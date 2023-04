Lidl-Kunde entdeckt gruselige Oster-Lollis: „Machen mir ein bisschen Angst“

Von: Karolin Schäfer

Halloween statt Ostern? Gruselige, unförmige Süßigkeiten bei Lidl sorgen zum Osterfest für Schmunzeln bei der Kundschaft.

München/London – Ob Schokohasen, Gummibonbons in Küken-Form oder gefärbte Eier: Schon Wochen vor Ostern landete die ein oder andere Leckerei bei Supermarkt-Kunden im Einkaufswagen. In Regalen und Aufstellern tummeln sich unter anderem bei Aldi, Edeka oder Kaufland zum Osterfest zahlreiche Süßigkeiten in verschiedensten Variationen.

Auch beim internationalen Discounter-Riesen Lidl gibt es Oster-Süßwaren im Angebot. Die scheinen aber nicht allesamt gut bei der Kundschaft anzukommen. Eine Nascherei erinnert sogar eher an Halloween. Das lässt zumindest ein Beitrag bei Twitter vermuten.

Lollis zu Ostern bei Lidl: „Sie machen mir ein bisschen Angst“

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen dieser psychedelischen Osterlamm-Lutscher bei Lidl kaufen werde“, schreibt ein Kunde aus London am Mittwoch (5. April) bei Twitter. Dazu teilte er ein Foto der bunt verzierten Oster-Lollis, die Lämmer mit rosafarbenen Eiern darstellen sollen. „Sie machen mir ein bisschen Angst“, räumt der Kunde ein.

Die Twitter-Community amüsierte sich prompt über die unförmigen Lutscher. Bei der Herstellung seien zumindest keine Lämmer verletzt worden, schreibt eine Nutzerin. „Sie haben zu viel Kaffee auf nüchternen Magen getrunken“, scherzt eine andere. „Das Schweigen der Lämmer“, kommentiert ein Nutzer und spielte damit auf den gleichnamigen Horror-Film aus den 90ern an. Nicht nur das löste Schmunzeln bei Kunden aus. Der ein oder andere Preisschild-Fauxpas sorgte in der Vergangenheit für Lacher im Netz.

Gruselige Oster-Lollis bei Lidl: Mit schielenden Augen und schiefen Mündern

Auch wenn die Oster-Süßwaren bei Lidl auf den ersten Blick mit ihren schielenden Augen und schiefen Mündern für verdutzte Blicke sorgen dürften. Fest steht: Jeder Lamm-Lolli scheint zumindest ein Unikat zu sein.

Diese Oster-Lollis von Lidl sorgen bei Twitter für Aufmerksamkeit. © Screenshot Twitter/FrPeterAnthony

Ob es die gruseligen Oster-Lollis auch in Deutschland gibt, kann nur ein Discounter-Besuch offenbaren. Denn verkauft wurden die Süßigkeiten allem Anschein nach in London. Doch aufgepasst: Wer zum Osterfest noch einkaufen muss, sollte die Öffnungszeiten beachten. Denn an Karfreitag und Ostermontag bleiben Supermärkte und Discounter zu. Zuletzt zeigte ein Lidl- und Aldi-Kunde, was über Ostern auf Mallorca besser läuft als in Deutschland. (kas)