Foto von Kaufland-Parkplatz lässt Kunden grübeln - „Der parkt nicht, der wohnt dort“

Falschparker erhalten auf Supermarkt-Parkplätzen oftmals schnell ein Knöllchen. Ein Wohnwagen-Fahrer fand jetzt eine besonders interessante Parkposition.

München – In den sozialen Medien werden immer wieder kuriose Entdeckungen beim Supermarkt oder Discounter gepostet. Ein Kaufland-Kunde fotografierte jetzt die besondere Parkposition eines Wohnmobil-Trucks.

Kaufland-Kunde fotografiert spezielle Parkposition eines Wohnwagen-Fahrers

Wie auf dem Foto eines Kaufland-Parkplatzes zu sehen ist, parkt ein Wohnwagen-Truck nicht unbedingt so, wie es vorgeschrieben wäre. Anstatt in einer Parklücke zu stehen, beansprucht der Truck gleich drei Parkplätze für sich, indem er sich quer hineinstellt. „Wer ein großes Fahrzeug fährt, kann sich beim Kaufland Einkauf auch mal 3 Parkplätze leisten“, schreibt der Fotograf auf Reddit zu seinem Schnappschuss. Ein Kommentar unter dem Post: „Der parkt nicht; Der wohnt dort.“

Andere Reddit-Nutzer äußerten sich verständnisvoller gegenüber des vermeintlichen Falschparkers: „Ich äußere hier ja praktisch nie Verständnis, aber hätte er sich gerade in die Lücke gestellt, wäre die Straße dicht und nicht nur 3 Parkplätze. Dann wäre hier ein anderes Bild.“ Tatsächlich sieht der Truck zu lang aus, um mit einem regulären Parkmanöver in die Lücke zu passen. Ein anderer kommentierte ebenfalls: „Mir gefällt nur nicht, dass er diagonal steht. Längs sauber hinstellen und dann passt es.“

Andere Reddit-Nutzer beschreiben ihrer Park-Probleme mit zu langen Fahrzeugen

Wie ein anderer Reddit-Nutzer angab, „scheint sich Kaufland generell nicht für seine Parkplätze zu interessieren.“ Im Gegensatz zu anderen Supermärkten und Discountern. Bei Lidl kassierte ein Kunde einen Strafzettel, als er eine Minute zu lange dort parkte. Einige Kunden sprachen dort ohnehin von Abzocke, wenn die Höchstparkdauer überschritten wird.

Zu einem Knöllchen sollte es im Falle des Kaufland-Parkplatzes jedoch nicht kommen, finden die Reddit-Nutzer: „Wenn ich mal mit meinem Anhänger parken muss, finde ich leider auch keine andere Möglichkeit, als 3 Parkplätze zu blockieren.“ Andere fragten sich, ob der Fotograf jemals mit einem so großen Auto gefahren ist: „Scheint abseits am Rand zu parken und dann noch schräg, ist doch ok so.“