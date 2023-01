„Paket sehr sicher versteckt“: Kundin kontert Wahl des Ablageortes mit Ironie und absurdem Foto

Von: Anna Lorenz

Teilen

Ein Paketbote wollte die Lieferung an eine Twitter-Userin wohl „sehr sicher“ verstecken – dass dies allerdings nicht gelungen ist, beweist die Frau mit einem Foto und einer Prise Ironie.

München – DHL, DPD, Hermes – tausende Paketboten liefern täglich aus, was sich der Kunde von heute auf seiner virtuellen Tour durch die Onlineshops bestellt. Großhändler wie Amazon geben unzählige Päckchen in den Versand, die meist schon ein paar Werktage später vor der Haustüre liegen. Dass hierbei Not erfinderisch macht, zeigt ein aktueller Post, demzufolge der Bote für die Lieferung ein „sehr sicheres Versteck“ gewählt hat.

Paket bestellt und nicht zu Hause? Diese Optionen haben Boten – Kunden meist unzufrieden

Wer heute eine Bestellung aufgibt, kann mit einiger Präzision verfolgen, wo sich das erwartete Paket gerade befindet. Via E-Mail oder Kurznachricht halten Paketdienstleister Kunden informiert über den Lieferfortschritt und den aktuellen Standort der Sendung. Umso ärgerlicher für Boten, wenn der Versuch einer Zustellung dann ins Leere läuft, weil der Adressat schlichtweg nicht zu Hause ist.

Während man in Berlin abenteuerliche Methoden entwickelt hat, Paketdienstleistern ihre Arbeit vermeintlich zu erleichtern, bleibt dem Lieferanten, der vor einer verschlossenen Haustüre steht, meist nur eine kleine Auswahl an Optionen: Paket in den Briefkasten stopfen, Paket bei den Nachbarn abgeben, Paket wieder mitnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde, auch, wenn er keine Ablagegenehmigung erteilt hat, mit einer dieser Varianten zufrieden ist, ist wohl gering.

Paketbote versteckt Sendung „sehr sicher“: „Hätten die Nachbarn niemals gesehen“

Insofern lässt sich das Verhalten des Paketboten vielleicht ein wenig nachvollziehen, über dessen Tun sich eine Kundin auf Twitter amüsiert. Der Bote hatte das Paket wohl abgeben wollen, allerdings erschien es ihm offenbar zu bedenklich, selbiges einfach in den Hausflur zu stellen. Daher behalf er sich – wie schon manch anderer Bote es vor ihm tat – mit dem, was die örtlichen Gegebenheiten ermöglichten:

Unter der Fußmatte „versteckte“ der Bote das Paket – leider war dieses nur etwas zu groß, um unter dem Fußabstreifer verborgen zu bleiben. „Sehr sicher versteckt, das hätten die Nachbarn im Vorbeigehen niiiiiemals gesehen“, urteilt die Kundin ironisch. Krumm scheint sie es dem Lieferanten allerdings nicht zu nehmen – schließlich ging ja letztlich alles gut.