Aldi-„Strafzettel“ mit wüsten Beschimpfungen unter der Gürtellinie auf Parkplatz gefunden

Ein wohl zu verzweifelter Wutmensch hat auf einem Aldi-Parkplatz oder in der Umgebung seine Wut via „Strafzettel“ ausgelassen.

München – Es ist schon ein kurioses Phänomen, die beim effizient getriebenem Mensch auftritt, sobald dieser das Gelände eines Supermarktes betritt. Alles muss schneller gehen als Verkäuferinnen und Verkäufer arbeiten können, die Kasse „2“ soll geöffnet werden, sobald nur ein Kunde mehr als 13 Sekunden warten muss. Oder eben am Parkplatz, wenn Kunden sich Zeit lassen oder etwas zu ungenau die Lücke nutzen. Da ist selbst ein erfolgreicher Zitronenkauf halb so viel wert.

Ein zu verzweifelter Mensch hat sich die Mühe gemacht, extra für Autofahrer einen eigenen Strafzettel zu drucken und zu formulieren, der letztendlich auf einem Aldi-Parkplatz gefunden und auf der Plattform X (ehemals Twitter) gepostet wurde. Darauf befinden sich wüste Beschimpfungen, sowie Formulierungen unter der Gürtellinie. Mit großen Lettern „STRAFZETTEL“ fällt der ausgedruckte Wisch direkt ins Auge.

Aldi-Fund auf Parkplatz: „Kein Strafzettel, aber ...“

Doch vorangestellt war in kleinerer Schriftart: „Dies ist kein STRAFZETTEL. Wenn es jedoch mir ginge, müssten Sie zwei bekommen“, soweit, so okay, aber dann fängt der erste Wut-Abschnitt schon an: „Durch Ihre idiotische, rücksichtslose und stümperhafte Parkweise beanspruchen, Sie den Platz, der sonst für 20 Esel, 2 Elefanten, 1 Ziege und einen Trupp Liliputaner ausreichend wäre!“.

Hinweis der Redaktion: Das Wort Lilliputaner ist eine herablassende und diskrimierende Bezeichnung für Kleinwüchsige.

Der Verfasser, der kein Blatt vor den Mund nimmt, ist auch bedacht, seinen Grund zu schildern: „Warum Sie diesen Zettel bekommen? Damit Sie in Zukunft auch mal an andere denken – und nicht nur an sich selbst“. Der Fast-Strafzettel liest sich so, als wäre ein Monster-Truck kopfüber einmal quer über 26 Parklücken platziert worden, was wahrscheinlich nicht so ist.

„1000 Kamelflöhe und Getriebeschaden“: Wutzettel endet auch mit Beschimpfung

„Naseweise, egoistische und einfältige Autofahrer“, mag der Autor ebenso gar nicht. Und der Verursacher „gehört ohne Zweifel zu dem Personenkreis“. Beim Abschiedsgruß gibt er sich auch noch Mühe, das Niveau aufs unterste sinken zu lassen: „Ich wünsche Ihnen einen baldigen Getriebeschaden – um 22 Uhr auf der Autobahn.“ Des Weiteren sollen „1000 Kamelflöhe“ den Autofahrer dort heimsuchen, wo die Sonne nicht scheint.

Der Zettel erinnert einige aus der Vergangenheit, die oft wütende Nachbarn in Treppenhäusern.