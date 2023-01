„Paket-Zustellende, ruft laut“: DHL-Boten werden von Anwohnern zu ungewöhnlichem Vorgehen genötigt

Von: Anna Lorenz

Paketboten kennen dieses Problem: Wenn sie Lieferungen zustellen wollen, sind die Empfänger oft gar nicht oder nur unter Anstrengungen erreichbar. Einige Berliner haben sich deshalb etwas überlegt.

Berlin – DHL, DPD, Hermes – tausende Paketboten sind tagtäglich unterwegs, um Lieferungen an den Mann oder die Frau zu bringen. Der Handel im Netz boomt und insbesondere Großhändler wie Amazon bringen unzählige Päckchen für Kunden auf den Weg. Die Arbeitslast der Paketzusteller ist hoch, die Flut an Sendungen immens. Damit es in Berlin mit der Übergabe der Pakete effizienter funktioniert, haben sich die Bewohner eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Lichtenberg ein schräges Vorgehen ausgedacht.

Arbeit als Paketbote: Die Zustellung der Sendungen läuft nicht immer wie geplant

Nicht wenige Paketdienstleister fordern Kunden auf, ihre Lieferungen zu bewerten. „Zufrieden“ sind ganz offensichtlich viele Menschen nicht unbedingt mit der Art und Weise, wie die Sendungen den Weg in ihre Briefkästen oder an ihre Haustüren finden. Mancherorts würden „Sendungen in den Postkasten gehämmert“, andere Kunden schäumen vor Wut über verschickte Pakete, die ihnen zurückgebracht werden. Schon vor Jahren zeigte sich der traurige Trend hin zu Problemen mit Postsendungen auch in München.

Die Lieferanten ärgern sich allerdings auch immer wieder über die Paketempfänger. Von diesen werden sie teils nicht nur beleidigt, sondern die Zustellung gestaltet sich häufig auch schwierig. Kunden sind nicht anzutreffen oder das Klischee des nicht angeleinten Hundes im Vorgarten wird bedient – da werden die Paketboten auch selbst einmal ausfällig.

Arbeitserleichterung oder Schmach? Berliner mit schrägem Vorschlag für Paketzusteller

Der Aushang, der nun in Berlin für Stirnrunzeln sorgt, hat durchaus Potenzial, die nächste Eskalation hervorzurufen. Die Bewohner eines Mehrparteienhauses haben sich nämlich eine sehr spezielle Vorgehensweise für künftige Paketlieferungen überlegt, wie ein Beitrag auf dem Account notesofberlin auf Instagram beweist.

„Liebe Paket-Zustellende (DHL usw …), bitte kommt in den Hof und ruft laut ‚Pakeeeete‘. Dann kommt jemand runter“, ist auf dem Aushang zu lesen. Das Ganze ist darunter auch auf Englisch wiederholt. „Keeeein Treppensteigen nötig!“, versucht notesofberlin dem schrägen Vorschlag etwas Gutes abzugewinnen. Die Paketzusteller dürften sich allerdings eeeetwas veräppelt vorkommen, so vorgeführt zu werden. Denn auch, wenn sie oft für Unmut sorgen – ohne sie würden Besteller vermutlich ganz andere Ausrufe tätigen, wie der aktuelle Ver.di-Streik beweisen könnte.