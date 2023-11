Österreich-Urlauber dürfen kostenlos parken – doch ein Fehler kann teuer werden

Von: Michelle Mantey

Urlauber können in Österreich in eine wahre Kostenfalle geraten, wenn sie ihr Auto in einem bestimmten Gebiet abstellen.

Kostenlosen Parken in Österreich ist keine Seltenheit. In bestimmten Bereichen kann das Parken jedoch teuer werden. Das sollten Reisende vor dem Urlaub wissen.

Wien – Viele Urlauber reisen mit dem Auto ins Nachbarland Österreich. Doch nicht nur die Reise durch die Alpen bereitet Autofahrern Freude, sondern auch kostenloses Parken. Doch hier ist absolute Vorsicht geboten, denn in manchen Zonen kann das Parken ganz schön teuer werden.

Das Auto am Flughafen etwa zu parken, kann auch in Österreich einiges an Geld kosten. So wollten sich Reisende die Parkhausgebühren sparen und stellten nach Bericht der österreichischen Kronen-Zeitung ihr Auto einfach in der Nähe des Flughafens ab. Doch der scheinbar kostenfreie Parkplatz entpuppte sich als wahre Kostenfalle. Nach nur zehn Tagen erwarteten sie mehrere Strafzettel in Höhe von 540 Euro. Grund für die hohe Strafe war das Parken in einer sogenannten Kurzparkzone.

Hohe Parkgebühren für Österreich-Urlauber in Kurzparkzonen

Nach Bericht der AutoRevue müssen Autofahrer zudem in nahezu allen Bezirken in Wien für das Parken bezahlen. Besonders teuer wird es, wenn das Auto in einer Kurzparkzone abgestellt wird. Ist das der Fall, so muss eine „Parkometerabgabe“ gezahlt werden. Seit 2023 muss für jede angefangene Stunde ein Betrag in Höhe von 1,25 Euro gezahlt werden. Lässt man das Auto über mehrere Tage stehen, so können sich die Gebühren schnell summieren.

Wie der Name bereits verrät, ist kurzes Parken in der Kurzparkzone erlaubt. Hier gibt es jedoch einige Unterschiede, denn die Parkdauer kann von 15 Minuten bis zu zwei Stunden variieren. In manchen Zonen ist das Abstellen des Autos in dieser Zeit kostenfrei und muss nur mit einer Parkscheibe gekennzeichnet werden. Vor der Reise nach Österreich sollten Autofahrer daher darauf achten, eine Parkscheibe zu besitzen, die gemäß der „österreichischen Kurzparkzonenüberwachungsverordnung“ gültig ist. Auf dieser muss die Ankunftszeit bis auf eine Viertelstunde genau einstellbar sein.

In anderen Städten muss jedoch immer ein Ticket gezogen werden. So erklärt Nikolaus Authried vom ÖAMTC: „In Wien besteht zwar die Möglichkeit, das Auto für 15 Minuten gebührenfrei in einer Kurzparkzone abzustellen – dennoch muss man dafür immer einen entsprechenden Parkschein lösen.“

So erkennen Österreich-Urlauber ein Kurzparkzone

Bestimmte Stadtteile oder auch Gebiete können zur Kurzparkzone erklärt werden. Diese Zonen gelten teilweise auch nur für bestimmte Straßen. Da kann es schnell passieren, dass Reisende hier den Überblick verlieren. So erkennen Autofahrer, ob es sich um eine Kurzparkzone handelt:

Verkehrszeichen : Kurzparkzonen sind durch Verkehrszeichen gekennzeichnet

: Kurzparkzonen sind durch Verkehrszeichen gekennzeichnet Blaue Bodenmarkierung : Durch diese können entsprechende Zonen zusätzlich gekennzeichnet sein, jedoch müssen die Flächen nicht durch die Bodenmarkierung gekennzeichnet werden. Daher immer zuerst auf die Schilder achten.

: Durch diese können entsprechende Zonen zusätzlich gekennzeichnet sein, jedoch müssen die Flächen nicht durch die Bodenmarkierung gekennzeichnet werden. Daher immer zuerst auf die Schilder achten. Blaue Quermarkierung bei der Einfahrtsstraße : Diese Markierung kann verwendet werden, wenn die Kurzparkzone für ein ganzes Gebiet gilt. Dies ist auch nur eine zusätzliche Option zum Verkehrsschild.

: Diese Markierung kann verwendet werden, wenn die Kurzparkzone für ein ganzes Gebiet gilt. Dies ist auch nur eine zusätzliche Option zum Verkehrsschild. Quelle: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Österreich

Somit sollten alle Reisende, vor dem Abstellen des Autos auf jeden Fall die Verkehrsschilder prüfen. Um unschöne Überraschungen zu vermeiden, lohnt sich auch ein Blick auf die Homepage der jeweiligen Stadt in Österreich. Dort sind meist entsprechende Informationen über die jeweiligen Kurzhaltezonen hinterlegt. Wer als Pendler in Wien weiterhin günstig parken möchte, kann die Park+Ride-Anlagen nutzen. Diese bieten zudem häufig eine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.

Auch das Wenden auf einem Privatgrundstück wurde für Österreich-Urlauber zur Kostenfalle. Sie erhielten eine Strafe in Höhe von 345 Euro. (mima)