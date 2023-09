Neue Studie zeigt: Alternativen zu Plastikstrohhalme sind oft umweltschädlich und ungesund

Von: Stella Henrich

Teilen

Halten Papierstrohhalme das, was sie versprechen? Eine neue Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sie nicht nur der Umwelt schaden können, sondern auch der Gesundheit.

Frankfurt ‒ Der Verkauf von Trinkhalmen aus Plastik ist bereits seit Juli 2021 in der EU verboten. Nur eine Maßnahme, um Plastikmüll offiziell den Kampf anzusagen. Viele Einwegprodukte aus Kunststoff sind seitdem tabu, der Bundestag beschloss zudem eine Sonderabgabe für Hersteller zur Müllentsorgung. Bereits zur Einführung der europaweiten Verordnung glaubten nicht alle, dass der Plastikersatz aus Holz, Bambus, Glas und anderen Materialien den gewünschten positiven Effekt auf die Umwelt haben wird; zumal einige Hersteller sich für grüne Verpackungen“ brüsten, die keine sind.

Die Vermüllung von Stränden, Meeren und der Natur endete damit nicht. Und um einen Halm oder eine Tüte aus Papier herzustellen, wird viel Energie, Wasser und Chemikalien benötigt, führen kritische Stimmen an. Forschende warnen nun sogar ausdrücklich vor einigen plastikfreien Alternativen für Strohhalme und Co.

Papier- statt Plastikstrohhalme: Die meisten Halme enthalten schädliche Chemikalien

Von Papier und Bambus über Glas bis zu Edelstahl – etliche Bars und Restaurants, insbesondere Fast-Food-Ketten, setzen inzwischen auf die neuen Standards für Strohhalme und Geschirr. Doch auch sie können für die Umwelt und sogar für die Gesundheit schädlich sein, warnt nun ein Forschungsteam in einer Studie der Taylor & Francis-Gruppe, die in der Fachzeitschrift „Food Additives & Contaminants: Part A“ veröffentlicht wurde. Im Fokus der Forschenden standen dabei langlebige und potenziell giftige Chemikalien.

Ergebnisse der Studie, bei der insgesamt 39 Trinkhalme untersucht wurden:

Forschende entdecken schädliche Chemikalien, die in das Getränk übergeben können

In 18 von 20 Papierhalmen wurden per- und polyfluorierte Chemikalien (kurz: PFAS) gefunden

In vier von fünf Bambus-Halmen und sogar in einigen Glas- und Plastikhalmen wurde PFAS entdeckt

Die Edelstahlhalme waren die einzige Kategorie ohne PFAS.

Bei PFAS handelt es sich um vom Menschen hergestellte Chemikalien. Sie machen Papier schmutz-, fett- und wasserabweisend und verbessern die Ausbreitungseigenschaften von Feuerlöschschaum. Ein Vorschlag zur Regulierung von fluorhaltigen Feuerlöschschäumen, deren Einsatz in der Vergangenheit teilweise zu erheblicher Umweltkontamination mit PFAS führte, wird derzeit von den wissenschaftlichen Ausschüssen bei der Europäischen Chemikalienagentur ECHA bewertet. Mit einer Entscheidung ist laut Umweltbundesamt vermutlich in 2024 zu rechnen.

Zudem laufe derzeit ein Verfahren für eine umfassende Regelung aller PFAS. Teilweise werden PFAS auch in Lebensmittelverpackungen sowie Verbraucherprodukten wie Kosmetika, Kochgeschirr, Papierbeschichtungen und Textilien eingesetzt.

Strohhalme-Alternativen zu Plastik: Verbraucher sollten nach Studie besser Edelstahl nutzen

Das Forschungsteam warnt, dass die Chemikalien gut wasserlöslich seien, und somit die Gefahr bestünde, dass sie vom Strohhalm in das Getränk übergingen. Allerdings ist der exakte Umfang der PFAS-Aufnahme durch den Menschen noch nicht umfassend erforscht. Dazu sind laut Studie weitere Untersuchungen notwendig. Doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben zu bedenken, dass PFAS viele Jahre im Körper bleiben und sich mit der Zeit gefährliche Konzentrationen ansammeln könnten.

Papier- statt Plastik: Cocktails trinken mit Plastikstrohhalmen zum Wegwerfen. Damit ist schon lange Schluss. Eine Studie deckt nun Wissenswertes auf. (Symbolbild) © IMAGO

Geringe Mengen an PFAS seien zwar nicht schädlich, könnten die chemische Belastung im Körper bereits erhöhen, erklärte Dr. Thimo Groffen, der die Studie führte. Das leite sich aus den Ergebnissen ab. Nachhaltiger sei es laut der Studie, Edelstahlhalme zu nutzen. Sie könnten wiederverwendet werden, enthielten kein PFAS und seien vollständig recycelbar.

Neue Studie zu Papierhalmen deckt schädliche Chemikalien auf: Ursachen für Kontamination unklar

Es sei nicht bekannt, „ob die PFAS den Strohhalmen von den Herstellern zur Imprägnierung zugesetzt wurden oder ob sie auf eine Kontamination zurückzuführen sind“, heißt es in der Studie. Mögliche Kontaminationsquellen könnten auch der Boden, in dem die pflanzlichen Materialien angebaut wurden, und das im Herstellungsprozess verwendete Wasser sein.

Die beliebtesten Cocktail-Rezepte für heiße Sommernächte Fotostrecke ansehen

Dass die Chemikalien in fast allen Marken von Papierstrohhalmen vorkomme, deute jedoch darauf hin, „dass sie in einigen Fällen als wasserabweisende Beschichtung verwendet“ wurden, so die Einschätzung der Forscherinnen und Forscher.

Unkonventionelle Alternative für Strohhalme in manchen Getränken möglich

Wer also seinen Cocktail oder sein Softdrink durch einen Strohhalm genießen will, sollte laut der Verbraucherzentrale Niedersachsen Trinkhalme aus Glas oder Edelstahl nutzen. Wer es besonders ökologisch möchte, kann auch auf Makkaroni zurückgreifen. In Berliner Bars und Kneipen werden laut Tagesspiegel Aperol und Co. durch ungekochte Hartweizen-Nudeln geschlürft.

Ganz unkritisch sieht das Bundesinstitut für Risikobewertung den unkonventionellen Strohhalm-Ersatz nicht. Nicht nur, dass Nudeln wenig taugen, wenn sie sich in warmen und heißen Getränken oder über einen längeren Zeitraum auflösen. Sie könnten auch die Konsistenz und den Geschmack des Getränks verändern. Dabei sollten nur Nudeln aus industrieller Herstellung verwendet werden, die als Zutat kein Ei enthalten, rät das Institut. (sthe)