sankt Peter-Ording an der Nordsee anschauen. Wie in Hamburg wird auch in Sankt Peter-Ording das Osterfeuer am Deich schon Samstag abgebrannt. Zuvor gibt es ab 12:00 Uhr ein Rahmenprogramm mit vielen Spielen, ab 20:00 Uhr wird dann das Osterfeuer angezündet. Zusätzlich zum Osterfeuer wird sogar Livemusik gespielt. Wer an dem Trubel am Karsamstag teilnehmen will, muss sich am Vorplatz Seebrücke einfinden.

Das Osterfeuer in den Dünen in Sankt Peter-Ording bietet eine Kulisse für Groß und Klein.

Ostertage genießen: große Auswahl an Osterfeuern im Harz

Im Harz haben Besucher eine große Auswahl an Osterfeuern, die besucht werden können. Dazu gehört unter anderem das Osterfeuer in St. Adreasberg, das am Karsamstag ab 18:00 Uhr angezündet wird. „Seien Sie dabei, den Winter offiziell zu verabschieden“, kündigen die Veranstalter an. Auch dort werden in der Regel Fackeln durch die Luft geschwenkt.

Im Harz kann eine Vielzahl an Osterfeuern besucht werden – hier das Osterfeuer in Elbingerode.

Ob im eigenen Garten, bei kleinen Dorffesten oder großen Veranstaltungen: Das Osterfeuer gehört für Viele zu Ostern einfach dazu.