„Paket auf Aschenbecher abgelegt“: Foto zeigt skurrilen Ablageort

Von: Michelle Mantey

Paketboten lassen öfter mal ihrer Kreativität freien Lauf, wenn es um den Ablageort geht. Doch dieser Zusteller hat einen besonders kuriosen Platz gewählt.

München – Wer am Tag der Paketzustellung nicht zu Hause war, muss das Paket oft an einer Abholstation abholen oder auf die Zustellung an einem anderen Tag warten. Nun bieten immer mehr Unternehmen auch einen alternativen Ablageort an, der allerdings manchmal für ein Desaster sorgen kann. Kunden können ihre Pakete nach Wunsch auch auf der Terrasse, in der Garage oder im Gartenhäuschen deponieren lassen. Ein Amazon-Bote wählte einen Ablageort, der nur durch Zufall gefunden wurde. Und auch diesen kuriosen Ablageort hat der Kunde höchstwahrscheinlich nicht selbst ausgewählt.

Vor seinem Haus angekommen, kann ein Paketempfänger seinen Augen wohl kaum trauen. Zumindest ist er so erstaunt, dass er direkt ein Foto des Ablageorts macht, den der Paketzusteller ausgesucht hat. „Stell dir vor... Stell dir einfach vor: Dein Paket wird einfach außerhalb des Hauses auf einem Aschenbecher abgelegt“, schreibt er dazu ungläubig.

Päckchen wird auf einem Aschenbecher abgelegt

Bei dem Aschenbecher, auf dem das Päckchen offenbar abgelegt wurde, handelt es sich jedoch um keinen gewöhnlichen Aschenbecher. Der kleine runde Behälter ist unter einer Klingel an der Hauswand angebracht. Im Haus befindet sich zudem eine Frauenarztpraxis, was darauf schließen lässt, dass unter der Woche einige Menschen durch die Haustür gehen dürften. Das Päckchen an der Fassade des Hauses ist für fremde Personen frei zugänglich. Welcher Zusteller die Lieferung dort hinterlassen hat und in welcher Stadt der X-Nutzer wohnt, ist allerdings unklar. Auch die Echtheit des Fotos ist nicht bestätigt, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale-Niedersachsen dürfen Paketzusteller die Lieferung nicht einfach vor der Haustür oder anderen Orten abstellen. Hierfür müsse immer eine Zustimmung vorliegen. Bei einer Beschädigung oder einem Verlust hafte das Transportunternehmen. Bei Verlust sollen sich die Käufer an den Händler wenden. Diese bieten in aller Regel entsprechende Lösungsvorschläge an.

Wählt der Kunde einen Ablageort, so kann der Paketbote dank der kontaktlosen Zustellung das Päckchen einfach dort ablegen. Er muss dabei nicht warten, um es persönlich zu überreichen. In diesem Fall muss der Zusteller auch nicht für einen möglichen Verlust haften. Daher raten Unternehmen wie DHL ihren Kunden, einen frei zugänglichen, aber nicht einsehbaren Ort zu wählen. Zudem sollte dieser wettergeschützt sein. In manchen Fällen wird das Paket jedoch so gut versteckt, dass man es erst auf den zweiten Blick erkennt. (mima)