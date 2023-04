Hermes-Bote lässt 600-Euro-Lieferung einfach vor Tür stehen – „Ich kam nicht mal ins Haus“

Von: Alina Schröder

So fand eine Hermes-Kundin ihre Haustür vor: Mindestens drei Pakete versperrten den Eingang. © Screenshot/Facebook.com

Als eine Hermes-Kundin nach Hause kommt, fällt sie aus allen Wolken: Ihre Haustür ist mit Paketen zugebaut – und die Ware darin sogar richtig teuer.

München – Sind Kunden mal nicht zu Hause, obwohl sie ein Paket erwarten, gehen Zusteller meist wie folgt vor: Entweder geben sie die Lieferung bei einem Nachbarn ab oder sie bringen es zur Abholung in den nächsten Paketshop. Passiert nichts von beidem, kann das schon mal für Ärger sorgen. Ein Foto zeigt beispielsweise ein völlig zerknicktes Paket, das im Briefkasten steckt – der Empfänger hinterließ eine wütende Botschaft an den Zusteller. Auch eine Hermes-Kundin machte jetzt eine überraschende Entdeckung vor ihrer Haustür – und teilte ein Bild davon auf Facebook.

Hermes-Kunde verärgert über Zustellung: „Der Fahrer kann sich jetzt schon freuen, wenn ich ihn mal sehe“

Laut dem Post hat der Bote ohne jegliche Ankündigung eine Lieferung zugestellt – und das draußen vor dem Eingang. Zu erkennen sind mindestens drei große Pakete, die frei zugänglich an der Haustür lehnen. Diese scheinen zudem auch noch ein gutes Gewicht gehabt zu haben. „Ich kam nicht mal ins Haus“, beschwerte sich die Userin. Zudem sei der Inhalt alles andere als billig gewesen: „Wert von 600€ und ich wohne an einer stark befahrenen Straße.“

Da hatte die Hermes-Kundin nochmal Glück, dass die Pakete tatsächlich noch vor ihrer Haustür standen, als sie ankam. Sie sei bei der Arbeit gewesen, als die Zustellung erfolgte. An den Boten hat sie eine ganz besondere Nachricht: „Der Fahrer kann sich jetzt schon freuen, wenn ich ihn mal sehe“, schreibt die verärgerte Hermes-Kundin abschließend zu dem Bild. Kundinnen und Kunden ärgern sich allerdings auch regelmäßig über andere Zusteller, wie etwa Botinnen und Boten von DHL.

Diesen Post veröffentlichte eine verärgerte Hermes-Kundin bei Facebook. © Screenshot / Facebook.com

Teure Hermes-Pakete einfach vor der Tür abgestellt – doch Facebook-Nutzer kritisieren Besteller

Die Reaktionen auf den Facebook-Post zu der Hermes-Zustellung fallen unterschiedlich aus. „Man stelle sich vor, man hat nur zu der Zeit geschlafen und macht dann die Tür auf“, schrieb ein Nutzer leicht belustigt. Andere ärgern sich mit der Kundin, dass so teure Ware einfach vor der Tür an der Straße abgestellt wird. „Ich hätte beim Versender angerufen und gesagt, keine Ware erhalten“, erklärte ein anderer. Die meisten User äußerten allerdings auch Kritik an der Empfängerin.

„Wenn man nicht zu Hause ist, bestellt man sowas nicht, der Bote hat alles richtig gemacht“, meinte ein Nutzer. „Wer auf der Arbeit ist, bestellt so etwas nicht zu sich nach Hause, sondern zu einem Hermes Shop“ hieß es auch. Und: „Mir kann auch keiner erzählen, dass man nicht wusste, dass das Paket kommt.“ Das Bild hat eine regelrechte Diskussion darüber entfacht, wie Kundinne und Kunden bestellen sollten, wenn sie nicht den ganzen Tag daheim sind.

Doch trotz fahrlässiger Zustellung des Boten: Die Pakete sind immerhin anscheinend unversehrt angekommen. Das kann eine DHL-Kundin von ihrer Sendung nicht behaupten: Sie nahm ein völlig zerfetztes Paket entgegen. Ein anderer Hermes-Zusteller warf das Paket einfach vor das Haus – das zeigten Videoaufnahmen.