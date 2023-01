Plastik in den Ozeanen: Forscherin zeigt, dass Meeresbakterien Kunststoff verdauen können

Von: Isabelle Jentzsch

Bakterien im Meer können Plastik verdauen. Das hat eine Forscherin nun bewiesen. (Symbolbild) © Imago/imagebroker/Andrey Nekrasov

Die Ozeane werden immer mehr von Plastik überschwemmt. Eine Forscherin hat nun nachgewiesen, dass bestimmte Meeresbakterien Kunststoff verdauen können.

Texel - Die Menschheit produziert immer mehr Müll und vieles davon landet fatalerweise in der Natur. Der WWF nimmt an, dass jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen landen. Für die Tier- und Pflanzenwelt und die Biodiversität der Meere stellt das ein riesiges Problem dar, denn Plastik zersetzt sich nur unglaublich langsam und kann nie vollständig abgebaut werden. Es zerfällt lediglich in immer kleinere Partikel, bis es die Größe von sogenanntem Mikroplastik annimmt.

Forscher und Forscherinnen aus den Niederlanden und Deutschland haben nun in einem Laborversuch nachgewiesen, dass es ein Bakterium gibt, dass Plastik verdauen kann. Das Bakterium mit dem Namen „Rhodococcus ruber“ wurde von dem Forschungsteam mit einem speziellen Polyethylen zusammengebracht und dabei der entstehende Kohlenstoffdioxidgehalt gemessen. Durch die Modellstudie in künstlichem Meerwasser konnte so errechnet werden, dass die Bakterien pro Jahr etwa ein Prozent des zugeführten Plastiks in CO₂ und andere harmlose Stoffe abbauen können.

Lichtblick für die Meere: Meeresbakterien können Plastik verdauen

Die Doktorandin Maaike Goudriaan, die den Versuch am Royal Netherlands Institute of Sea Research auf der Nordseeinsel Texel leitete, zeigt sich dennoch zögerlich: „Das ist sicher keine Lösung für das Problem der Plastiksuppe in unseren Ozeanen.“ Es sei jedoch eine Erklärung für Frage, wohin ein winziger Teil des Kunststoffs im Meer jedes Jahr verschwindet.

Vor der Verfütterung des Plastiks an die Bakterien wurde es zunächst mit UV-Licht behandelt. „Die Behandlung mit UV-Licht war notwendig, weil wir bereits wissen, dass Sonnenlicht Plastik teilweise in mundgerechte Stücke für Bakterien zerlegt“, erklärt die Forscherin. Die geschätzten ein Prozent des Plastiks, die die Bakterien pro Jahr abbauen können, seien aber womöglich eine Unterschätzung.

Das Forscherteam hat lediglich die Menge des Kohlenstoffs gemessen, der als Isotop C-13 vorliegt und nicht den, der in anderen Abbauprodukten des Plastiks vorkommt. „Es gibt sicherlich C-13 in verschiedenen anderen Molekülen, es ist aber schwer zu sagen, welcher Teil davon durch das UV-Licht abgebaut wurde und welcher Teil von den Bakterien verdaut wurde“, erzählt Goudriaan.

Plastikfressende Bakterien reichen nicht aus, um die Ozeane zu säuberm

Zwar ist die Meeresmikrobiologin von den Ergebnissen der plastikfressenden Bakterien begeistert, die mikrobielle Verdauung sei jedoch keine Lösung für die Millionen Tonnen Plastik, die die Ozeane verschmutzen. „Diese Experimente sind vor allem ein Beweis des Prinzips. Ich betrachte sie als ein Teil des Puzzles in der Frage, wo all das Plastik, das in den Ozeanen verschwindet, bleibt“, so die Forscherin

Ob die Bakterien in freier Wildbahn auch Plastik fressen, soll nun herausgefunden werden. Weitere Experimente mit echtem Meerwasser und Sedimente aus dem Wattenmeerboden deuten darauf hin, dass Plastik auch in der Natur abgebaut wird. „Viel besser als aufräumen ist aber vorbeugen. Und das können nur wir Menschen tun“, sagt Goudriaan. (ij)